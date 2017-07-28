нп.Енский

12 августа

В посёлке Ёнский Ковдорского района пройдёт экстремальный забег «ЕвроВызов-2017». К участию в нём приглашаются спортсмены-кроссфитеры из городов и поселков Мурманской области. Их ждёт уникальная полоса препятствий с барьерами, тоннелями, завалами, песчаными и земляными подъемами, рвами, скалодромом, водными преградами.

Забег пройдёт в нескольких дисциплинах: командный, личный мужской и личный женский. В командном забеге к участию приглашаются команды от предприятий и организаций Мурманской области в составе 5 человек (в команде могут участвовать как юноши, так и девушки). Все участники команды должны работать на одном предприятии или в одной организации. К участию в экстремальном забеге допускаются лица от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой. Для участников и зрителей будут организованы лазертаг, пейнтбол, катание на байдарках и каяках.

Все подробности об участии в мероприятии, положение, формы заявок размещены в группе «ЕвроВызов» в социальной сети «ВКонтакте»: https://m.vk.com/event149889572.

нп.Енский.

г.Полярные Зори

29 июля - 11.00

Футбол 8х8. IV ежегодный турнир «Битва на Севере-2017».

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Кировск

20 августа – 11.00

В Хибинах состоятся открытые региональные соревнования «Солнечные ночи». Горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи» памяти Александра Белова – один из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей горного бега. XIV этап Гран-При России (мужчины и женщины); XIV этап Гран-При России среди ветеранов (м35, м40, м45, ж35, ж40).

Для участия в высокогорном пробеге традиционно съезжаются спортсмены из городов Мурманской области и других регионов. Непростую дистанцию длиной более десяти километров, ведущую вверх на гору, может преодолеть хорошо подготовленный спортсмен. Но каждый год в числе бегущих есть и смелые новички.

Программа соревнований: 9.20 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Апатитов (г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет»); 9.40 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион МАУСОК «Горняк»); 10.20 - регистрация участников и выдача стартовых номеров (район старта); 11.00 - старт соревнований (трансфер финишировавших спортсменов к месту проведения церемонии награждения Группами от района финиша (плато Расвумчорр); 14.00 (ориентировочно) - церемония награждения (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУСОК «Горняк».

нп.Коашва

29 июля - 13.00

Со спортивных состязаний начнется большой праздник, посвященный дню образования посёлка.

нп.Коашва, 2. МАУК «СДК нп.Коашва».

г.Апатиты

11-13 августа

Программа физкультурных мероприятий, посвященных Дню физкультурника, и на стадионе ДЮСШ «Олимп»: 11-13 августа - открытый турнир по пляжному волейболу (волейбольная площадка); 12 августа – Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (баскетбольная площадка); 13 августа - открытый турнир по футболу среди ветеранов «Кубок администрации города Апатиты» (стадион, футбольное поле).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».

12 августа – 11.00

В День физкультурника во Дворце спорта «Атлет» и на прилегающей к нему территории для самых шустрых, ловких, прыгучих, метких и сообразительных детей будет организован физкультурный марафон: «Два короля» (блиц игра в шахматы), «Из пешки в дамки» (быстрая игра в шашки), «Карта капитана Флинта» (ориентирование в лабиринте), «Последний герой» (туризм), «ВКонтакте» (бокс для начинающих), «Попробуй себя в ГТО» (акция), «Рисуем физкультуру» (конкурс), «Скалолазание для всех» (опробование навыков), а для самых маленьких участников состоится «Турнир среди ползунков и бегунков «Я выбираю спорт!». Всех участников, прошедших физкультурный марафон, ждут сладкие призы и дипломы.

В рамках программы Дня физкультурника на баскетбольной площадке Дворца спорта «Атлет» состоится Всероссийское мероприятие «Оздоровительный спорт – в каждую семью» под эгидой тренеров фитнес-клуба «Alice». Стартуют мероприятия с массовой разминки под руководством фитнес-инструктора #maximalgym Виктории Волошенко!

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Мончегорск

12 августа – 12.00

12 августа 2017 года в 79 субъектах Российской Федерации состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Уличный баскетбол - это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.

Соревнования по этому виду спорта проводятся по всему миру. Сейчас уличный баскетбол является одним из самых популярных видов спорта в мире. Не менее популярен он и в России. Турниры, проводимые по всей России по данному виду спорта, собирают тысячи участников и зрителей, что демонстрирует возросшую популярность уличного баскетбола в нашей стране.

«Оранжевый мяч» проводится с целью популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в Российской Федерации, как самого доступного вида спорта среди населения, а также для привлечения россиян к занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по трём возрастным категориям, в независимости от уровня физической подготовки. В этом году в турнире планируют принять участие более 58 тысяч спортсменов по всей России. Соревнования проводятся для возрастных групп до 16 лет и 17-18 лет. г.Мончегорск, ул.Ленина, 8а. Спортивная площадка ФОКа.

ЗАТО г.Североморск

29 июля - 10.00

В Загородном парке состоится открытый командный Чемпионат Северного флота «Заполярный рубеж» - бег по пересечённой местности с преодолением искусственных и естественных препятствий.

ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.

29 июля – 11.30

На спортивной площадке стадиона Спортивного Центра «Морской и физической подготовки г.Североморска» пройдёт Чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу. К участию в соревнованиях допускаются команды (состав команды-2 игрока), граждане Российской Федерации, проживающие на территории Мурманской области и выступающие в двух категориях: мужчины и женщины.

Программа соревнований: 10.30 – 11.30 - приём заявок, допуск участников, жеребьевка, составление расписания игр; 11.30– 11.40 - официальная церемония открытия; 11.40 – 20.00 - отборочные и финальные игры, церемония закрытия и награждение победителей соревнований.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 13б. Стадион Спортивного Центра «Морской и физической подготовки г.Североморска».

г.Мурманск

30 июля - 11.00

Футбол 7х7. Летний кубок «Мегаспорта». «Альфа-Банк» - «Рыбный порт». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов, поле «А».

30 июля - 11.00

Футбол 7х7. Летний кубок «Мегаспорта». «ВВС» - «Росляково».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов, поле «Б».

30 июля - 12.00

Футбол 7х7. Летний кубок «Мегаспорта». «Белфрахт» - «Гранит».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов, поле «А».

30 июля - 12.00

Футбол 7х7. Летний кубок «Мегаспорта». «PanAir» - «Custom Zone». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов, поле «Б».

30 июля - 13.00

Футбол 7х7. Летний кубок «Мегаспорта». «Легенда» - «Альфа-Банк». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов, поле «А».

30 июля, начало в 13.00

Футбол 7х7. Летний кубок «Мегаспорта». «КЛФ» - «ВВС».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов, поле «Б».

2 августа - 18.00

Футбол. Кубок Мурманской области. Полуфинал. «Электрон» - «Кандалакша».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

13 августа – 10.00

В рамках празднования Дня физкультурника для возрастной группы 19 лет и старше состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Уличный баскетбол - это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.

г.Мурманск, Долина Уюта. Территория с/к «Долина Уюта».