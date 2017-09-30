г.Кандалакша

1 октября - 10.00

Настольный теннис. Ветеранское первенство города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Полярные Зори

30 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Ковдор

1 октября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Мончегорск».

г.Ковдор, стадион «Чайка».

г.Апатиты

30 сентября – 9.30

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по плаванию на короткой воде. Участие в соревнованиях примут сильнейшие пловцы региона. г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

30 сентября – 9.00-19.00

1 октября – 9.00-15.30

Пройдёт Первенство Мурманской области по футболу среди юношей 2007/08 гг.р. В турнире примут участие 10 команд из городов: Мурманск, Апатиты, Мончегорск, ЗАТО Александровск, Североморск, Кировск. Официальное открытие соревнований состоится 29 сентября в 12.45. 1 октября - полуфиналы, финалы и награждение команд.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».

30 сентября - 1 октября – 12.00

Пройдёт очередной вид городской комплексной Спартакиады коллективов организаций, предприятий и учебных заведений – соревнования по шахматам. Соревнования проводятся по быстрым шахматам по круговой системе с контролем времени 10 или 15 минут до конца партии каждому участнику в зависимости от количества заявившихся команд. Состав команды для участия в соревнованиях: 3 человека независимо от пола. Личный зачет проводится раздельно для 1-й и 2-й групп. При равенстве очков в личном зачете предпочтение отдается участнику команды, занявшему более высокое место. Награждение победителей и призеров в каждой группе проводится непосредственно после окончания турниров в этих группах.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

30 сентября – 14.00

В рамках Чемпионата по футболу Мурманской области апатитский «Химик» встретится ФК «Кандалакша» (г.Кандалакша).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Городской стадион «Олимп».

30 сентября – 14.00

1 октября – 10.00

Пройдёт Кубок города Апатиты по волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования среди мужских команд состоятся 30 сентября; среди женских команд – 1 октября.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. Спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

1 октября – 16.00

В рамках Чемпионата по футболу Мурманской области апатитский «Химик» примет ФК «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Городской стадион «Олимп».

7 и 8 октября

Пройдёт очередной вид городской комплексной Спартакиады коллективов организаций, предприятий и учебных заведений – соревнования по шахматам. Соревнования лично-командные. Состав команды 3 чел. Независимо от пола. Соревнования проводятся по быстрым шашкам по круговой системе с контролем времени 10 или 15 минут до конца партии каждому участнику в зависимости от количества заявившихся команд. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество очков. Личные места определяются по сумме очков, набранных во всех партиях.

Личный зачёт проводится раздельно для 1-й и 2-й групп. При равенстве очков в личном зачете предпочтение отдается участнику команды, занявшему более высокое место. Награждение победителей и призеров в каждой группе проводится непосредственно после окончания турнира.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ».

г.Мончегорск

1 октября - 10.30

Открытые городские соревнования по трейлраннингу «Мoncha-Trail».

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Лыжная трасса СДЮШОР № 1.

ЗАТО г.Североморск

30 сентября - 9.30

Автопробег по местам Воинской славы, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

ЗАТО г.Североморск – Долина Славы – Титовка – высота 206,0 – Титовка – г. Североморск.

30 сентября – 10.00

Пройдёт открытый лично-командный чемпионат г.Североморска по гиревому спорту. Программа соревнований: 10.00 – 11.00 - взвешивание участников соревнований; 11.00 – 11.30 - совещание представителей команд и судейской коллегии; 11.30 – 11.35 - открытие соревнований; 11.35 – соревнования среди девушек, рывок; 12.00 – соревнования среди мужчин, длинный цикл; 14.00 – подведение итогов соревнований и награждение победителей.

ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская, 44. Универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Старт».

г.Мурманск

30 сентября - 12.00

Всероссийский день ходьбы. Программа мероприятия: 12.00-12.30 - сбор участников и построение; 12.30 - приветствие участников, разминка; 12.40 - массовый старт; 13.20 – старт участников соревнований по скандинавской ходьбе в дисциплине «скилл-рейс» на дистанции 2000 м ; 500 метров – люди с ограниченными возможностями здоровья и дети дошкольных образовательных учреждений с родителями; 2000 и 3000 метров – любители ходьбы и здорового образа жизни; 3000 метров - участники, проходящие тестирование по виду испытания ВФСК «ГТО» скандинавская ходьба. На дистанциях 2000 м и 3000 м допускается участие детей только в сопровождении взрослых.

г.Мурманск. Спорткомплекс «Долина Уюта», у здания административно-спортивного комплекса (АСК).

30 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

30 сентября -15.30

1 октября - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов

1 октября - 12.00

Спортивное ориентирование. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, побережье Окуневого озера.

1 октября - 15.00

Закрытие регионального этапа Спартакиады молодёжи России допризывного возраста, награждение победителей и призёров.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж Центра спортивной подготовки.

1 октября - 18.30

Шахматы. Турнир, посвященный Дню города Мурманска.

г.Мурманск, комплексная ДЮСШ.

3 октября - 20.00

Футбол. Кубок города Мурманска. Финал. «Легенда» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.