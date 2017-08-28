г.Кандалакша

3-9 сентября

В 24 раз по бездорожью Кольского полуострова пройдёт Чемпионат Мурманской области по трофи-рейду «Арктик трофи». Старт будут дан 3 сентября в Кандалакше в 12.00 часов, финиш 9 сентября на 49 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Трасса в 400 км проходит по всей территории Кольского полуострова. В этом году уже заявились команды, которые участвовали в 2016 году из городов Кандалакша, Апатиты, Мурманск, а также команды из Норвегии и Финляндии. Заявилась команда-победительница Чемпионата России из Москвы «Нимал».

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 55а. Центральная площадь.

нп.Ёнский

16 сентября – 11.00-12.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы». Это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

нп.Ёнский, Ковдорский район, площадка около старых карьеров.

г.Апатиты

28 августа - 10.00

Пейнтбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Апатиты, спортплощадка ДЮСШ «Олимп».

г.Мурманск

28 августа - 20.00

Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Динамо-ГПС» - «Легенда».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 августа - 9.00

Cостоится открытие 48-го открытого лично-командного чемпионата ГПС Мурманской области и Первенства МОО ВДПО по пожарно-прикладному спорту. Подобные мероприятия проводятся ежегодно с целью повышения боеготовности, профессионального и спортивного мастерства в подразделениях территориального гарнизона пожарной охраны Мурманской области, популяризации пожарно-прикладного спорта среди личного состава подразделений и выявления сильнейших спортсменов.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 августа - 9.30

Пройдут соревнования на полосе препятствий и в пожарной эстафете.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев 1. Центральный стадион профсоюзов.

30 августа - 9.00

Состоятся соревнования в подъёме по пожарной лестнице и по боевому развертыванию. Затем состоится закрытие чемпионата, награждение победителей и призеров.

г.Мурманск, Верхнеростинское шоссе, 33. Территория спортивного городка ПСЧ-4 ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области».