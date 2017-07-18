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Мурманская область. Арктика18.07.17 07:40

Спортивная афиша

г.Кировск

20 августа – 11.00

В Хибинах состоятся открытые региональные соревнования «Солнечные ночи». Горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи» памяти Александра Белова – один из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей горного бега. XIV этап Гран-При России (мужчины и женщины); XIV этап Гран-При России среди ветеранов (м35, м40, м45, ж35, ж40).

Для участия в высокогорном пробеге традиционно съезжаются спортсмены из городов Мурманской области и других регионов. Непростую дистанцию длиной более десяти километров, ведущую вверх на гору, может преодолеть хорошо подготовленный спортсмен. Но каждый год в числе бегущих есть и смелые новички.

Программа соревнований: 9.20 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Апатитов (г.Апатиты, ул. Победы,  4. Дворец спорта ФСК «Атлет»); 9.40 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион МАУСОК «Горняк»); 10.20 - регистрация участников и выдача стартовых номеров (район старта); 11.00 - старт соревнований (трансфер финишировавших спортсменов к месту проведения церемонии награждения Группами от района финиша (плато Расвумчорр); 14.00 (ориентировочно)  - церемония награждения (г.Кировск, ул. 50 лет Октября,  4. МАУСОК «Горняк»).

г.Мончегорск

22 июля – 12.00

В Мончегорске, на трассе 32 км, пройдут открытые соревнования по мотокроссу «Кубок Мурманской области среди молодёжи», посвящённые Дню металлурга. Главный организатор – спортивно-технический клуб «Мото-Экстрим» при поддержке комитета по физкультуре и спорту администрации Мончегорска.

Соревнования проводятся с целью популяризации мотокросса и вовлечения молодёжи в занятия техническими видами спорта. К участию в них допускаются спортсмены и команды из Мурманской области, а также других регионов России. Все участники должны иметь документы, предусмотренные требованиями Мотоциклетной федерации России, действующую лицензию МФР, медицинскую справку и страховой полис. Возраст участников - от 4 лет до 21 года. Мотоциклы должны отвечать техническим требованиям соревнований (классы 50, 65, 85, 125, 250 куб.см.) Регистрация участников – 22 июля с 10.30.

Подача заявок и справки по e-mail: motoextrim@mail.ru или по телефону 8-952-290-93-96 (Игорь Валентинович Игольницын)

г.Мончегорск, трасса 32 км.

ЗАТО г.Североморск

29 июля – 11.30

На спортивной площадке стадиона Спортивного Центра «Морской и физической подготовки г.Североморска» пройдёт Чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу. К участию в соревнованиях допускаются команды (состав команды-2 игрока), граждане Российской Федерации, проживающие на территории Мурманской области и выступающие в двух категориях:  мужчины и  женщины.

Программа соревнований: 10.30 – 11.30 - приём заявок, допуск участников, жеребьевка, составление расписания игр; 11.30– 11.40  - официальная церемония открытия; 11.40 – 20.00 - отборочные и финальные игры, церемония закрытия и награждение победителей соревнований.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 13б. Стадион Спортивного Центра «Морской и физической подготовки г.Североморска».

 

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