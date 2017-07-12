г.Кировск

20 августа – 11.00

В Хибинах состоятся открытые региональные соревнования «Солнечные ночи». Горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи» памяти Александра Белова – один из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей горного бега. XIV этап Гран-При России (мужчины и женщины); XIV этап Гран-При России среди ветеранов (м35, м40, м45, ж35, ж40).

Для участия в высокогорном пробеге традиционно съезжаются спортсмены из городов Мурманской области и других регионов. Непростую дистанцию длиной более десяти километров, ведущую вверх на гору, может преодолеть хорошо подготовленный спортсмен. Но каждый год в числе бегущих есть и смелые новички.

Программа соревнований: 9.20 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Апатитов (г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет»); 9.40 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион МАУСОК «Горняк»); 10.20 - регистрация участников и выдача стартовых номеров (район старта); 11.00 - старт соревнований (трансфер финишировавших спортсменов к месту проведения церемонии награждения Группами от района финиша (плато Расвумчорр); 14.00 (ориентировочно) - церемония награждения (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУСОК «Горняк»).

ЗАТО г.Североморск

29 июля – 11.30

На спортивной площадке стадиона Спортивного Центра «Морской и физической подготовки г.Североморска» пройдёт Чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу. К участию в соревнованиях допускаются команды (состав команды-2 игрока), граждане Российской Федерации, проживающие на территории Мурманской области и выступающие в двух категориях: мужчины и женщины.

Программа соревнований: 10.30 – 11.30 - приём заявок, допуск участников, жеребьевка, составление расписания игр; 11.30– 11.40 - официальная церемония открытия; 11.40 – 20.00 - отборочные и финальные игры, церемония закрытия и награждение победителей соревнований.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 13б. Стадион Спортивного Центра «Морской и физической подготовки г.Североморска».

г.Мурманск

13 июля - 19.00

Футбол. Первенство России. Третий дивизион. Зона «Северо-Запад». «Север» г. (Мурманск) - «Химик» (г.Коряжма).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.