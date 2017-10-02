г.Апатиты

7 и 8 октября

Пройдёт очередной вид городской комплексной Спартакиады коллективов организаций, предприятий и учебных заведений – соревнования по шахматам. Соревнования лично-командные. Состав команды 3 чел. Независимо от пола. Соревнования проводятся по быстрым шашкам по круговой системе с контролем времени 10 или 15 минут до конца партии каждому участнику в зависимости от количества заявившихся команд. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество очков. Личные места определяются по сумме очков, набранных во всех партиях.

Личный зачёт проводится раздельно для 1-й и 2-й групп. При равенстве очков в личном зачете предпочтение отдается участнику команды, занявшему более высокое место. Награждение победителей и призеров в каждой группе проводится непосредственно после окончания турнира.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ».

г.Мурманск

3 октября - 20.00

Футбол. Кубок города Мурманска. Финал. «Легенда» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.