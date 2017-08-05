г.Кандалакша

6 августа - 12.00

Лёгкая атлетика. Забег по пересеченной местности «Волостная Трейл», посвященный 180-летию российских железных дорог.

г.Кандалакша, поляна у гостиницы «Сполохи» (напротив ДЮСШ).

нп.Енский

12 августа

В посёлке Ёнский Ковдорского района пройдёт экстремальный забег «ЕвроВызов-2017». К участию в нём приглашаются спортсмены-кроссфитеры из городов и поселков Мурманской области. Их ждёт уникальная полоса препятствий с барьерами, тоннелями, завалами, песчаными и земляными подъемами, рвами, скалодромом, водными преградами.

Забег пройдёт в нескольких дисциплинах: командный, личный мужской и личный женский. В командном забеге к участию приглашаются команды от предприятий и организаций Мурманской области в составе 5 человек (в команде могут участвовать как юноши, так и девушки). Все участники команды должны работать на одном предприятии или в одной организации. К участию в экстремальном забеге допускаются лица от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой. Для участников и зрителей будут организованы лазертаг, пейнтбол, катание на байдарках и каяках.

Все подробности об участии в мероприятии, положение, формы заявок размещены в группе «ЕвроВызов» в социальной сети «ВКонтакте»: https://m.vk.com/event149889572.

нп.Енский.

г.Полярные Зори

5 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» - «Арсенал».

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Кировск

5 августа – 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» - «Кандалакша».

г.Кировск,, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион «Горняк».

12 августа – 11.00

Центр тестирования ГТО проводит сдачу тестов по ГТО для всех возрастных ступеней (от 6 до 70 лет и старше). В бассейне «Дельфин»: плавание

г.Кировск, ул.Мира, 9. Городской бассейн «Дельфин».

20 августа – 11.00

В Хибинах состоятся открытые региональные соревнования «Солнечные ночи». Горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи» памяти Александра Белова – один из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей горного бега. XIV этап Гран-При России (мужчины и женщины); XIV этап Гран-При России среди ветеранов (м35, м40, м45, ж35, ж40).

Для участия в высокогорном пробеге традиционно съезжаются спортсмены из городов Мурманской области и других регионов. Непростую дистанцию длиной более десяти километров, ведущую вверх на гору, может преодолеть хорошо подготовленный спортсмен. Но каждый год в числе бегущих есть и смелые новички.

Программа соревнований: 9.20 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Апатитов (г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет»); 9.40 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион МАУСОК «Горняк»); 10.20 - регистрация участников и выдача стартовых номеров (район старта); 11.00 - старт соревнований (трансфер финишировавших спортсменов к месту проведения церемонии награждения Группами от района финиша (плато Расвумчорр); 14.00 (ориентировочно) - церемония награждения (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУСОК «Горняк».

г.Апатиты

5 августа – 11.00

Центр тестирования ГТО проводит сдачу тестов по ГТО для всех возрастных ступеней (от 6 до 70 лет и старше). На городском стадионе: регистрация участников, тесты по дисциплинам: бег, наклон, упражнение на брюшной пресс, отжимания.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 10, корп.А. Городской стадион.

6 августа – 11.00

Центр тестирования ГТО проводит сдачу тестов по ГТО для всех возрастных ступеней (от 6 до 70 лет и старше). На городском стадионе: прыжок в длину, метание, гиря/подтягивание/отжимания.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 10, корп.А. Городской стадион.

6 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» - «Горняк К». На стадионе ДЮСШ «Олимп» для сборной команды ФК «Химик» матчем с ковдорским «Горняком» начинается второй круг Чемпионата Мурманской области по футболу. По результатам первого круга апатитские футболисты уверенно держатся на третьей строке турнирной таблицы.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».

11-13 августа

Программа физкультурных мероприятий, посвященных Дню физкультурника, и на стадионе ДЮСШ «Олимп»: 11-13 августа - открытый турнир по пляжному волейболу (волейбольная площадка); 12 августа – Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (баскетбольная площадка); 13 августа - открытый турнир по футболу среди ветеранов «Кубок администрации города Апатиты» (стадион, футбольное поле).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».

12 августа – 11.00

Россия отмечает День физкультурника, Апатиты - не исключение. Во Дворце спорта «Атлет» и на прилегающей к нему территории для самых шустрых, ловких, прыгучих, метких и сообразительных детей будет организован физкультурный марафон: «Два короля» (блиц игра в шахматы), «Из пешки в дамки» (быстрая игра в шашки), «Карта капитана Флинта» (ориентирование в лабиринте), «Последний герой» (туризм), «ВКонтакте» (бокс для начинающих), «Попробуй себя в ГТО» (акция), «Рисуем физкультуру» (конкурс), «Скалолазание для всех» (опробование навыков). Малышам-карапышам и их родителям предлагаем состязания «Турнир среди ползунков и бегунков «Я выбираю спорт!». Всех участников, прошедших физкультурный марафон, ждут сладкие призы и дипломы.

В рамках программы Дня физкультурника на баскетбольной площадке Дворца спорта «Атлет» состоится Всероссийское мероприятие «Оздоровительный спорт – в каждую семью» под руководством тренеров фитнес-клуба «Alice».

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

12 августа – 11.00

Велоспорт. Кросс-кантри марафон. В горном районе Хибинского массива пройдут открытые соревнования по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри марафон в рамках 12-го открытого фестиваля мультиспортивных игр в Хибинах. Абсолютному победителю - денежный приз в размере 10 тысяч рублей.

г.Апатиты. Старт от стоянки напротив проходной Апатитской ТЭЦ.

12 августа – 11.30

«Оздоровительный спорт – в каждую семью». В рамках программы Дня физкультурника на прилегающей территории Дворца спорта ФСК «Атлет» национальное фитнес-сообщество совместно с региональным фитнес-клубом «Alice» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проведут Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт – в каждую семью». Программа включает фитнес-марафон (мастер-классы), фитнес-тестирование и силовой комплекс. Мастер-классы пройдут по двум направлениям: «Интервал» и «Стретчинг». За лучшее исполнение участники получат абонемент на 5 аэробных занятий. Фитнес-тестирование позволит определить общее физическое и функциональное состояние организма, по результатам которого специалистами будут даны рекомендации по оптимальному выбору фитнес-программ, тренировочного режима и формы занятий для улучшения физического состояния. Силовой комплекс включает в себя следующие упражнения: жим лежа, гиря, армрестлинг, скакалка, приседания. Здесь же можно будет получить консультацию по основам ведения здорового образа жизни (сбалансированное питание, тренировочный процесс, режим отдыха и пр.)

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

12 августа – 11.30

Турнир среди «ползунков» и «бегунков». В рамках Дня физкультурника пройдет турнир «Я выбираю спорт!» среди «ползунков» и «бегунков». Для участия приглашаем малышей от 6 месяцев до 1,5 лет. Возрастные группы: «Ползунки» - от 6 месяцев до 1 года; «Бегунки» - от 10 месяцев до 1,5 года. Малышам будет необходимо на скорость преодолеть расстояние в 10 метров . Задача участников – преодолеть дистанцию за кратчайшее время.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет», средний зал.

12 августа – 11.30

Баскетбол. «Оранжевый мяч». На баскетбольной площадке ДЮСШ «Олимп» пройдут соревнования по уличному баскетболу в рамках Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 10, корп.А. Городской стадион.

13 августа – 11.00

Центр тестирования ГТО проводит сдачу тестов по ГТО для всех возрастных ступеней (от 6 до 70 лет и старше). Кросс по пересеченной местности, старт со стадиона.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 10, корп.А. Городской стадион.

13 августа – 11.00

Футбол. «Кубок администрации города Апатиты». В рамках Дня физкультурника пройдет открытый турнир по футболу среди ветеранов «Кубок Администрации города Апатиты» посвященный Дню физкультурника. Торжественная церемония открытия в 12 часов. К участию допускаются команды, укомплектованные по произвольному принципу, подавшие заявки на участие. Возраст участников от 40 лет и старше (в заявке допускаются два участника не моложе 38 лет). Заявочный состав – 15 человек, игровой 8 (7+1) человек.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».

г.Мончегорск

12 августа – 12.00

12 августа 2017 года в 79 субъектах Российской Федерации состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Уличный баскетбол - это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.

Соревнования по этому виду спорта проводятся по всему миру. Сейчас уличный баскетбол является одним из самых популярных видов спорта в мире. Не менее популярен он и в России. Турниры, проводимые по всей России по данному виду спорта, собирают тысячи участников и зрителей, что демонстрирует возросшую популярность уличного баскетбола в нашей стране.

«Оранжевый мяч» проводится с целью популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в Российской Федерации, как самого доступного вида спорта среди населения, а также для привлечения россиян к занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по трём возрастным категориям, в независимости от уровня физической подготовки. В этом году в турнире планируют принять участие более 58 тысяч спортсменов по всей России. Соревнования проводятся для возрастных групп до 16 лет и 17-18 лет. г.Мончегорск, ул.Ленина, 8а. Спортивная площадка ФОКа.

г.Оленегорск

5 августа -12.00

Велоспорт. Кубок области по шоссейному велоспорту. Индивидуальная гонка.

г.Оленегорск, 2-й км дороги г.Оленегорск - пос.Лапландия.

6 августа - 12.00

Велоспорт. Кубок области по шоссейному велоспорту. Групповая гонка.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а . Площадка ДЮСШ «Олимп».

г.Мурманск

5 августа - 8.00

Бревет «Северный ад» на 400 километров .

г.Мурманск, Долина Уюта.

6 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» - «Мончегорск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

13 августа – 10.00

В рамках празднования Дня физкультурника для возрастной группы 19 лет и старше состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Уличный баскетбол - это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.

г.Мурманск, Долина Уюта. Территория с/к «Долина Уюта».