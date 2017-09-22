Спортивная афиша
г.Кандалакша
23 и 24 сентября - 11.00
Волейбол. Кубок города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Ковдор
24 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Ковдор, стадион «Чайка».
Ковдорский район
24 сентября - 11.00
Лёгкая атлетика. Пробег Лейпи - Ковдор.
Ковдорский район, автодорога Лейпи – Ковдор.
г.Кировск
22-24 сентября
На базе клуба «Юный техник» будут проводиться муниципальные учебно-тренировочные сборы по «Синкёкусинкай каратэ». Участниками учебно-тренировочных сборов являются учащиеся учебного объединения «Синкёкусинкай каратэ» г.Кировска, пгт.Алакуртти, сотрудники КОО МО «ДНД Хибины г.Кировска», спортивный клуб «TORNADO» г. Апатиты.
В рамках работы сборов буду проводиться ряд учебно-тренировочных занятий, направленных на совершенствование технико-тактической подготовки, развитие скоростно-силовых качеств спортсмена, методический обмен опытом тренеров-преподавателей Синкёкусинкай каратэ.
г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. Клуб «Юный техник».
23 и 24 сентября - 11.00
Альпинизм. Чемпионат Мурманской области.
г.Кировск, гора Айкуайвенчорр.
23 сентября - 16.00
Спортивное ориентирование. Чемпионат города Апатиты.
г.Кировск, городской парк.
24 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - «Мончегорск».
г.Кировск, стадион «Горняк».
г.Апатиты
24 сентября - 12.00
Танцевальный спорт. Турнир «Осенний марафон».
г.Апатиты. Дворец культуры строителей.
Апатитский район
23 и 24 сентября - 12.00
Авиамодельный спорт. Чемпионат Мурманской области.
Апатитский район, Тик-Губа, побережье озера Имандра.
г.Оленегорск
23 сентября – 11.00
Велоспорт. Первенство города Оленегорска.
г.Оленегорск, старт на Центральной площади.
24 сентября - 10.15
Лёгкая атлетика. Пробег Лапландия - Оленегорск.
г.Оленегорский район, автодорога Лапландия – Оленегорск.
г.Кола
24 сентября - 11.00
Стритбол. Юношеский турнир, посвященный 90-летию Кольского района.
г.Кола, спортплощадка физкультурно-оздоровительного комплекса.
24 сентября - 11.00
Мини-футбол. Турнир, посвященный 90-летию Кольского района.
г.Кола, муниципальный стадион.
Кольский район
29 сентября - 11.00-18.00
Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября 2017 года. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.
Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.
о итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.
Кольский район, автодорога р-21 «Кола»,
г.Мурманск
22 сентября – 12.00
Министерство образования и науки Мурманской области проводит седьмую региональную военно-патриотическую игру «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященную 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участие в игре примут команды из 15 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.
Участникам предстоит пройти пять состязательных туров. В I туре участники выполнят строевые приемы, во II туре – неполную разборку-сборку ММГ автомата Калашникова (АК-74), III тур – это викторина «История Российской армии», IV тур – эстафета (преодоление полосы препятствий), V тур – это стрельба из пневматической винтовки.
Команде, занявшей 1 место, будет вручен переходящий кубок игры «Надежда Отечества», диплом победителя и памятные призы. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, получат дипломы и памятные призы, участники игры – дипломы. В проведении игры примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Северного флота, Областного военного комиссариата, ветераны боевых действий.
г.Мурманск, ул. Фестивальная, 24. Мурманский индустриальный колледж.
22 сентября - 13.00
23 и 24 сентября - 9.00
Футбол. Юношеский турнир памяти экипажа атомной подводной лодки «Курск».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
23 и 24 сентября - 10.00
Волейбол. Осенний турнир.
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
23 сентября - 11.00
Компакт-спортинг. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».
23 сентября - 11.00
Лыжероллерный спорт. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
23 сентября - 14.45
Велоспорт. Чемпионат Мурманской области. Кросс-кантри.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
24 сентября - 11.00
Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
24 сентября - 12.00
Лыжероллерный спорт. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
25 сентября - 20.00
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «ДЮСШ-10».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.