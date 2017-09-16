«Норникель» увеличивает перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиалаРедакция приглашает на работу видеооператора
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.09.17 07:40

Спортивная афиша

г.Ковдор

16 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области.

«Горняк» (г.Ковдор) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

17 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Химик» (г.Апатиты).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

20 сентября - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

нп.Ёнский

16 сентября - 11.00

Спортивное соревнование «Северные тропы» в Ковдорском районе. «Северные тропы» – это соревнования по пересечённой открытой местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий, которые проводятся для пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи.

нп.Ёнский, район старых карьеров.

г.Кандалакша

16 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Кандалакша» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

17 сентября - 11.00

Спартакиада трудящихся города Кандалакша

г.Кандалакша, стадион «Металлург».

17 сентября - 19.00

Баскетбол. Суперкубок города Кандалакша.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Полярные Зори

16 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Мончегорск».

г.Полярные Зори, городской стадион.

16 сентября - 15.00

Фотокросс «Да! Здоровому образу жизни». Фотокросс проводится по Комплексному плану мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.

г.Полярные Зори, городской Дворец культуры, фойе II этажа.

нп.Ёнский

16 сентября – 11.00-12.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит спортивное соревнование «Северные тропы». Это соревнования по пересечённой (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, прохождением других видов заданий. Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Стать участниками соревнований могут школьники, студенты, работающая молодёжь, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сформировать команду  количеством участников 6 человек и подать заявку до 1 сентября.  Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

нп.Ёнский, Ковдорский район, площадка около старых карьеров.

г.Кировск

22-24 сентября

На базе клуба «Юный техник» будут проводиться муниципальные учебно-тренировочные сборы по «Синкёкусинкай каратэ». Участниками учебно-тренировочных сборов являются учащиеся учебного объединения «Синкёкусинкай каратэ» г.Кировска, пгт.Алакуртти, сотрудники КОО МО «ДНД Хибины г.Кировска», спортивный клуб «TORNADO» г. Апатиты.

В рамках работы сборов буду проводиться ряд учебно-тренировочных занятий, направленных на совершенствование технико-тактической подготовки, развитие скоростно-силовых качеств спортсмена, методический обмен опытом тренеров-преподавателей Синкёкусинкай каратэ.

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. Клуб «Юный техник».

г.Апатиты

16-18 сентября - 12.00

Баскетбол. Кубок города Апатиты среди мужских команд.

г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

16-17 и 19 сентября - 17.40

Шахматы. Первенство города Апатиты.

г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.

17 сентября - 10.00

Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты

г.Апатиты, стадион ДЮСШ «Олимп».

17 сентября - 12.00

Шахматы. Турнир, посвященный Дню города Апатиты.

г.Апатиты, городской шахматный клуб.

г.Мончегорск

16 сентября - 11.00

Флорбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

ЗАТО г.Североморск

16 сентября - 15.00-17.00

Отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск и спортивный комплекс «Богатырь» приглашает родителей вместе с детьми определиться со спортивной занятостью свободного времени юных североморцев во время Дня открытых дверей:

15.00 – 15.30 – карате-киокусинкай (малый зал) – тренер Качанова Анна Олеговна;

15.30 – 16.00 – бокс (малый зал) – тренер Полуэктов Алексей Владимирович;

15.00 - 16.00 – мини-футбол (большой зал) – тренера Миронов Сергей Александрович, Мордик Евгений Леонидович, Мавричев Виктор Николаевич;

16.00 – 16.30 – волейбол (большой зал) – тренер Мосин Алексей Геннадьевич;

16.30 – 17.00 – баскетбол (большой зал) – тренер Квасницкая Кристина Игоревна, Демьянок Екатерина Владимировна;

17.00 – 18.00 - айкидо (малый зал) – тренера Евдокименко Александр Игоревич, Ярмонов Дмитрий Валентинович.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».

17 сентября – 10.00

Состоится открытый городской легкоатлетический забег «Осенний кросс». К участию в забеге допускаются спортсмены детско-юношеских спортивных школ, клубов, предприятий, организаций, учреждений и КЛБ города Североморска, Мурманской области, имеющие медицинский допуск.

Программа мероприятия: 10.00 -10.15 - сбор и оправление автобуса участников пробега спортсменов ЗАТО г.Североморск на пл.Сафонова, здание администрации; 10.00 - сбор участников л/пробега из Мурманской области. г.Мурманск, ул. Челюскинцев,1 площадка перед Центральным спортивным стадионом. Отправление общей колонны; 11.00 - регистрация участников пробега г.Североморск (Загородный парк, база отдыха); 12.00 - старт на дистанцию 14,0 км. КПП-2 трасса п.Североморск-3 – г.Североморск; 12.20 - старт на дистанцию 7,5 км, трасса п.Североморск-3-г.Североморск; 12.28 - старт на дистанцию 5 км, трасса п.Североморск-3-г.Североморск.

Финиш участников пробега, награждение победителей и призеров соревнований состоится на базе отдыха Загородного парка.

ЗАТО г.Североморск, Загородный парк.

Кольский район

21 сентября – 11.00-18.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.

Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай. По итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.

Кольский район, автодорога р-21 «Кола», 7 км., гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км. до учебных полей.

г.Мурманск

16 сентября - 11.00

Спортивная борьба. Фестиваль спортивной борьбы. Дзюдо.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

16 сентября - 11.00

Спортивная борьба. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

16-17 сентября - 11.00

Спортинг-компакт. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».

16 сентября – 12.00

Лёгкая атлетика. Всероссийские массовые соревнования «Кросс нации». Губернатор Марина Ковтун примет участие в старте соревнований Всероссийского дня бега «Кросс нации».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

16 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

17 сентября - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

19 сентября - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска.  «Легенда» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

20 сентября - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Динамо».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееАлексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 620 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Другой взгляд
16.09.17 12:23
Сейчас в сети можно много найти откликов по поводу пятничной политической тусовки в сквере на улице Ленинградской. Попытаюсь отметить здесь то, что осталось за вниманием активных пользователей некотор
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
SuhiRos
16.09.17 09:30
Соглашусь с sosed51, но хочу заметить, что диагноз путинской власти - «воровская» - поставлен Навальным, да и не только им, - правильный. Другое дело, а кто сможет выдержать искушение шальными деньгам
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
Мария
15.09.17 21:18
Хорошее шоу, но не более. Для молодёжи это подходит!
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире17:25Городские хроники (12+)17:45«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиМиллиарды рублей налогов текут в бюджет страны и региона-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика