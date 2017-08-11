пгт.Никель

11 августа - 13.15

Городские соревнования по велоспорту, приуроченные к празднику День физкультурника.

пгт.Никель, СК «Металлург».

пгт.Верхнетуломский

12 августа - 11.00

«Весёлые старты».

пгт.Верхнетуломский, ДК «Дружба».

г.Кандалакша

12 августа - 10.00

Турнир по теннису

г.Кандалакша, Дворец спорта.

12 августа - 12.00

Турнир по шахматам.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

13 августа - 12.00

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

г.Кандалакша, школа № 19.

г.Ковдор

12 августа - 12.00

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

г.Ковдор, спортивные объекты АНО.

12 августа - 17.00

Матчевая встреча по футболу.

г.Ковдор, спорткомплекс «Чайка».

нп.Енский

12 августа – 11.00

В посёлке Ёнский Ковдорского района пройдёт экстремальный забег «ЕвроВызов-2017». К участию в нём приглашаются спортсмены-кроссфитеры из городов и поселков Мурманской области. Их ждёт уникальная полоса препятствий с барьерами, тоннелями, завалами, песчаными и земляными подъемами, рвами, скалодромом, водными преградами.

Забег пройдёт в нескольких дисциплинах: командный, личный мужской и личный женский. В командном забеге к участию приглашаются команды от предприятий и организаций Мурманской области в составе 5 человек (в команде могут участвовать как юноши, так и девушки). Все участники команды должны работать на одном предприятии или в одной организации. К участию в экстремальном забеге допускаются лица от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой. Для участников и зрителей будут организованы лазертаг, пейнтбол, катание на байдарках и каяках.

Все подробности об участии в мероприятии, положение, формы заявок размещены в группе «ЕвроВызов» в социальной сети «ВКонтакте»: https://m.vk.com/event149889572.

нп.Енский, район старых карьеров.

г.Полярные Зори

11 августа - 18.00

Соревнования по петанку.

г.Полярные Зори, спортивная площадка.

г.Кировск

12 августа – 11.00

Центр тестирования ГТО проводит сдачу тестов по ГТО для всех возрастных ступеней (от 6 до 70 лет и старше). В бассейне «Дельфин»: плавание

г.Кировск, ул.Мира, 9. Городской бассейн «Дельфин».

12 августа - 11.00

Соревнования по бегу, стритболу.

г.Кировск, стадион и Дворец спорта МАУ СОК «Горняк».

12 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» - «Колатом».

г.Кировск, стадион «Горняк»

20 августа – 11.00

В Хибинах состоятся открытые региональные соревнования «Солнечные ночи». Горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи» памяти Александра Белова – один из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей горного бега. XIV этап Гран-При России (мужчины и женщины); XIV этап Гран-При России среди ветеранов (м35, м40, м45, ж35, ж40).

Для участия в высокогорном пробеге традиционно съезжаются спортсмены из городов Мурманской области и других регионов. Непростую дистанцию длиной более десяти километров, ведущую вверх на гору, может преодолеть хорошо подготовленный спортсмен. Но каждый год в числе бегущих есть и смелые новички.

Программа соревнований: 9.20 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Апатитов (г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет»); 9.40 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион МАУСОК «Горняк»); 10.20 - регистрация участников и выдача стартовых номеров (район старта); 11.00 - старт соревнований (трансфер финишировавших спортсменов к месту проведения церемонии награждения Группами от района финиша (плато Расвумчорр); 14.00 (ориентировочно) - церемония награждения (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУСОК «Горняк».

г.Апатиты

11-13 августа

Программа физкультурных мероприятий, посвященных Дню физкультурника, и на стадионе ДЮСШ «Олимп»: 11-13 августа - открытый турнир по пляжному волейболу (волейбольная площадка); 12 августа – Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (баскетбольная площадка); 13 августа - открытый турнир по футболу среди ветеранов «Кубок администрации города Апатиты» (стадион, футбольное поле).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».

12 августа – 11.00

Россия отмечает День физкультурника, Апатиты - не исключение. Во Дворце спорта «Атлет» и на прилегающей к нему территории для самых шустрых, ловких, прыгучих, метких и сообразительных детей будет организован физкультурный марафон: «Два короля» (блиц игра в шахматы), «Из пешки в дамки» (быстрая игра в шашки), «Карта капитана Флинта» (ориентирование в лабиринте), «Последний герой» (туризм), «ВКонтакте» (бокс для начинающих), «Попробуй себя в ГТО» (акция), «Рисуем физкультуру» (конкурс), «Скалолазание для всех» (опробование навыков). Малышам-карапышам и их родителям предлагаем состязания «Турнир среди ползунков и бегунков «Я выбираю спорт!». Всех участников, прошедших физкультурный марафон, ждут сладкие призы и дипломы.

В рамках программы Дня физкультурника на баскетбольной площадке Дворца спорта «Атлет» состоится Всероссийское мероприятие «Оздоровительный спорт – в каждую семью» под руководством тренеров фитнес-клуба «Alice».

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

12 августа – 11.00

Велоспорт. Кросс-кантри марафон. В горном районе Хибинского массива пройдут открытые соревнования по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри марафон в рамках 12-го открытого фестиваля мультиспортивных игр в Хибинах. Абсолютному победителю - денежный приз в размере 10 тысяч рублей.

г.Апатиты. Старт от стоянки напротив проходной Апатитской ТЭЦ.

12 августа – 11.30

«Оздоровительный спорт – в каждую семью». В рамках программы Дня физкультурника на прилегающей территории Дворца спорта ФСК «Атлет» национальное фитнес-сообщество совместно с региональным фитнес-клубом «Alice» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проведут Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт – в каждую семью». Программа включает фитнес-марафон (мастер-классы), фитнес-тестирование и силовой комплекс. Мастер-классы пройдут по двум направлениям: «Интервал» и «Стретчинг». За лучшее исполнение участники получат абонемент на 5 аэробных занятий. Фитнес-тестирование позволит определить общее физическое и функциональное состояние организма, по результатам которого специалистами будут даны рекомендации по оптимальному выбору фитнес-программ, тренировочного режима и формы занятий для улучшения физического состояния. Силовой комплекс включает в себя следующие упражнения: жим лежа, гиря, армрестлинг, скакалка, приседания. Здесь же можно будет получить консультацию по основам ведения здорового образа жизни (сбалансированное питание, тренировочный процесс, режим отдыха и пр.)

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

12 августа – 11.30

Турнир среди «ползунков» и «бегунков». В рамках Дня физкультурника пройдет турнир «Я выбираю спорт!» среди «ползунков» и «бегунков». Для участия приглашаем малышей от 6 месяцев до 1,5 лет. Возрастные группы: «Ползунки» - от 6 месяцев до 1 года; «Бегунки» - от 10 месяцев до 1,5 года.

Малышам будет необходимо на скорость преодолеть расстояние в 10 метров . Задача участников – преодолеть дистанцию за кратчайшее время.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет», средний зал.

12 августа – 11.30

Баскетбол. «Оранжевый мяч». На баскетбольной площадке ДЮСШ «Олимп» пройдут соревнования по уличному баскетболу в рамках Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 10, корп.А. Городской стадион.

13 августа – 11.00

Центр тестирования ГТО проводит сдачу тестов по ГТО для всех возрастных ступеней (от 6 до 70 лет и старше). Кросс по пересеченной местности, старт со стадиона.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 10, корп.А. Городской стадион.

13 августа – 11.00

Футбол. «Кубок администрации города Апатиты». В рамках Дня физкультурника пройдёт открытый турнир по футболу среди ветеранов «Кубок Администрации города Апатиты» посвященный Дню физкультурника. Торжественная церемония открытия в 12 часов. К участию допускаются команды, укомплектованные по произвольному принципу, подавшие заявки на участие. Возраст участников от 40 лет и старше (в заявке допускаются два участника не моложе 38 лет). Заявочный состав – 15 человек, игровой 8 (7+1) человек.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».

г.Мончегорск

12 августа - 11.00

Открытый турнир по городошному спорту.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 3. Городошная площадка стадиона .

12 августа - 12.00

Открытое спортивное мероприятие «Детское многоборье».

г.Мончегорск, акватория оз. Лумболка (район эллинга).

12 августа – 12.00

12 августа 2017 года в 79 субъектах Российской Федерации состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Уличный баскетбол - это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.

Соревнования по этому виду спорта проводятся по всему миру. Сейчас уличный баскетбол является одним из самых популярных видов спорта в мире. Не менее популярен он и в России. Турниры, проводимые по всей России по данному виду спорта, собирают тысячи участников и зрителей, что демонстрирует возросшую популярность уличного баскетбола в нашей стране.

«Оранжевый мяч» проводится с целью популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в Российской Федерации, как самого доступного вида спорта среди населения, а также для привлечения россиян к занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по трём возрастным категориям, в независимости от уровня физической подготовки. В этом году в турнире планируют принять участие более 58 тысяч спортсменов по всей России. Соревнования проводятся для возрастных групп до 16 лет и 17-18 лет. г.Мончегорск, ул.Ленина, 8а. Спортивная площадка ФОКа.

12 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мончегорск» - «Динамо-ГПС».

г.Мончегорск, городской стадион.

п.Пушной

12 августа - 15.00

Спортивно-игровая программа «Вперед к рекордам».

п.Пушной, площадь перед Пушновским СДК.

ЗАТО г.Североморск

12 августа – 12.00-15.00

На акватории, прилегающей к западному берегу Кольского залива между мысом Ретинский и губой Питькова будут проводиться соревнования по морской рыбалке, посвященные Дню физкультурника России. Сбор и регистрация участников – с 10 до 12 часов на берегу между мысом Ретинский и губой Питькова. Соревнования будут проходить в личном и командном (2 и более человек в одной лодке) зачёте. Победители будут определены в номинациях «самый большой улов» и «самая большая рыба». Победителей ждут кубки, медали, грамоты и ценные подарки.

Движение яхт, катеров и мотолодок начнётся в 9.00 со стоянки Североморского яхт-клуба, возможна буксировка гребных лодок, принятие на борт болельщиков.

ЗАТО г.Североморск, западный берег Кольского залива: между мысом Ретинский и губой Питькова.

13 августа – 12.00

На Спортивном комплексе «Стадион» Спортивного центра (морской и физической подготовки, г.Североморск) пройдёт велозаезд для юных любителей спорта, посвященный Дню Физкультурника России. Соревнования для начинающих велолюбителей в возрасте от 2 до 10 лет.

Программа соревнований: 11.20 – начало регистрации. При себе иметь велосипед или самокат, а так же шлем и защиту; 12.00 – старт заездов. Участники заездов будут отмечены дипломами и призами от отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск.

ЗАТО г.Североморск, Спортивный комплекс «Стадион».

г.Мурманск

11 августа - 11.00

Спортивно-игровой праздник «Старт для чемпионов». В спортивных состязаниях примут участие ребята из летнего оздоровительного лагеря при мурманской гимназии № 6. Мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

11 августа - 19.00

Футбол. Первенство России. Третий дивизион. Зона «Северо-Запад». «Север» (г.Мурманск) - «Звёздочка» (г.Северодвинск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

12 августа - 10.00-15.00

Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, который пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов. Основная тематика праздника - пропаганда здорового, активного образа жизни, семейных ценностей и осознанного родительства, а также популяризация массовых видов спорта и привлечение детей всех возрастов к регулярным занятиям физкультурой. В рамках мероприятия запланировано проведение соревнований и мастер-классов по различным спортивным направлениям для участников всех возрастных групп.

Также специалисты Центра специализированных видов медицинской помощи совместно с активистами регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мурманской области в рамках спортивного мероприятия вновь организуют работу мобильной лаборатории «Автобус Доверие», где каждый желающий сможет узнать свой ВИЧ-статус абсолютно бесплатно и анонимно.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

12 августа - 11.00

Беговелогонка.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

12 августа - 11.00

Соревнования по волейболу.

г.Мурманск, спортивная площадка гимназии № 8.

12 августа - 14.00

Футбол. Кубок Мурманской области. Финал. «Кандалакша» - «Химик» (Апатиты).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

13 августа – 10.00

В рамках празднования Дня физкультурника для возрастной группы 19 лет и старше состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Уличный баскетбол - это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.

г.Мурманск, Долина Уюта. Территория с/к «Долина Уюта».

13 августа - в 19.00

Футбол. Первенство России. Третий дивизион. Зона «Северо-Запад». «Север» (г.Мурманск) - «Звёздочка» (г.Северодвинск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.