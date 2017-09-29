г.Апатиты

29 и 30 сентября – 9.30

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по плаванию на короткой воде. Участие в соревнованиях примут сильнейшие пловцы региона. г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

29 сентября – 10.00-18.00

30 сентября – 9.00-19.00

1 октября – 9.00-15.30

Пройдёт Первенство Мурманской области по футболу среди юношей 2007/08 гг.р. В турнире примут участие 10 команд из городов: Мурманск, Апатиты, Мончегорск, ЗАТО Александровск, Североморск, Кировск. Официальное открытие соревнований состоится 29 сентября в 12.45. 1 октября - полуфиналы, финалы и награждение команд.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».

30 сентября - 1 октября – 12.00

Пройдёт очередной вид городской комплексной Спартакиады коллективов организаций, предприятий и учебных заведений – соревнования по шахматам. Соревнования проводятся по быстрым шахматам по круговой системе с контролем времени 10 или 15 минут до конца партии каждому участнику в зависимости от количества заявившихся команд. Состав команды для участия в соревнованиях: 3 человека независимо от пола. Личный зачет проводится раздельно для 1-й и 2-й групп. При равенстве очков в личном зачете предпочтение отдается участнику команды, занявшему более высокое место. Награждение победителей и призеров в каждой группе проводится непосредственно после окончания турниров в этих группах.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

30 сентября – 14.00

В рамках Чемпионата по футболу Мурманской области апатитский «Химик» встретится ФК «Кандалакша» (г.Кандалакша).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Городской стадион «Олимп».

30 сентября – 14.00

1 октября – 10.00

Пройдёт Кубок города Апатиты по волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования среди мужских команд состоятся 30 сентября; среди женских команд – 1 октября.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. Спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

1 октября – 16.00

В рамках Чемпионата по футболу Мурманской области апатитский «Химик» примет ФК «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Городской стадион «Олимп».

7 и 8 октября

Пройдёт очередной вид городской комплексной Спартакиады коллективов организаций, предприятий и учебных заведений – соревнования по шахматам. Соревнования лично-командные. Состав команды 3 чел. Независимо от пола. Соревнования проводятся по быстрым шашкам по круговой системе с контролем времени 10 или 15 минут до конца партии каждому участнику в зависимости от количества заявившихся команд. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество очков. Личные места определяются по сумме очков, набранных во всех партиях.

Личный зачёт проводится раздельно для 1-й и 2-й групп. При равенстве очков в личном зачете предпочтение отдается участнику команды, занявшему более высокое место. Награждение победителей и призеров в каждой группе проводится непосредственно после окончания турнира.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ».

Кольский район

29 сентября - 11.00-18.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации подрастающего поколения. К участию в игре допускаются команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие в игре до 18 сентября 2017 года. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 10 лет должно быть не менее 3 человек.

Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 9 практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

По итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачёте. Победители будут награждены памятными кубками и дипломами.

https://www.laplandiya.org/news/social-competence/21-sentyabrya-sostoitsya-oblastnaya-voenno-sporitivnaya-igra-zarnicza-posvyashhennaya-80-letiyu-murmanskoj-oblasti-dlya-obuchayushhixsya-10-13-let.html

Кольский район, автодорога р-21 «Кола», 7 км ., гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км . до учебных полей.

ЗАТО г.Североморск

30 сентября – 10.00

Пройдёт открытый лично-командный чемпионат г.Североморска по гиревому спорту. Программа соревнований: 10.00 – 11.00 - взвешивание участников соревнований; 11.00 – 11.30 - совещание представителей команд и судейской коллегии; 11.30 – 11.35 - открытие соревнований; 11.35 – соревнования среди девушек, рывок; 12.00 – соревнования среди мужчин, длинный цикл; 14.00 – подведение итогов соревнований и награждение победителей.

ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская, 44. Универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Старт».

г.Мурманск

29 сентября - 13.00

Министерство образования и науки Мурманской области совместно с военным комиссариатом и региональным отделением ДОСААФ России по Мурманской области проводит региональный этап Спартакиады молодёжи России допризывного возраста. Торжественное открытие Спартакиады состоится на Центральном стадионе профсоюзов.

В соревнованиях примут участие восемь команд юношей в возрасте от 15 до 17 лет из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Североморска, Видяево, Терского, Ловозерского и Кольского районов. В программу Спартакиады включены следующие виды испытаний: строевая подготовка, плавание, стрельба из пневматической винтовки, легкоатлетическое двоеборье, спортивное многоборье.

Команда-победитель представит Мурманскую область на заключительном этапе Спартакиады молодёжи России допризывного возраста в июне 2018 года.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

30 сентября - 12.00

Всероссийский день ходьбы. Программа мероприятия: 12.00-12.30 - сбор участников и построение; 12.30 - приветствие участников, разминка; 12.40 - массовый старт; 13.20 – старт участников соревнований по скандинавской ходьбе в дисциплине «скилл-рейс» на дистанции 2000 м ; 500 метров – люди с ограниченными возможностями здоровья и дети дошкольных образовательных учреждений с родителями; 2000 и 3000 метров – любители ходьбы и здорового образа жизни; 3000 метров - участники, проходящие тестирование по виду испытания ВФСК «ГТО» скандинавская ходьба. На дистанциях 2000 м и 3000 м допускается участие детей только в сопровождении взрослых.

г.Мурманск. Спорткомплекс «Долина Уюта», у здания административно-спортивного комплекса (АСК).

1 октября - 15.00

Закрытие регионального этапа Спартакиады молодёжи России допризывного возраста, награждение победителей и призёров.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж Центра спортивной подготовки.