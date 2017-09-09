г.Кандалакша

9 сентября - 12.00

Кросс «Кубок Белого моря».

г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.

9 сентября - 13.00

Легкая атлетика. Кросс «Lahti-Trail».

г.Кандалакша, Крестовая гора.

9 сентября - 13.00

На горнолыжном комплексе «Гора Крестовая» стартует забег по пересеченной местности «Lanti-Trail-2017». С 14.00 до 18.00 на площадке возле гостиницы «Сполохи» уже в четвертый раз Кандалакша присоединится к международной акции «Всемирный день подтягиваний». В 16.00 на детской площадке за ДК «Металлург» пройдёт игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию».

г.Кандалакша, Горнолыжный комплекс «Гора Крестовая».

10 сентября - 11.00

Стритбол. Турнир «Закрытие летнего сезона».

г.Кандалакша, Дворец спорта.

13 сентября - 16.00

Мини-футбол. Юношеский турнир «Кожаный мяч».

г.Кандалакша, спортплощадка.

нп.Ёнский

16 сентября – 11.00-12.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы». Это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

нп.Ёнский, Ковдорский район, площадка около старых карьеров.

ст.Лопарская

9 сентября - 12.00

В Лопарской состоится одно из наиболее ярких и значимых мероприятий Кольского района – XXI традиционные осенние саамские игры. Мероприятие проводится с целью возрождения, развития и популяризации самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Впервые состязания были организованы в 1997 году отделом культуры администрации Кольского района. За 20 лет праздник приобрёл большую популярность среди жителей Мурманской области и гостей нашего региона. Для участия в празднике съезжаются представители из самых разных уголков нашей Родины и стран зарубежья. В разные годы участниками саамских игр были представители Республики Карелия, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Огромный интерес вызывает мероприятие и у наших зарубежных соседей. В этом году игры посетят сразу две делегации из Финляндии и Норвегии.

Программа праздника: 12.00 – торжественное открытие; 13.00 – начало личных спортивных состязаний и концертной программы; 14.30 – начало командных спортивных состязаний, подведение итогов; 15.30 – награждение победителей, торжественное закрытие.

Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», главным действием спортивных соревнований по праву остается женский саамский футбол. За время своего существования саамские игры стали престижной культурной площадкой. Для участия в них приезжают лучшие творческие коллективы региона.

В этом году гостей мероприятия ждет интересная концертная программа с участием творческих коллективов Кольского, Ловозерского и Ковдорского районов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционное угощение саамской ухой. На выставке-ярмарке мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

ст.Лопарская, 16б. МБУК «Лопарский сельский Дом культуры».

г.Ковдор

10 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Гонрняк» (г.Ковдор) - «Колатом» (г.Полярные Зори).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

г.Апатиты

9 сентября - 10.30

Пейнтбол. Турнир «Охотник на охотника».

г.Апатиты, спортплощадка ДЮСШ «Олимп».

10 сентября - 11.00

Всероссийские массовые соревнования «Кросс нации».

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

10 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мончегорск» - «Химик» (г.Апатиты).

г.Апатиты, стадион «Универсал».

13 сентября - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Апатиты, стадион «Универсал».

г.Оленегорск

9 сентября - 11.00

Стритбол. Турнир, посвященный Дню города Оленегорска.

г.Оленегорск, Центральный стадион.

ЗАТО г.Североморск

10 сентября – 12.00

В ЗАТО г.Североморск на озере Домашнее состоится городской проект «Лесные Паралимпийские игры» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проводятся с целью: развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья; активизации деятельности общественных организаций, проводящих работу по реабилитации; адаптации к жизни и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники соревнований: Североморская организация МОО «Всероссийское общество слепых»; Североморская организация МОО «Всероссийское общество инвалидов»; участники проекта «Люди на колясках»; участники проекта «Особым детям - особую заботу!». Программа соревнований: 11.00 – доставка участников мероприятия; 12.00 – общее построение, открытие соревнований, подъем флагов; 12.15 – начало соревнований на площадках «Лесной боулинг», «Робин Гуд», «Лесной баскетбол», веревочные этапы преодоления препятствий, «Аквагрим» и д.р.; 14.30 – обед, отдых; 15.30 - торжественное награждение всех участников; 16.20 – отъезд в Североморск.

ЗАТО г.Североморск, озеро Домашнее.

17 сентября

Состоится открытый городской легкоатлетический забег «Осенний кросс». К участию в забеге допускаются спортсмены детско-юношеских спортивных школ, клубов, предприятий, организаций, учреждений и КЛБ города Североморска, Мурманской области, имеющие медицинский допуск.

Для оформления проездных документов иногородним участникам соревнований, представителям команд и водителям в ЗАТО г.Североморск до 7 сентября необходимо направить заявку, оформленную по образцу и приложенную к ней скан-копию (фото) первого и второго разворотов паспорта (страницы, содержащие данные о личности гражданина и о регистрации гражданина по месту жительства) в отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО по адресу: 184604, Мурманская область, ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10.

ЗАТО г.Североморск.

Кольский район

9 и 10 сентября - 11.00

Парусный спорт. Кубок Туломы.

Кольский район, Нижнетуломское водохранилище, яхт-клуб ММТП.

г.Кола

9 сентября

Завершается 24-й Чемпионат Мурманской области по трофи-рейду «Арктик трофи». Старт был дан 3 сентября в Кандалакше, финиш 9 сентября на 49 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС. Трасса в 400 км проходит по всей территории Кольского полуострова. В этом году уже заявились команды, которые участвовали в 2016 году из городов Кандалакша, Апатиты, Мурманск, а также команды из Норвегии и Финляндии. Заявилась команда-победительница Чемпионата России из Москвы «Нимал».

г.Кола, 49 км автодороги Кола–Серебрянские ГЭС.

г.Мурманск

9 сентября – 9.00

Состоится международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим».

Программа фестиваля:

9.00 – 10.00 – заплыв через Кольский залив;

10.00 – 13.00 – соревнования по велоспорту (эстакада моста на левом берегу Кольского залива);

11.00 – 12.30 – соревнования на каяках (Кольский залив);

10.00 – 16.00 – соревнования по петанку (площадка под мостом через Кольский залив);

10.00 – 16.00 – соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольский залив);

10.00 – 16.00 – соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольский залив);

10.00 – 16.00 – соревнования по регби (площадка под мостом через Кольский залив);

12.20 – 12.35 – церемония открытия фестиваля «Гольфстрим» (эстакада моста на левом берегу Кольского залива);

12.35 – 12.50 – парад авто-мототехники (мост через Кольский залив);

12.40 – 12.55 – соревнования по роллер спорту (мост через Кольский залив);

13.00 – 13.40 – массовый легкоатлетический пробег (мост через Кольский залив).

13.30 – 15.00 – соревнования по автомобильному кроссу (площадка под мостом через Кольский залив);

14.00 – 15.00 – военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах – твой выбор». Показ современной техники и вооружения.

14.30 – показательные выступления морской пехоты (площадка под мостом через Кольский залив);

11.00 – 16.00 – соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);

12.00 – 16.00 – соревнования по «парковым» шахматам (площадка под мостом через Кольской залив);

12.35 – 12.45 – заезд на беговелах (мост через Кольский залив);

12.50 – 13.00 – заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мост через Кольский залив);

11.00 – 16.00 – полоса препятствий «Crazy миля – 2» (площадка под мостом через Кольский залив);

Награждение спортсменов и культурная программа (сцена под мостом через Кольский залив):

13.30 – 14.30 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (заплыв, каяки, легкоатлетический пробег, роллер спорт);

16.00 – 17.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (остальные виды спорта).

9 и 10 сентября - 11.00

Художественная гимнастика. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

9 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Кандалакша».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

9 сентября - 17.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

10 сентября - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

10 сентября - 12.00

Летний биатлон. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

10 сентября

В Мурманске состоится спортивно-командный тренинг «Шаг за шагом». Тренинг направлен на пропаганду здорового образа жизни в среде студенческой молодёжи, вовлечение студентов в социальную практику. Он включает в себя десять испытаний по технологии «Веревочный курс» с использованием альпинистского снаряжения (веревок, карабинов, страховочных систем). Испытания способствуют улучшению навыков командного взаимодействия – главным фактором успеха становится не спортивная подготовка, а умение анализировать, работать в команде, находить креативные способы решения задач.

Команды студентов образовательных организаций Мурманской области в возрасте до 25 лет могут подать заявку на участие в спортивно-командном тренинге «Шаг за шагом». Заявки принимаются на электронную почту kashirin.murmansk@mail.ru. Обязательным условием является дублирование заявки в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России». Количество участников в команде – 10 человек (1 капитан, 9 игроков).

г.Мурманск, ул.Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

11 сентября - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

12 сентября - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Ариес».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

13 сентября - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.