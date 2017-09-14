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Мурманская область. Арктика14.09.17 07:40

Спортивная афиша

г.Полярные Зори

14 сентября - 16.00

Состоятся соревнования по дисциплине «Воркаут», турнир по игре «Вышибалы». Состязания проводятся по Комплексному плану мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.

г.Полярные Зори, Центральная площадь/спортплощадка гимназии.

нп.Ёнский

16 сентября – 11.00-12.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы». Это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду  количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября.  Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

нп.Ёнский, Ковдорский район, площадка около старых карьеров.

г.Кировск

14 и 15 сентября – 14.00-16.30

В Кировске на городском стадионе МАУ СОК «Горняк» будет проведено легкоатлетическое спортивное мероприятие «Осенний кросс».

Соревнования пройдут среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений города Кировска.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

ЗАТО г.Североморск

16 сентября - 15.00-17.00

Отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск и спортивный комплекс «Богатырь» приглашает родителей вместе с детьми определиться со спортивной занятостью свободного времени юных североморцев во время Дня открытых дверей:

15.00 – 15.30 – карате-киокусинкай (малый зал) – тренер Качанова Анна Олеговна;

15.30 – 16.00 – бокс (малый зал) – тренер Полуэктов Алексей Владимирович;

15.00 - 16.00 – мини-футбол (большой зал) – тренера Миронов Сергей Александрович, Мордик Евгений Леонидович, Мавричев Виктор Николаевич;

16.00 – 16.30 – волейбол (большой зал) – тренер Мосин Алексей Геннадьевич;

16.30 – 17.00 – баскетбол (большой зал) – тренер Квасницкая Кристина Игоревна, Демьянок Екатерина Владимировна;

17.00 – 18.00 - айкидо (малый зал) – тренера Евдокименко Александр Игоревич, Ярмонов Дмитрий Валентинович.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».

17 сентября

Состоится открытый городской легкоатлетический забег «Осенний кросс». К участию в забеге допускаются спортсмены детско-юношеских спортивных школ, клубов, предприятий, организаций, учреждений и КЛБ города Североморска, Мурманской области, имеющие медицинский допуск.

Для оформления проездных документов иногородним участникам соревнований, представителям команд и водителям в ЗАТО г.Североморск до 7 сентября необходимо направить заявку, оформленную по образцу и приложенную к ней скан-копию (фото) первого и второго разворотов паспорта (страницы, содержащие данные о личности гражданина и о регистрации гражданина по месту жительства) в отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО по адресу: 184604, Мурманская область, ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10.

ЗАТО г.Североморск.

Кольский район

21 сентября – 11.00-18.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.

Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай. По итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.

Кольский район, автодорога р-21 «Кола», 7 км., гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км. до учебных полей.

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