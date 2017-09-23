г.Кандалакша

23 и 24 сентября - 11.00

Волейбол. Кубок города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

23 сентября - 15.30

Мастер-класс для участников открытого молодежного фестиваля эстрадного и современного танца «Highway». Ведущая мастер-класса – Екатерина Одинцова, танцовщица основного состава Санкт-Петербурга «TODES», участница Чемпионата мира «World Hip Hop International Dance Championship», который проходил в августе нынешнего года в США. Со своей командой заняла 9-е место из 80 команд.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Ковдор

24 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

Ковдорский район

24 сентября - 11.00

Лёгкая атлетика. Пробег Лейпи - Ковдор.

Ковдорский район, автодорога Лейпи – Ковдор.

г.Кировск

23 и -24 сентября

На базе клуба «Юный техник» будут проводиться муниципальные учебно-тренировочные сборы по «Синкёкусинкай каратэ». Участниками учебно-тренировочных сборов являются учащиеся учебного объединения «Синкёкусинкай каратэ» г.Кировска, пгт.Алакуртти, сотрудники КОО МО «ДНД Хибины г.Кировска», спортивный клуб «TORNADO» г. Апатиты.

В рамках работы сборов буду проводиться ряд учебно-тренировочных занятий, направленных на совершенствование технико-тактической подготовки, развитие скоростно-силовых качеств спортсмена, методический обмен опытом тренеров-преподавателей Синкёкусинкай каратэ.

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. Клуб «Юный техник».

23 и 24 сентября - 11.00

Альпинизм. Чемпионат Мурманской области.

г.Кировск, гора Айкуайвенчорр.

23 сентября - 16.00

Спортивное ориентирование. Чемпионат города Апатиты.

г.Кировск, городской парк.

24 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - «Мончегорск».

г.Кировск, стадион «Горняк».

г.Апатиты

24 сентября - 12.00

Танцевальный спорт. Турнир «Осенний марафон».

г.Апатиты. Дворец культуры строителей.

Апатитский район

23 и 24 сентября - 12.00

Авиамодельный спорт. Чемпионат Мурманской области.

Апатитский район, Тик-Губа, побережье озера Имандра.

г.Оленегорск

23 сентября – 11.00

Велоспорт. Первенство города Оленегорска.

г.Оленегорск, старт на Центральной площади.

24 сентября - 10.15

Лёгкая атлетика. Пробег Лапландия - Оленегорск.

г.Оленегорский район, автодорога Лапландия – Оленегорск.

ЗАТО г.Североморск

24 сентября – 9.00

Пройдёт X Открытый чемпионат по велоспорту в дисциплине кросс-кантри памяти А.М. Липина «Североморск cross-city». Состязание является вторым этапом Кубка Мурманской области по маунтинбайку (кросс-кантри).

Программа соревнований: 9.00-10.00 - регистрация участников соревнований; 9.30-10.30 - осмотр трассы; 10.50-11.00 - открытие соревнований; 11.00 - старт заезда № 1 (группы 1-3, 8-12); 11.40 - старт заезда № 2 (группы 4-7).

В каждом заезде старт общий. Подведение итогов гонки состоится в 15.00. Победители и призеры получат кубки, медали и дипломы отдела молодёжи и спорта администрации ЗАТО г.Североморск.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Центральный стадион морской и физической подготовки, в нижней части города.

24 сентября – 12.00-14.00

Пройдёт завершающий 4-й этап городского проекта «Детский велозаезд», посвященный закрытию велосипедного сезона в Североморске. К участию в велозаезде приглашаются дети в возрасте от 1 до 10 лет, сообщается в группе отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск. Программа соревнований: 12.00-12.45 – регистрация участников, дети от 01 до 10 лет; 13.00 – открытие 4 этапа городского проекта «Детский велозаезд»; 13.10 – старт участников на дистанции 400 метров.

При себе детям необходимо иметь собственно средство передвижения - это может быть велосипед или самокат, а также обязательно наличие шлема. Все участники будут награждены грамотами и памятными подарками отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Центральный стадион морской и физической подготовки.

г.Кола

24 сентября - 11.00

Стритбол. Юношеский турнир, посвященный 90-летию Кольского района.

г.Кола, спортплощадка физкультурно-оздоровительного комплекса.

24 сентября - 11.00

Мини-футбол. Турнир, посвященный 90-летию Кольского района.

г.Кола, муниципальный стадион.

24 сентября - 12.00

В рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» состоится легкоатлетическая эстафета среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Кольского района Мурманской области на Кубок серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр, Заслуженного мастера спорта России по лёгкой атлетике Ларисы Кругловой в рамках празднования 90-летия Кольского района. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды ДОУ Кольского района, укомплектованные, мальчиками и девочками. Состав команды 10 человек. Общая длина дистанции 470 метров. Победители и призёры определяются по наименьшему времени на дистанции.

В мероприятии примет участие региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Мурманской областной думы Лариса Круглова.

г.Кола, просп. Советский, у памятника В.И. Ленина.

Кольский район

29 сентября - 11.00-18.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября 2017 года. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.

Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

о итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.

Кольский район, автодорога р-21 «Кола», 7 км ., гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км . до учебных полей.

г.Мурманск

23 и 24 сентября - 9.00

Футбол. Юношеский турнир памяти экипажа атомной подводной лодки «Курск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

23 и 24 сентября - 10.00

Волейбол. Осенний турнир.

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

23 сентября - 11.00

Компакт-спортинг. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».

23 сентября - 11.00

Лыжероллерный спорт. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

23 сентября - 14.45

Велоспорт. Чемпионат Мурманской области. Кросс-кантри.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

24 сентября - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

24 сентября - 12.00

Лыжероллерный спорт. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

25 сентября - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.