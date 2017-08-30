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Мурманская область. Арктика30.08.17 07:40

Спортивная афиша

г.Кандалакша

3-9 сентября

В 24 раз по бездорожью Кольского полуострова пройдёт Чемпионат Мурманской области по трофи-рейду «Арктик трофи». Старт будут дан 3 сентября в Кандалакше в 12.00 часов, финиш 9 сентября на 49 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Трасса в 400 км проходит по всей территории Кольского полуострова. В этом году уже заявились команды, которые участвовали в 2016 году из городов Кандалакша, Апатиты, Мурманск, а также команды из Норвегии и Финляндии. Заявилась команда-победительница Чемпионата России из Москвы «Нимал».

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 55а. Центральная площадь.

нп.Ёнский

16 сентября – 11.00-12.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы». Это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду  количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября.  Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

нп.Ёнский, Ковдорский район, площадка около старых карьеров.

г.Кировск

2 сентября - 14.00

В городском парке состоится приключенческой игра с элементами туристской техники «Кто на новенького?». Игра проводится в рамках участия в конкурсе городов России «Семья и город – растём вместе», с целью формирования у обучающихся жизненно необходимых умений и навыков: силы, быстроты, ловкости, развития мотивации и интереса к охране окружающей среды.

К участию допускаются дети первого и второго года обучения, а также родители, по 8 человек от учебного объединения. Участники должны быть одеты в спортивную форму и обувь.

Программа игры: 14.00 – сбор участников в городском парке, регистрация участников; 14.30 – построение, старт игры;  14.30 – 16.00 прохождение этапов слета; 16.10 – построение, подведение итогов, награждение.

г.Кировск, городской парк.

г.Мурманск

30 августа - 9.00

Состоятся соревнования в подъёме по пожарной лестнице и по боевому развертыванию. Затем состоится закрытие чемпионата, награждение победителей и призеров.

г.Мурманск, Верхнеростинское шоссе, 33. Территория спортивного городка ПСЧ-4 ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области».

 

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