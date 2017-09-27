Спортивная афиша
Кольский район
29 сентября - 11.00-18.00
Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября 2017 года. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.
Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.
По итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.
Кольский район, автодорога р-21 «Кола», 7 км., гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км. до учебных полей.
г.Мурманск
27 сентября – 11.45
Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы на базе Центра спортивной подготовки организовано проведение соревнования по легкоатлетическому двоеборью по программе 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.
В Соревнованиях примут участие 136 студентов из Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского педагогического колледжа, Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского медицинского колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского индустриального колледжа, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева.
В программу соревнований включены бег на
г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6.
30 сентября - 12.00
Всероссийский день ходьбы. Программа мероприятия: 12.00-12.30 - сбор участников и построение; 12.30 - приветствие участников, разминка; 12.40 - массовый старт; 13.20 – старт участников соревнований по скандинавской ходьбе в дисциплине «скилл-рейс» на дистанции
г.Мурманск. Спорткомплекс «Долина Уюта», у здания административно-спортивного комплекса (АСК).