Спортивная афиша
г.Кандалакша
23 августа в 17.00
В подростково-молодёжном клубе «Метеор» стартует турнир по настольному теннису.
г.Кандалакша, ул.Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».
23 августа – 18.30
Футбол. Чемпионат Мурманской области. Апатитская команда ФК «Химик» примет участие в очередной игре.
г.Кандалакша, стадион «Локомотив».
3-9 сентября
В 24 раз по бездорожью Кольского полуострова пройдёт Чемпионат Мурманской области по трофи-рейду «Арктик трофи». Старт будут дан 3 сентября в Кандалакше в 12.00 часов, финиш 9 сентября на
Трасса в
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 55а. Центральная площадь.
г.Полярные Зори
24 августа - 17.30
На городском стадионе состоится детский спортивный праздник «Будь здоров!». В программе праздника: соревнования по бегу на дистанции 30, 60 метров; весёлые старты. Возраст участников от 3 до 15 лет (2002г.р.). Регистрация участников - с 16.30 до 17.15 в здании спортпавильона на стадионе.
г.Полярные Зори, ул.Сивко. Городской стадион.
г.Кола
26 и 27 августа – 15.00
Администрация Кольского района совместно с комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области и Региональной общественной организацией «Федерация велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-BMX Мурманской области» в рамках празднования 90-летия со дня образования Кольского района проведёт традиционные соревнования по велоспорту на шоссе «Кольская осень». Соревнования носят статус Чемпионат и Первенство Мурманской области.
В программе соревнований 3 дисциплины: индивидуальная гонка с раздельным стартом; гонка-критериум; групповая гонка с общим стартом.
г.Кола, проспект Защитников Заполярья, 3. Площадка перед физкультурно-оздоровительным комплексом детско-юношеской спортивной школы Кольского района.
г.Мурманск
23 августа - 19.00
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Легенда».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.