Спортивная афиша
г.Кандалакша
1 октября - 10.00
Настольный теннис. Ветеранское первенство города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Полярные Зори
30 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Электрон» (г.Мурманск).
г.Полярные Зори, городской стадион.
г.Ковдор
1 октября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Мончегорск».
г.Ковдор, стадион «Чайка».
г.Апатиты
30 сентября – 9.30
Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по плаванию на короткой воде. Участие в соревнованиях примут сильнейшие пловцы региона. г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».
30 сентября – 9.00-19.00
1 октября – 9.00-15.30
Пройдёт Первенство Мурманской области по футболу среди юношей 2007/08 гг.р. В турнире примут участие 10 команд из городов: Мурманск, Апатиты, Мончегорск, ЗАТО Александровск, Североморск, Кировск. Официальное открытие соревнований состоится 29 сентября в 12.45. 1 октября - полуфиналы, финалы и награждение команд.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».
30 сентября - 1 октября – 12.00
Пройдёт очередной вид городской комплексной Спартакиады коллективов организаций, предприятий и учебных заведений – соревнования по шахматам. Соревнования проводятся по быстрым шахматам по круговой системе с контролем времени 10 или 15 минут до конца партии каждому участнику в зависимости от количества заявившихся команд. Состав команды для участия в соревнованиях: 3 человека независимо от пола. Личный зачет проводится раздельно для 1-й и 2-й групп. При равенстве очков в личном зачете предпочтение отдается участнику команды, занявшему более высокое место. Награждение победителей и призеров в каждой группе проводится непосредственно после окончания турниров в этих группах.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.
30 сентября – 14.00
В рамках Чемпионата по футболу Мурманской области апатитский «Химик» встретится ФК «Кандалакша» (г.Кандалакша).
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Городской стадион «Олимп».
30 сентября – 14.00
1 октября – 10.00
Пройдёт Кубок города Апатиты по волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования среди мужских команд состоятся 30 сентября; среди женских команд – 1 октября.
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. Спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».
1 октября – 16.00
В рамках Чемпионата по футболу Мурманской области апатитский «Химик» примет ФК «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Городской стадион «Олимп».
7 и 8 октября
Пройдёт очередной вид городской комплексной Спартакиады коллективов организаций, предприятий и учебных заведений – соревнования по шахматам. Соревнования лично-командные. Состав команды 3 чел. Независимо от пола. Соревнования проводятся по быстрым шашкам по круговой системе с контролем времени 10 или 15 минут до конца партии каждому участнику в зависимости от количества заявившихся команд. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество очков. Личные места определяются по сумме очков, набранных во всех партиях.
Личный зачёт проводится раздельно для 1-й и 2-й групп. При равенстве очков в личном зачете предпочтение отдается участнику команды, занявшему более высокое место. Награждение победителей и призеров в каждой группе проводится непосредственно после окончания турнира.
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ».
г.Мончегорск
1 октября - 10.30
Открытые городские соревнования по трейлраннингу «Мoncha-Trail».
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Лыжная трасса СДЮШОР № 1.
ЗАТО г.Североморск
30 сентября - 9.30
Автопробег по местам Воинской славы, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
ЗАТО г.Североморск – Долина Славы – Титовка – высота 206,0 – Титовка – г. Североморск.
30 сентября – 10.00
Пройдёт открытый лично-командный чемпионат г.Североморска по гиревому спорту. Программа соревнований: 10.00 – 11.00 - взвешивание участников соревнований; 11.00 – 11.30 - совещание представителей команд и судейской коллегии; 11.30 – 11.35 - открытие соревнований; 11.35 – соревнования среди девушек, рывок; 12.00 – соревнования среди мужчин, длинный цикл; 14.00 – подведение итогов соревнований и награждение победителей.
ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская, 44. Универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Старт».
г.Мурманск
30 сентября - 12.00
Всероссийский день ходьбы. Программа мероприятия: 12.00-12.30 - сбор участников и построение; 12.30 - приветствие участников, разминка; 12.40 - массовый старт; 13.20 – старт участников соревнований по скандинавской ходьбе в дисциплине «скилл-рейс» на дистанции
г.Мурманск. Спорткомплекс «Долина Уюта», у здания административно-спортивного комплекса (АСК).
30 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Апатит» (г.Кировск).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
30 сентября -15.30
1 октября - 11.00
Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов
1 октября - 12.00
Спортивное ориентирование. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, побережье Окуневого озера.
1 октября - 15.00
Закрытие регионального этапа Спартакиады молодёжи России допризывного возраста, награждение победителей и призёров.
г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж Центра спортивной подготовки.
1 октября - 18.30
Шахматы. Турнир, посвященный Дню города Мурманска.
г.Мурманск, комплексная ДЮСШ.
3 октября - 20.00
Футбол. Кубок города Мурманска. Финал. «Легенда» - «ДЮСШ-10».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.