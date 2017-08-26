Спортивная афиша
г.Кандалакша
3-9 сентября
В 24 раз по бездорожью Кольского полуострова пройдёт Чемпионат Мурманской области по трофи-рейду «Арктик трофи». Старт будут дан 3 сентября в Кандалакше в 12.00 часов, финиш 9 сентября на
Трасса в
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 55а. Центральная площадь.
г.Ковдор
26 августа - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (Ковдор) - «Кандалакша».
г.Ковдор, стадион «Чайка».
нп.Ёнский
16 сентября – 11.00-12.00
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы». Это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.
нп.Ёнский, Ковдорский район, площадка около старых карьеров.
г.Полярные Зори
26 августа - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (Полярные Зори) - «Динамо-ГПС» (Мурманск).
г.Полярные Зори, городской стадион.
г.Апатиты
28 августа - 10.00
Пейнтбол. Чемпионат Мурманской области.
г.Апатиты, спортплощадка ДЮСШ «Олимп».
г.Мончегорск
26 и 27 августа - 11.00
Парусный спорт. Кубок луча.
г.Мончегорск, яхт-клуб, акватория озера Имандра.
г.Кола
26 и 27 августа – 15.00
Администрация Кольского района совместно с комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области и Региональной общественной организацией «Федерация велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-BMX Мурманской области» в рамках празднования 90-летия со дня образования Кольского района проведёт традиционные соревнования по велоспорту на шоссе «Кольская осень». Соревнования носят статус Чемпионат и Первенство Мурманской области.
В программе соревнований 3 дисциплины: индивидуальная гонка с раздельным стартом; гонка-критериум; групповая гонка с общим стартом.
г.Кола, проспект Защитников Заполярья, 3. Площадка перед физкультурно-оздоровительным комплексом детско-юношеской спортивной школы Кольского района.
27 августа – 16.00
Гонка «Критериум».
г.Кола, старт на побережье реки Туломы.
г.Мурманск
26 августа - 11.00
Стартует благотворительный забег «Чайные бега» в поддержку фонда «Живи, малыш».
г.Мурманск, Долина Уюта.
27 августа - 11.00
Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
27 августа - 17.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (Александровск) - «Мончегорск».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
28 августа - 20.00
Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Динамо-ГПС» - «Легенда».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.