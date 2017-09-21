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Мурманская область. Арктика21.09.17 07:40

Спортивная афиша

г.Кировск

22-24 сентября

На базе клуба «Юный техник» будут проводиться муниципальные учебно-тренировочные сборы по «Синкёкусинкай каратэ». Участниками учебно-тренировочных сборов являются учащиеся учебного объединения «Синкёкусинкай каратэ» г.Кировска, пгт.Алакуртти, сотрудники КОО МО «ДНД Хибины г.Кировска», спортивный клуб «TORNADO» г. Апатиты.

В рамках работы сборов буду проводиться ряд учебно-тренировочных занятий, направленных на совершенствование технико-тактической подготовки, развитие скоростно-силовых качеств спортсмена, методический обмен опытом тренеров-преподавателей Синкёкусинкай каратэ.

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. Клуб «Юный техник».

Кольский район

29 сентября  - 11.00-18.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября 2017 года. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.

Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай. 

о итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.

https://www.laplandiya.org/news/social-competence/21-sentyabrya-sostoitsya-oblastnaya-voenno-sporitivnaya-igra-zarnicza-posvyashhennaya-80-letiyu-murmanskoj-oblasti-dlya-obuchayushhixsya-10-13-let.html

Кольский район, автодорога р-21 «Кола», 7 км., гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км. до учебных полей.

г.Мурманск

22 сентября – 12.00

Министерство образования и науки Мурманской области проводит седьмую региональную военно-патриотическую игру «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященную 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участие в игре примут команды из 15 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Участникам предстоит пройти пять состязательных туров. В I туре участники выполнят строевые приемы, во II туре – неполную разборку-сборку ММГ автомата Калашникова (АК-74), III тур – это викторина «История Российской армии», IV тур – эстафета (преодоление полосы препятствий), V тур – это стрельба из пневматической винтовки.

Команде, занявшей 1 место, будет вручен переходящий кубок игры «Надежда Отечества», диплом победителя и памятные призы. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, получат дипломы и памятные призы, участники игры – дипломы. В проведении игры примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Северного флота, Областного военного комиссариата, ветераны боевых действий.

г.Мурманск, ул. Фестивальная, 24. Мурманский индустриальный колледж.

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