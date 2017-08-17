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Мурманская область. Арктика17.08.17 07:40

Спортивная афиша

г.Кировск

20 августа – 11.00

В Хибинах состоятся открытые региональные соревнования «Солнечные ночи». Горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи» памяти Александра Белова – один из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей горного бега. XIV этап Гран-При России (мужчины и женщины); XIV этап Гран-При России среди ветеранов (м35, м40, м45, ж35, ж40).

Для участия в высокогорном пробеге традиционно съезжаются спортсмены из городов Мурманской области и других регионов. Непростую дистанцию длиной более десяти километров, ведущую вверх на гору, может преодолеть хорошо подготовленный спортсмен. Но каждый год в числе бегущих есть и смелые новички.

Программа соревнований: 9.20 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Апатитов (г.Апатиты, ул. Победы,  4. Дворец спорта ФСК «Атлет»); 9.40 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион МАУСОК «Горняк»); 10.20 - регистрация участников и выдача стартовых номеров (район старта); 11.00 - старт соревнований (трансфер финишировавших спортсменов к месту проведения церемонии награждения Группами от района финиша (плато Расвумчорр); 14.00 (ориентировочно)  - церемония награждения (г.Кировск, ул. 50 лет Октября,  4. МАУСОК «Горняк».

г.Мурманск

19 августа – 12.00

Стартуют областные соревнования по функциональному многоборью «Физкультурник challenge – 2017». Это традиционные ежегодные состязания, с помощью которых выявляется самый всесторонне подготовленный спортсмен. Соревновательная программа разнообразна, позволяет проверить атлетов в каждом аспекте физического состояния. В заданиях присутствуют элементы тяжелой атлетики и гиревого спорта, гимнастики и легкой атлетики, гребли. Они составлены таким образом, чтобы спортсмен выложился на 100% в каждом движении и показал максимум в таких качествах как выносливость, сила, ловкость…

Организаторами выступают Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Мурманска и клуб «Crossfit Мурманск». Функциональное многоборье - спортивная дисциплина, в которой используются многосуставные, энергоёмкие движения, объединенные в беспрерывный комплекс упражнений, с задействованием собственного веса, свободных отягощений (штанги, гири и т.д.) и циклической работы (бег, гребля). Цель - улучшение общей физической формы, реакции, выносливости и готовности к любой жизненной ситуации, требующей активных физических действий.

Две категории участников – «А» (продвинутые атлеты) и «Б» (начинающие). Деление по весовым и возрастным категориям не производится.

г.Мурманк, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

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