Штурмовик времён Великой Отечественной войны, поднятый из озера Кривое, поднялся в небо во время работы авиакосмического салона МАКС-201731 июля закрывается визовый отдел Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.07.17 07:40

Спортивная афиша

нп.Енский

12 августа

В посёлке Ёнский Ковдорского района пройдёт экстремальный забег «ЕвроВызов-2017». К участию в нём приглашаются спортсмены-кроссфитеры из городов и поселков Мурманской области. Их ждёт уникальная полоса препятствий с барьерами, тоннелями, завалами, песчаными и земляными подъемами, рвами, скалодромом, водными преградами.

Забег пройдёт в нескольких дисциплинах: командный, личный мужской и личный женский. В командном забеге к участию приглашаются команды от предприятий и организаций Мурманской области в составе 5 человек (в команде могут участвовать как юноши, так и девушки). Все участники команды должны работать на одном предприятии или в одной организации. К участию в экстремальном забеге допускаются лица от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой. Для участников и зрителей будут организованы лазертаг, пейнтбол, катание на байдарках и каяках.

Все подробности об участии в мероприятии, положение, формы заявок размещены в группе «ЕвроВызов» в социальной сети «ВКонтакте»: https://m.vk.com/event149889572.

нп.Енский

г.Кировск

20 августа – 11.00

В Хибинах состоятся открытые региональные соревнования «Солнечные ночи». Горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи» памяти Александра Белова – один из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей горного бега. XIV этап Гран-При России (мужчины и женщины); XIV этап Гран-При России среди ветеранов (м35, м40, м45, ж35, ж40).

Для участия в высокогорном пробеге традиционно съезжаются спортсмены из городов Мурманской области и других регионов. Непростую дистанцию длиной более десяти километров, ведущую вверх на гору, может преодолеть хорошо подготовленный спортсмен. Но каждый год в числе бегущих есть и смелые новички.

Программа соревнований: 9.20 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Апатитов (г.Апатиты, ул. Победы,  4. Дворец спорта ФСК «Атлет»); 9.40 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион МАУСОК «Горняк»); 10.20 - регистрация участников и выдача стартовых номеров (район старта); 11.00 - старт соревнований (трансфер финишировавших спортсменов к месту проведения церемонии награждения Группами от района финиша (плато Расвумчорр); 14.00 (ориентировочно)  - церемония награждения (г.Кировск, ул. 50 лет Октября,  4. МАУСОК «Горняк».

г.Мончегорск

12 августа – 12.00

12 августа 2017 года в 79 субъектах Российской Федерации состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Уличный баскетбол - это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.

Соревнования по этому виду спорта проводятся по всему миру. Сейчас уличный баскетбол является одним из самых популярных видов спорта в мире. Не менее популярен он и в России. Турниры, проводимые по всей России по данному виду спорта, собирают тысячи участников и зрителей, что демонстрирует возросшую популярность уличного баскетбола в нашей стране.

«Оранжевый мяч» проводится с целью популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в Российской Федерации, как самого доступного вида спорта среди населения, а также для привлечения россиян к занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по трём возрастным категориям, в независимости от уровня физической подготовки. В этом году в турнире планируют принять участие более 58 тысяч спортсменов по всей России. Соревнования проводятся для возрастных групп до 16 лет и 17-18 лет. г.Мончегорск, ул.Ленина, 8а. Спортивная площадка ФОКа.

ЗАТО г.Североморск

29 июля - 10.00

В Загородном парке состоится открытый командный Чемпионат Северного флота «Заполярный рубеж» - бег по пересечённой местности с преодолением искусственных и естественных препятствий.

ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.

29 июля – 11.30

На спортивной площадке стадиона Спортивного Центра «Морской и физической подготовки г.Североморска» пройдёт Чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу. К участию в соревнованиях допускаются команды (состав команды-2 игрока), граждане Российской Федерации, проживающие на территории Мурманской области и выступающие в двух категориях:  мужчины и  женщины.

Программа соревнований: 10.30 – 11.30 - приём заявок, допуск участников, жеребьевка, составление расписания игр; 11.30– 11.40  - официальная церемония открытия; 11.40 – 20.00 - отборочные и финальные игры, церемония закрытия и награждение победителей соревнований.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 13б. Стадион Спортивного Центра «Морской и физической подготовки г.Североморска».

г.Мурманск

13 августа – 10.00

В рамках празднования Дня физкультурника для возрастной группы 19 лет и старше состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Уличный баскетбол - это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.

г.Мурманск, Долина Уюта. Территория с/к «Долина Уюта».

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПроцесс пошёл!
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 407 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Vladimir
24.07.17 13:48
Для меня это неожиданные результаты. Я думал, что от нас уже все отвернулись, кроме Беларуси.
Комментарий к новости:Самые «русские» города за рубежом, или Русский язык стал вторым по значимости после английского в Европе
sosed51
24.07.17 08:57
туризм развивается!!!
Комментарий к новости:31 июля закрывается визовый отдел Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске
Павел
22.07.17 08:56
Молодцы наши спасатели! На видео круто выступают, надеюсь, что и в жизни так же.
Комментарий к новости:Огнеборцы «зажигают»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:05«Крабат. Ученик колдуна». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+)18:30«Без свидетелей». Художественный сериал, 16 серия (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на овощи пошли вниз-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 81 копейку, а доллара - на 72 копейки-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыЗа качеством рыбной продукции присмотрят Роспотребнадзор с Россельхознадзором
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика