г.Ковдор

16 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области.

«Горняк» (г.Ковдор) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

17 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Химик» (г.Апатиты).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

20 сентября - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

г.Кандалакша

16 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Кандалакша» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

17 сентября - 11.00

Спартакиада трудящихся города Кандалакша

г.Кандалакша, стадион «Металлург».

17 сентября - 19.00

Баскетбол. Суперкубок города Кандалакша.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Полярные Зори

16 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Мончегорск».

г.Полярные Зори, городской стадион.

нп.Ёнский

16 сентября – 11.00-12.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы». Это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

нп.Ёнский, Ковдорский район, площадка около старых карьеров.

г.Кировск

15 сентября – 14.00-16.30

В Кировске на городском стадионе МАУ СОК «Горняк» будет проведено легкоатлетическое спортивное мероприятие «Осенний кросс».

Соревнования пройдут среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений города Кировска.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

22-24 сентября

На базе клуба «Юный техник» будут проводиться муниципальные учебно-тренировочные сборы по «Синкёкусинкай каратэ». Участниками учебно-тренировочных сборов являются учащиеся учебного объединения «Синкёкусинкай каратэ» г.Кировска, пгт.Алакуртти, сотрудники КОО МО «ДНД Хибины г.Кировска», спортивный клуб «TORNADO» г. Апатиты.

В рамках работы сборов буду проводиться ряд учебно-тренировочных занятий, направленных на совершенствование технико-тактической подготовки, развитие скоростно-силовых качеств спортсмена, методический обмен опытом тренеров-преподавателей Синкёкусинкай каратэ.

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. Клуб «Юный техник».

г.Апатиты

15-18 сентября - 12.00

Баскетбол. Кубок города Апатиты среди мужских команд.

г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

16-17 и 19 сентября - 17.40

Шахматы. Первенство города Апатиты.

г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.

17 сентября - 10.00

Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты

г.Апатиты, стадион ДЮСШ «Олимп».

17 сентября - 12.00

Шахматы. Турнир, посвященный Дню города Апатиты.

г.Апатиты, городской шахматный клуб.

г.Мончегорск

16 сентября - 11.00

Флорбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

ЗАТО г.Североморск

16 сентября - 15.00-17.00

Отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск и спортивный комплекс «Богатырь» приглашает родителей вместе с детьми определиться со спортивной занятостью свободного времени юных североморцев во время Дня открытых дверей:

15.00 – 15.30 – карате-киокусинкай (малый зал) – тренер Качанова Анна Олеговна;

15.30 – 16.00 – бокс (малый зал) – тренер Полуэктов Алексей Владимирович;

15.00 - 16.00 – мини-футбол (большой зал) – тренера Миронов Сергей Александрович, Мордик Евгений Леонидович, Мавричев Виктор Николаевич;

16.00 – 16.30 – волейбол (большой зал) – тренер Мосин Алексей Геннадьевич;

16.30 – 17.00 – баскетбол (большой зал) – тренер Квасницкая Кристина Игоревна, Демьянок Екатерина Владимировна;

17.00 – 18.00 - айкидо (малый зал) – тренера Евдокименко Александр Игоревич, Ярмонов Дмитрий Валентинович.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».

17 сентября – 10.00

Состоится открытый городской легкоатлетический забег «Осенний кросс». К участию в забеге допускаются спортсмены детско-юношеских спортивных школ, клубов, предприятий, организаций, учреждений и КЛБ города Североморска, Мурманской области, имеющие медицинский допуск.

Программа мероприятия: 10.00 -10.15 - сбор и оправление автобуса участников пробега спортсменов ЗАТО г.Североморск на пл.Сафонова, здание администрации; 10.00 - сбор участников л/пробега из Мурманской области. г.Мурманск, ул. Челюскинцев,1 площадка перед Центральным спортивным стадионом. Отправление общей колонны; 11.00 - регистрация участников пробега г.Североморск (Загородный парк, база отдыха); 12.00 - старт на дистанцию 14,0 км . КПП-2 трасса п.Североморск-3 – г.Североморск; 12.20 - старт на дистанцию 7,5 км , трасса п.Североморск-3-г.Североморск; 12.28 - старт на дистанцию 5 км , трасса п.Североморск-3-г.Североморск.

Финиш участников пробега, награждение победителей и призеров соревнований состоится на базе отдыха Загородного парка.

ЗАТО г.Североморск, Загородный парк.

Кольский район

21 сентября – 11.00-18.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.

Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай. По итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.

Кольский район, автодорога р-21 «Кола», 7 км ., гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км . до учебных полей.

г.Мурманск

16 сентября - 11.00

Спортивная борьба. Фестиваль спортивной борьбы. Дзюдо.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

16 сентября - 11.00

Спортивная борьба. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

16 сентября - 11.55

Легкая атлетика. Всероссийские массовые соревнования «Кросс нации».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

16-17 сентября - 11.00

Спортинг-компакт. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».

16 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

17 сентября - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

19 сентября - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Легенда» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

20 сентября - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Динамо».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.