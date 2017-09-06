г.Полярные Зори

6 сентября - 18.00

Лёгкая атлетика. Спартакиада трудящихся города Полярные Зори.

г.Полярные Зори, городской стадион.

нп.Ёнский

16 сентября – 11.00-12.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы». Это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

нп.Ёнский, Ковдорский район, площадка около старых карьеров.

г.Мончегорск

6 сентября - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мончегорск» - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Мончегорск, городской стадион.

ЗАТО г.Североморск

17 сентября

Состоится открытый городской легкоатлетический забег «Осенний кросс». К участию в забеге допускаются спортсмены детско-юношеских спортивных школ, клубов, предприятий, организаций, учреждений и КЛБ города Североморска, Мурманской области, имеющие медицинский допуск.

Для оформления проездных документов иногородним участникам соревнований, представителям команд и водителям в ЗАТО г.Североморск до 7 сентября необходимо направить заявку, оформленную по образцу и приложенную к ней скан-копию (фото) первого и второго разворотов паспорта (страницы, содержащие данные о личности гражданина и о регистрации гражданина по месту жительства) в отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО по адресу: 184604, Мурманская область, ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10.

ЗАТО г.Североморск.

г.Кола

6-9 сентября

В 24 раз по бездорожью Кольского полуострова проходит Чемпионат Мурманской области по трофи-рейду «Арктик трофи». Старт был дан 3 сентября в Кандалакше, финиш 9 сентября на 49 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС. Трасса в 400 км проходит по всей территории Кольского полуострова. В этом году уже заявились команды, которые участвовали в 2016 году из городов Кандалакша, Апатиты, Мурманск, а также команды из Норвегии и Финляндии. Заявилась команда-победительница Чемпионата России из Москвы «Нимал».

г.Кола, 49 км автодороги Кола–Серебрянские ГЭС.

г.Мурманск

6 сентября - 19.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Легенда» - «Динамо-ГПС».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

10 сентября

В Мурманске состоится спортивно-командный тренинг «Шаг за шагом». Тренинг направлен на пропаганду здорового образа жизни в среде студенческой молодёжи, вовлечение студентов в социальную практику. Он включает в себя десять испытаний по технологии «Веревочный курс» с использованием альпинистского снаряжения (веревок, карабинов, страховочных систем). Испытания способствуют улучшению навыков командного взаимодействия – главным фактором успеха становится не спортивная подготовка, а умение анализировать, работать в команде, находить креативные способы решения задач.

Команды студентов образовательных организаций Мурманской области в возрасте до 25 лет могут подать заявку на участие в спортивно-командном тренинге «Шаг за шагом». Заявки принимаются на электронную почту kashirin.murmansk@mail.ru. Обязательным условием является дублирование заявки в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России». Количество участников в команде – 10 человек (1 капитан, 9 игроков).

г.Мурманск, ул.Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».