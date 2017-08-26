г.Кандалакша

3-9 сентября

В 24 раз по бездорожью Кольского полуострова пройдёт Чемпионат Мурманской области по трофи-рейду «Арктик трофи». Старт будут дан 3 сентября в Кандалакше в 12.00 часов, финиш 9 сентября на 49 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Трасса в 400 км проходит по всей территории Кольского полуострова. В этом году уже заявились команды, которые участвовали в 2016 году из городов Кандалакша, Апатиты, Мурманск, а также команды из Норвегии и Финляндии. Заявилась команда-победительница Чемпионата России из Москвы «Нимал».

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 55а. Центральная площадь.

г.Ковдор

26 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (Ковдор) - «Кандалакша».

г.Ковдор, стадион «Чайка».

нп.Ёнский

16 сентября – 11.00-12.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы». Это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

нп.Ёнский, Ковдорский район, площадка около старых карьеров.

г.Полярные Зори

26 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (Полярные Зори) - «Динамо-ГПС» (Мурманск).

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Апатиты

28 августа - 10.00

Пейнтбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Апатиты, спортплощадка ДЮСШ «Олимп».

г.Мончегорск

26 и 27 августа - 11.00

Парусный спорт. Кубок луча.

г.Мончегорск, яхт-клуб, акватория озера Имандра.

г.Кола

26 и 27 августа – 15.00

Администрация Кольского района совместно с комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области и Региональной общественной организацией «Федерация велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-BMX Мурманской области» в рамках празднования 90-летия со дня образования Кольского района проведёт традиционные соревнования по велоспорту на шоссе «Кольская осень». Соревнования носят статус Чемпионат и Первенство Мурманской области.

В программе соревнований 3 дисциплины: индивидуальная гонка с раздельным стартом; гонка-критериум; групповая гонка с общим стартом.

г.Кола, проспект Защитников Заполярья, 3. Площадка перед физкультурно-оздоровительным комплексом детско-юношеской спортивной школы Кольского района.

27 августа – 16.00

Гонка «Критериум».

г.Кола, старт на побережье реки Туломы.

г.Мурманск

26 августа - 11.00

Стартует благотворительный забег «Чайные бега» в поддержку фонда «Живи, малыш».

г.Мурманск, Долина Уюта.

27 августа - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

27 августа - 17.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (Александровск) - «Мончегорск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

28 августа - 20.00

Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Динамо-ГПС» - «Легенда».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.