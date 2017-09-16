Спортивная афиша
г.Ковдор
16 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области.
«Горняк» (г.Ковдор) - «Апатит» (г.Кировск).
г.Ковдор, стадион «Чайка».
17 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Химик» (г.Апатиты).
г.Ковдор, стадион «Чайка».
20 сентября - 19.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Электрон» (г.Мурманск).
г.Ковдор, стадион «Чайка».
нп.Ёнский
16 сентября - 11.00
Спортивное соревнование «Северные тропы» в Ковдорском районе. «Северные тропы» – это соревнования по пересечённой открытой местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий, которые проводятся для пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи.
нп.Ёнский, район старых карьеров.
г.Кандалакша
16 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Кандалакша» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Кандалакша, стадион «Локомотив».
17 сентября - 11.00
Спартакиада трудящихся города Кандалакша
г.Кандалакша, стадион «Металлург».
17 сентября - 19.00
Баскетбол. Суперкубок города Кандалакша.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Полярные Зори
16 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Мончегорск».
г.Полярные Зори, городской стадион.
16 сентября - 15.00
Фотокросс «Да! Здоровому образу жизни». Фотокросс проводится по Комплексному плану мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.
г.Полярные Зори, городской Дворец культуры, фойе II этажа.
нп.Ёнский
16 сентября – 11.00-12.00
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы». Это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.
нп.Ёнский, Ковдорский район, площадка около старых карьеров.
г.Кировск
22-24 сентября
На базе клуба «Юный техник» будут проводиться муниципальные учебно-тренировочные сборы по «Синкёкусинкай каратэ». Участниками учебно-тренировочных сборов являются учащиеся учебного объединения «Синкёкусинкай каратэ» г.Кировска, пгт.Алакуртти, сотрудники КОО МО «ДНД Хибины г.Кировска», спортивный клуб «TORNADO» г. Апатиты.
В рамках работы сборов буду проводиться ряд учебно-тренировочных занятий, направленных на совершенствование технико-тактической подготовки, развитие скоростно-силовых качеств спортсмена, методический обмен опытом тренеров-преподавателей Синкёкусинкай каратэ.
г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. Клуб «Юный техник».
г.Апатиты
16-18 сентября - 12.00
Баскетбол. Кубок города Апатиты среди мужских команд.
г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».
16-17 и 19 сентября - 17.40
Шахматы. Первенство города Апатиты.
г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.
17 сентября - 10.00
Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты
г.Апатиты, стадион ДЮСШ «Олимп».
17 сентября - 12.00
Шахматы. Турнир, посвященный Дню города Апатиты.
г.Апатиты, городской шахматный клуб.
г.Мончегорск
16 сентября - 11.00
Флорбол. Чемпионат Мурманской области.
г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.
ЗАТО г.Североморск
16 сентября - 15.00-17.00
Отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск и спортивный комплекс «Богатырь» приглашает родителей вместе с детьми определиться со спортивной занятостью свободного времени юных североморцев во время Дня открытых дверей:
15.00 – 15.30 – карате-киокусинкай (малый зал) – тренер Качанова Анна Олеговна;
15.30 – 16.00 – бокс (малый зал) – тренер Полуэктов Алексей Владимирович;
15.00 - 16.00 – мини-футбол (большой зал) – тренера Миронов Сергей Александрович, Мордик Евгений Леонидович, Мавричев Виктор Николаевич;
16.00 – 16.30 – волейбол (большой зал) – тренер Мосин Алексей Геннадьевич;
16.30 – 17.00 – баскетбол (большой зал) – тренер Квасницкая Кристина Игоревна, Демьянок Екатерина Владимировна;
17.00 – 18.00 - айкидо (малый зал) – тренера Евдокименко Александр Игоревич, Ярмонов Дмитрий Валентинович.
ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».
17 сентября – 10.00
Состоится открытый городской легкоатлетический забег «Осенний кросс». К участию в забеге допускаются спортсмены детско-юношеских спортивных школ, клубов, предприятий, организаций, учреждений и КЛБ города Североморска, Мурманской области, имеющие медицинский допуск.
Программа мероприятия: 10.00 -10.15 - сбор и оправление автобуса участников пробега спортсменов ЗАТО г.Североморск на пл.Сафонова, здание администрации; 10.00 - сбор участников л/пробега из Мурманской области. г.Мурманск, ул. Челюскинцев,1 площадка перед Центральным спортивным стадионом. Отправление общей колонны; 11.00 - регистрация участников пробега г.Североморск (Загородный парк, база отдыха); 12.00 - старт на дистанцию
Финиш участников пробега, награждение победителей и призеров соревнований состоится на базе отдыха Загородного парка.
ЗАТО г.Североморск, Загородный парк.
Кольский район
21 сентября – 11.00-18.00
Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.
Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай. По итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.
Кольский район, автодорога р-21 «Кола»,
г.Мурманск
16 сентября - 11.00
Спортивная борьба. Фестиваль спортивной борьбы. Дзюдо.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
16 сентября - 11.00
Спортивная борьба. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
16-17 сентября - 11.00
Спортинг-компакт. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».
16 сентября – 12.00
Лёгкая атлетика. Всероссийские массовые соревнования «Кросс нации». Губернатор Марина Ковтун примет участие в старте соревнований Всероссийского дня бега «Кросс нации».
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
16 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Электрон» (г.Мурманск).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
17 сентября - 11.00
Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
19 сентября - 20.00
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Легенда» - «ДЮСШ-10».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
20 сентября - 20.00
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Динамо».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.