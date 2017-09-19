г.Ковдор

20 сентября - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

г.Кировск

22-24 сентября

На базе клуба «Юный техник» будут проводиться муниципальные учебно-тренировочные сборы по «Синкёкусинкай каратэ». Участниками учебно-тренировочных сборов являются учащиеся учебного объединения «Синкёкусинкай каратэ» г.Кировска, пгт.Алакуртти, сотрудники КОО МО «ДНД Хибины г.Кировска», спортивный клуб «TORNADO» г. Апатиты.

В рамках работы сборов буду проводиться ряд учебно-тренировочных занятий, направленных на совершенствование технико-тактической подготовки, развитие скоростно-силовых качеств спортсмена, методический обмен опытом тренеров-преподавателей Синкёкусинкай каратэ.

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. Клуб «Юный техник».

г.Апатиты

19 сентября - 17.40

Шахматы. Первенство города Апатиты.

г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.

Кольский район

21 сентября – 11.00-18.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.

Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай. По итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.

Кольский район, автодорога р-21 «Кола», 7 км ., гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км . до учебных полей.

г.Мурманск

19 сентября – 11.45

Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы на базе Центра спортивной подготовки проводятся соревнования по легкоатлетическому многоборью среди детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В программу соревнований включены бег на 60 м , бег на 300 м и прыжки в длину с места.

В соревнованиях принимают участие обучающиеся Мурманской коррекционной школы № 1, Мурманской коррекционной школы-интерната № 3, Минькинской и Кандалакшской коррекционных школ-интернатов, Североморской школы полного дня, основной общеобразовательной школы № 58 г .Мурманска и центров помощи детям: «Ровесник» (г.Мурманск), «Журавушка» (п.Мурмаши) и «Тёплый дом» (г.Мончегорск).

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6.

19 сентября - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Легенда» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

20 сентября - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Динамо».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.