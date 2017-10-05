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Мурманская область. Арктика05.10.17 07:40

Спортивная афиша

г.Апатиты

7 и 8 октября

Пройдёт очередной вид городской комплексной Спартакиады коллективов организаций, предприятий и учебных заведений – соревнования по шахматам. Соревнования лично-командные. Состав команды 3 чел. Независимо от пола. Соревнования проводятся по быстрым шашкам по круговой системе с контролем времени 10 или 15 минут до конца партии каждому участнику в зависимости от количества заявившихся команд. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество очков. Личные места определяются по сумме очков, набранных во всех партиях.

Личный зачёт проводится раздельно для 1-й и 2-й групп. При равенстве очков в личном зачете предпочтение отдается участнику команды, занявшему более высокое место. Награждение победителей и призеров в каждой группе проводится непосредственно после окончания турнира.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ».

г.Мурманск

8 октября - 11.00, 13.30, 16.00 и 19.00.

Состоится областной турнир по танцевальному спорту «Осенний бал». Турнир по танцевальному спорту проводится центром «Лапландия» с целью популяризации и развития танцевального спорта в Мурманской области. В турнире примут участие более 80 пар из 13 танцевально-спортивных клубов 11 муниципальных образований Мурманской области: Кольский р-н, Печенгский р-н, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, г.Мурманск, г.Мончегорск, г.Оленегорск, г.Кандалакша, г.Апатиты, г.Кировск, г.Мончегорск.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев 1. Центральный стадион профсоюзов.

13 октября – 12.00-17.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 14-17 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации и допризывной подготовки подрастающего поколения обучающихся образовательных организаций Мурманской области. К участию в игре приглашаются команды обучающихся и воспитанников образовательных организаций Мурманской области, участников военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 14 до 17 лет. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 14 лет должно быть не менее 3 человек. 

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