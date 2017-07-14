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Мурманская область. Арктика14.07.17 07:40

Спортивная афиша

пгт.Умба

15 июля - 11.00

Пляжный волейбол. Турнир «Кубок Белого моря». Мужской и женский турнир.

пгт.Умба, детско-юношеская спортивная школа.

16 июля - 11.00

Микст-турнир (смешанные команды - мужчина+женщина).

пгт.Умба, детско-юношеская спортивная школа.

г.Кандалакша

15 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Кандалакша» - «Химик».

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

г.Ковдор

16 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» - «Мончегорск».

г.Ковдор, стадион спорткомплекса Ковдорского ГОКа.

г.Кировск

15 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области.  «Апатит» - «Динамо-ГПС».

г.Кировск, стадион «Горняк».

20 августа – 11.00

В Хибинах состоятся открытые региональные соревнования «Солнечные ночи». Горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи» памяти Александра Белова – один из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей горного бега. XIV этап Гран-При России (мужчины и женщины); XIV этап Гран-При России среди ветеранов (м35, м40, м45, ж35, ж40).

Для участия в высокогорном пробеге традиционно съезжаются спортсмены из городов Мурманской области и других регионов. Непростую дистанцию длиной более десяти километров, ведущую вверх на гору, может преодолеть хорошо подготовленный спортсмен. Но каждый год в числе бегущих есть и смелые новички.

Программа соревнований: 9.20 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Апатитов (г.Апатиты, ул. Победы,  4. Дворец спорта ФСК «Атлет»); 9.40 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион МАУСОК «Горняк»); 10.20 - регистрация участников и выдача стартовых номеров (район старта); 11.00 - старт соревнований (трансфер финишировавших спортсменов к месту проведения церемонии награждения Группами от района финиша (плато Расвумчорр); 14.00 (ориентировочно)  - церемония награждения (г.Кировск, ул. 50 лет Октября,  4. МАУСОК «Горняк»).

г.Оленегорск

15 июля - 11.00

Легкая атлетика. Легкоатлетический пробег, посвященный Дню металлурга.

г.Оленегорск, Центральная площадь.

ЗАТО г.Североморск

29 июля – 11.30

На спортивной площадке стадиона Спортивного Центра «Морской и физической подготовки г.Североморска» пройдёт Чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу. К участию в соревнованиях допускаются команды (состав команды-2 игрока), граждане Российской Федерации, проживающие на территории Мурманской области и выступающие в двух категориях:  мужчины и  женщины.

Программа соревнований: 10.30 – 11.30 - приём заявок, допуск участников, жеребьевка, составление расписания игр; 11.30– 11.40  - официальная церемония открытия; 11.40 – 20.00 - отборочные и финальные игры, церемония закрытия и награждение победителей соревнований.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 13б. Стадион Спортивного Центра «Морской и физической подготовки г.Североморска».

г.Мурманск

15 июля - 13.00

Ежегодный городской «Забег на 17-й этаж» самого высокого здания Заполярья.

г.Мурманск, просп.Ленина 82. «Azimut Отель Мурманск».

16 июля - 11.00

Футбол 7х7. Летний кубок «Мегаспорта». «АМК+» - «Легенда».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов, поле «А».

16 июля - 12.00

Футбол 7х7. Летний кубок «Мегаспорта». «Рыбный порт» - «Белфрахт». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов, поле «А».

16 июля - 11.00

Футбол 7х7. Летний кубок «Мегаспорта». «Росляково» - «PanAir».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов, поле «Б».

16 июля - 12.00

Футбол 7х7. Летний кубок «Мегаспорта». «Custom Zone» - «КЛФ».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов, поле «Б».

16 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» - «Колатом».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

 

 

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Последние комментарии

AVIS
14.07.17 10:06
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Марина
14.07.17 09:41
А что это местные журналисты все молчат про угольную пыль от мурманского торгового порта? Всё хорошо стало? Или продались за рекламу?
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другой взгляд
13.07.17 15:08
Думаю, что Набиулина занимается пропагандой, чтобы как-то поддержать нынешнюю власть, но в стране есть и другие оценки нашего мнимого благополучия: https://vk.com/andrey_fursov?z=video345092636_456239
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