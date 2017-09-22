г.Кандалакша

23 и 24 сентября - 11.00

Волейбол. Кубок города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Ковдор

24 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

Ковдорский район

24 сентября - 11.00

Лёгкая атлетика. Пробег Лейпи - Ковдор.

Ковдорский район, автодорога Лейпи – Ковдор.

г.Кировск

22-24 сентября

На базе клуба «Юный техник» будут проводиться муниципальные учебно-тренировочные сборы по «Синкёкусинкай каратэ». Участниками учебно-тренировочных сборов являются учащиеся учебного объединения «Синкёкусинкай каратэ» г.Кировска, пгт.Алакуртти, сотрудники КОО МО «ДНД Хибины г.Кировска», спортивный клуб «TORNADO» г. Апатиты.

В рамках работы сборов буду проводиться ряд учебно-тренировочных занятий, направленных на совершенствование технико-тактической подготовки, развитие скоростно-силовых качеств спортсмена, методический обмен опытом тренеров-преподавателей Синкёкусинкай каратэ.

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. Клуб «Юный техник».

23 и 24 сентября - 11.00

Альпинизм. Чемпионат Мурманской области.

г.Кировск, гора Айкуайвенчорр.

23 сентября - 16.00

Спортивное ориентирование. Чемпионат города Апатиты.

г.Кировск, городской парк.

24 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - «Мончегорск».

г.Кировск, стадион «Горняк».

г.Апатиты

24 сентября - 12.00

Танцевальный спорт. Турнир «Осенний марафон».

г.Апатиты. Дворец культуры строителей.

Апатитский район

23 и 24 сентября - 12.00

Авиамодельный спорт. Чемпионат Мурманской области.

Апатитский район, Тик-Губа, побережье озера Имандра.

г.Оленегорск

23 сентября – 11.00

Велоспорт. Первенство города Оленегорска.

г.Оленегорск, старт на Центральной площади.

24 сентября - 10.15

Лёгкая атлетика. Пробег Лапландия - Оленегорск.

г.Оленегорский район, автодорога Лапландия – Оленегорск.

г.Кола

24 сентября - 11.00

Стритбол. Юношеский турнир, посвященный 90-летию Кольского района.

г.Кола, спортплощадка физкультурно-оздоровительного комплекса.

24 сентября - 11.00

Мини-футбол. Турнир, посвященный 90-летию Кольского района.

г.Кола, муниципальный стадион.

Кольский район

29 сентября - 11.00-18.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября 2017 года. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.

Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

о итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.

Кольский район, автодорога р-21 «Кола», 7 км ., гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км . до учебных полей.

г.Мурманск

22 сентября – 12.00

Министерство образования и науки Мурманской области проводит седьмую региональную военно-патриотическую игру «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященную 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участие в игре примут команды из 15 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Участникам предстоит пройти пять состязательных туров. В I туре участники выполнят строевые приемы, во II туре – неполную разборку-сборку ММГ автомата Калашникова (АК-74), III тур – это викторина «История Российской армии», IV тур – эстафета (преодоление полосы препятствий), V тур – это стрельба из пневматической винтовки.

Команде, занявшей 1 место, будет вручен переходящий кубок игры «Надежда Отечества», диплом победителя и памятные призы. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, получат дипломы и памятные призы, участники игры – дипломы. В проведении игры примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Северного флота, Областного военного комиссариата, ветераны боевых действий.

г.Мурманск, ул. Фестивальная, 24. Мурманский индустриальный колледж.

22 сентября - 13.00

23 и 24 сентября - 9.00

Футбол. Юношеский турнир памяти экипажа атомной подводной лодки «Курск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

23 и 24 сентября - 10.00

Волейбол. Осенний турнир.

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

23 сентября - 11.00

Компакт-спортинг. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».

23 сентября - 11.00

Лыжероллерный спорт. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

23 сентября - 14.45

Велоспорт. Чемпионат Мурманской области. Кросс-кантри.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

24 сентября - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

24 сентября - 12.00

Лыжероллерный спорт. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

25 сентября - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.