Спортивная афиша
г.Кандалакша
9 сентября - 12.00
Кросс «Кубок Белого моря».
г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.
9 сентября - 13.00
Легкая атлетика. Кросс «Lahti-Trail».
г.Кандалакша, Крестовая гора.
9 сентября - 13.00
На горнолыжном комплексе «Гора Крестовая» стартует забег по пересеченной местности «Lanti-Trail-2017». С 14.00 до 18.00 на площадке возле гостиницы «Сполохи» уже в четвертый раз Кандалакша присоединится к международной акции «Всемирный день подтягиваний». В 16.00 на детской площадке за ДК «Металлург» пройдёт игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию».
г.Кандалакша, Горнолыжный комплекс «Гора Крестовая».
10 сентября - 11.00
Стритбол. Турнир «Закрытие летнего сезона».
г.Кандалакша, Дворец спорта.
13 сентября - 16.00
Мини-футбол. Юношеский турнир «Кожаный мяч».
г.Кандалакша, спортплощадка.
нп.Ёнский
16 сентября – 11.00-12.00
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы». Это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.
нп.Ёнский, Ковдорский район, площадка около старых карьеров.
ст.Лопарская
9 сентября - 12.00
В Лопарской состоится одно из наиболее ярких и значимых мероприятий Кольского района – XXI традиционные осенние саамские игры. Мероприятие проводится с целью возрождения, развития и популяризации самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.
Впервые состязания были организованы в 1997 году отделом культуры администрации Кольского района. За 20 лет праздник приобрёл большую популярность среди жителей Мурманской области и гостей нашего региона. Для участия в празднике съезжаются представители из самых разных уголков нашей Родины и стран зарубежья. В разные годы участниками саамских игр были представители Республики Карелия, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Огромный интерес вызывает мероприятие и у наших зарубежных соседей. В этом году игры посетят сразу две делегации из Финляндии и Норвегии.
Программа праздника: 12.00 – торжественное открытие; 13.00 – начало личных спортивных состязаний и концертной программы; 14.30 – начало командных спортивных состязаний, подведение итогов; 15.30 – награждение победителей, торжественное закрытие.
Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», главным действием спортивных соревнований по праву остается женский саамский футбол. За время своего существования саамские игры стали престижной культурной площадкой. Для участия в них приезжают лучшие творческие коллективы региона.
В этом году гостей мероприятия ждет интересная концертная программа с участием творческих коллективов Кольского, Ловозерского и Ковдорского районов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционное угощение саамской ухой. На выставке-ярмарке мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.
ст.Лопарская, 16б. МБУК «Лопарский сельский Дом культуры».
г.Ковдор
10 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Гонрняк» (г.Ковдор) - «Колатом» (г.Полярные Зори).
г.Ковдор, стадион «Чайка».
г.Апатиты
9 сентября - 10.30
Пейнтбол. Турнир «Охотник на охотника».
г.Апатиты, спортплощадка ДЮСШ «Олимп».
10 сентября - 11.00
Всероссийские массовые соревнования «Кросс нации».
г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».
10 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мончегорск» - «Химик» (г.Апатиты).
г.Апатиты, стадион «Универсал».
13 сентября - 19.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «Электрон» (г.Мурманск).
г.Апатиты, стадион «Универсал».
г.Оленегорск
9 сентября - 11.00
Стритбол. Турнир, посвященный Дню города Оленегорска.
г.Оленегорск, Центральный стадион.
ЗАТО г.Североморск
10 сентября – 12.00
В ЗАТО г.Североморск на озере Домашнее состоится городской проект «Лесные Паралимпийские игры» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проводятся с целью: развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья; активизации деятельности общественных организаций, проводящих работу по реабилитации; адаптации к жизни и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья.
Участники соревнований: Североморская организация МОО «Всероссийское общество слепых»; Североморская организация МОО «Всероссийское общество инвалидов»; участники проекта «Люди на колясках»; участники проекта «Особым детям - особую заботу!». Программа соревнований: 11.00 – доставка участников мероприятия; 12.00 – общее построение, открытие соревнований, подъем флагов; 12.15 – начало соревнований на площадках «Лесной боулинг», «Робин Гуд», «Лесной баскетбол», веревочные этапы преодоления препятствий, «Аквагрим» и д.р.; 14.30 – обед, отдых; 15.30 - торжественное награждение всех участников; 16.20 – отъезд в Североморск.
ЗАТО г.Североморск, озеро Домашнее.
17 сентября
Состоится открытый городской легкоатлетический забег «Осенний кросс». К участию в забеге допускаются спортсмены детско-юношеских спортивных школ, клубов, предприятий, организаций, учреждений и КЛБ города Североморска, Мурманской области, имеющие медицинский допуск.
Для оформления проездных документов иногородним участникам соревнований, представителям команд и водителям в ЗАТО г.Североморск до 7 сентября необходимо направить заявку, оформленную по образцу и приложенную к ней скан-копию (фото) первого и второго разворотов паспорта (страницы, содержащие данные о личности гражданина и о регистрации гражданина по месту жительства) в отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО по адресу: 184604, Мурманская область, ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10.
ЗАТО г.Североморск.
Кольский район
9 и 10 сентября - 11.00
Парусный спорт. Кубок Туломы.
Кольский район, Нижнетуломское водохранилище, яхт-клуб ММТП.
г.Кола
9 сентября
Завершается 24-й Чемпионат Мурманской области по трофи-рейду «Арктик трофи». Старт был дан 3 сентября в Кандалакше, финиш 9 сентября на
г.Кола,
г.Мурманск
9 сентября – 9.00
Состоится международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим».
Программа фестиваля:
9.00 – 10.00 – заплыв через Кольский залив;
10.00 – 13.00 – соревнования по велоспорту (эстакада моста на левом берегу Кольского залива);
11.00 – 12.30 – соревнования на каяках (Кольский залив);
10.00 – 16.00 – соревнования по петанку (площадка под мостом через Кольский залив);
10.00 – 16.00 – соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольский залив);
10.00 – 16.00 – соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольский залив);
10.00 – 16.00 – соревнования по регби (площадка под мостом через Кольский залив);
12.20 – 12.35 – церемония открытия фестиваля «Гольфстрим» (эстакада моста на левом берегу Кольского залива);
12.35 – 12.50 – парад авто-мототехники (мост через Кольский залив);
12.40 – 12.55 – соревнования по роллер спорту (мост через Кольский залив);
13.00 – 13.40 – массовый легкоатлетический пробег (мост через Кольский залив).
13.30 – 15.00 – соревнования по автомобильному кроссу (площадка под мостом через Кольский залив);
14.00 – 15.00 – военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах – твой выбор». Показ современной техники и вооружения.
14.30 – показательные выступления морской пехоты (площадка под мостом через Кольский залив);
11.00 – 16.00 – соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);
12.00 – 16.00 – соревнования по «парковым» шахматам (площадка под мостом через Кольской залив);
12.35 – 12.45 – заезд на беговелах (мост через Кольский залив);
12.50 – 13.00 – заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мост через Кольский залив);
11.00 – 16.00 – полоса препятствий «Crazy миля – 2» (площадка под мостом через Кольский залив);
Награждение спортсменов и культурная программа (сцена под мостом через Кольский залив):
13.30 – 14.30 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (заплыв, каяки, легкоатлетический пробег, роллер спорт);
16.00 – 17.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (остальные виды спорта).
9 и 10 сентября - 11.00
Художественная гимнастика. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
9 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Кандалакша».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
9 сентября - 17.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Апатит» (г.Кировск).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
10 сентября - 11.00
Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
10 сентября - 12.00
Летний биатлон. Первенство города Мурманска.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
10 сентября
В Мурманске состоится спортивно-командный тренинг «Шаг за шагом». Тренинг направлен на пропаганду здорового образа жизни в среде студенческой молодёжи, вовлечение студентов в социальную практику. Он включает в себя десять испытаний по технологии «Веревочный курс» с использованием альпинистского снаряжения (веревок, карабинов, страховочных систем). Испытания способствуют улучшению навыков командного взаимодействия – главным фактором успеха становится не спортивная подготовка, а умение анализировать, работать в команде, находить креативные способы решения задач.
Команды студентов образовательных организаций Мурманской области в возрасте до 25 лет могут подать заявку на участие в спортивно-командном тренинге «Шаг за шагом». Заявки принимаются на электронную почту kashirin.murmansk@mail.ru. Обязательным условием является дублирование заявки в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России». Количество участников в команде – 10 человек (1 капитан, 9 игроков).
г.Мурманск, ул.Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».
11 сентября - 20.00
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «ДЮСШ-10».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
12 сентября - 20.00
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Ариес».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
13 сентября - 19.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.