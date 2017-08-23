г.Кандалакша

23 августа в 17.00

В подростково-молодёжном клубе «Метеор» стартует турнир по настольному теннису.

г.Кандалакша, ул.Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

23 августа – 18.30

Футбол. Чемпионат Мурманской области. Апатитская команда ФК «Химик» примет участие в очередной игре.

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

3-9 сентября

В 24 раз по бездорожью Кольского полуострова пройдёт Чемпионат Мурманской области по трофи-рейду «Арктик трофи». Старт будут дан 3 сентября в Кандалакше в 12.00 часов, финиш 9 сентября на 49 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Трасса в 400 км проходит по всей территории Кольского полуострова. В этом году уже заявились команды, которые участвовали в 2016 году из городов Кандалакша, Апатиты, Мурманск, а также команды из Норвегии и Финляндии. Заявилась команда-победительница Чемпионата России из Москвы «Нимал».

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 55а. Центральная площадь.

г.Полярные Зори

24 августа - 17.30

На городском стадионе состоится детский спортивный праздник «Будь здоров!». В программе праздника: соревнования по бегу на дистанции 30, 60 метров; весёлые старты. Возраст участников от 3 до 15 лет (2002г.р.). Регистрация участников - с 16.30 до 17.15 в здании спортпавильона на стадионе.

г.Полярные Зори, ул.Сивко. Городской стадион.

г.Кола

26 и 27 августа – 15.00

Администрация Кольского района совместно с комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области и Региональной общественной организацией «Федерация велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-BMX Мурманской области» в рамках празднования 90-летия со дня образования Кольского района проведёт традиционные соревнования по велоспорту на шоссе «Кольская осень». Соревнования носят статус Чемпионат и Первенство Мурманской области.

В программе соревнований 3 дисциплины: индивидуальная гонка с раздельным стартом; гонка-критериум; групповая гонка с общим стартом.

г.Кола, проспект Защитников Заполярья, 3. Площадка перед физкультурно-оздоровительным комплексом детско-юношеской спортивной школы Кольского района.

г.Мурманск

23 августа - 19.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Легенда».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.