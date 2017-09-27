Кольский район

29 сентября - 11.00-18.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября 2017 года. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.

Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

По итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.

Кольский район, автодорога р-21 «Кола», 7 км., гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км. до учебных полей.

г.Мурманск

27 сентября – 11.45

Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы на базе Центра спортивной подготовки организовано проведение соревнования по легкоатлетическому двоеборью по программе 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В Соревнованиях примут участие 136 студентов из Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского педагогического колледжа, Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского медицинского колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского индустриального колледжа, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева.

В программу соревнований включены бег на 60 м и 600 м для девушек, бег на 60 м и 1000 м для юношей. Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы, будут награждены грамотами и медалями. Студенты, занявшие призовые места в сумме двоеборья – кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. Команда-победитель будет награждена кубком и грамотой Министерства образования и науки Мурманской области. Команды, занявшие 2 и 3 места - грамотами.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6.

30 сентября - 12.00

Всероссийский день ходьбы. Программа мероприятия: 12.00-12.30 - сбор участников и построение; 12.30 - приветствие участников, разминка; 12.40 - массовый старт; 13.20 – старт участников соревнований по скандинавской ходьбе в дисциплине «скилл-рейс» на дистанции 2000 м; 500 метров – люди с ограниченными возможностями здоровья и дети дошкольных образовательных учреждений с родителями; 2000 и 3000 метров – любители ходьбы и здорового образа жизни; 3000 метров - участники, проходящие тестирование по виду испытания ВФСК «ГТО» скандинавская ходьба. На дистанциях 2000 м и 3000 м допускается участие детей только в сопровождении взрослых.

г.Мурманск. Спорткомплекс «Долина Уюта», у здания административно-спортивного комплекса (АСК).