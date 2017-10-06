г.Кандалакша

7 и 8 октября - 11.00

Волейбол. Чемпионат Мурманской области. 2-й этап

г.Кандалакша, Дворец спорта.

Апатитский район

7 и 8 октября - 12.00

Авиамодельный спорт. Чемпионат Мурманской области.

Апатитский район, Тик-Губа, побережье озера Имандра.

г.Апатиты

7 и 8 октября - 12.00

Шашки. Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты.

г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.

7 и 8 октября

Пройдёт очередной вид городской комплексной Спартакиады коллективов организаций, предприятий и учебных заведений – соревнования по шахматам. Соревнования лично-командные. Состав команды 3 чел. Независимо от пола. Соревнования проводятся по быстрым шашкам по круговой системе с контролем времени 10 или 15 минут до конца партии каждому участнику в зависимости от количества заявившихся команд. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество очков. Личные места определяются по сумме очков, набранных во всех партиях.

Личный зачёт проводится раздельно для 1-й и 2-й групп. При равенстве очков в личном зачете предпочтение отдается участнику команды, занявшему более высокое место. Награждение победителей и призеров в каждой группе проводится непосредственно после окончания турнира.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ».

8 октября - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

г.Оленегорск

8 октября - 11.00

Лёгкая атлетика. Пробег, посвященный годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье.

г.Оленегорск, лесопарк.

8 октября - 12.00

Спортивное ориентирование. Кубок Мурманской области. 3-й этап.

г.Оленегорск, лесопарк.

г.Кола

7 октября - 11.00

Лёгкая атлетика. Пробег Кола – Мурманск.

г.Кола, Советская площадь.

г.Мурманск

6 и 7 октября - 9.00

Волейбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

7 октября - 10.00

Футбол. Турнир дворовых команд, посвященный Дню города Мурманска

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

7 и 8 октября - 11.00

Бильярд. Турнир, посвященный Дню города Мурманска.

г.Мурманск, бильярдный клуб «Бристоль».

7 октября - 12.00

Лёгкая атлетика. Пробег «Мой Мурманск».

г.Мурманск, просп. Ленина. Старт у Детской театральной школы.

7 октября - 13.30

Плавание. Заплыв, посвященный Дню города Мурманска.

г.Мурманск, Семёновское озеро.

7 октября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

7 октября - 17.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Химик» (г.Апатиты).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

8 октября - 11.00

Регби-7. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

8 октября - 11.00, 13.30, 16.00 и 19.00.

Состоится областной турнир по танцевальному спорту «Осенний бал». Турнир по танцевальному спорту проводится центром «Лапландия» с целью популяризации и развития танцевального спорта в Мурманской области. В турнире примут участие более 80 пар из 13 танцевально-спортивных клубов 11 муниципальных образований Мурманской области: Кольский р-н, Печенгский р-н, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, г.Мурманск, г.Мончегорск, г.Оленегорск, г.Кандалакша, г.Апатиты, г.Кировск, г.Мончегорск.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев 1. Центральный стадион профсоюзов.

9 октября - 19.00

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Колэнерго» - «Феникс».

г.Мурманск, спортзал «Колэнерго».

10 октября - 18.30

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Молодёжка» - «ДЮСШ-2».

г.Мурманск, спорткомплекс «Авангард».

11 октября - 12.00

Самбо. Открытое юношеское первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

13 октября – 12.00-17.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 14-17 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации и допризывной подготовки подрастающего поколения обучающихся образовательных организаций Мурманской области. К участию в игре приглашаются команды обучающихся и воспитанников образовательных организаций Мурманской области, участников военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 14 до 17 лет. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 14 лет должно быть не менее 3 человек.

Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 10 практических и теоретических этапов соревнований: «Статен в строю, силен в бою» (конкурс строя); «Ратные страницы истории Отечества» (викторина по истории Кольского края); «Огневой рубеж» (выполнение стрельб из воздушной винтовки и выполнение нормативов); «Боевой листок» (оформление стенгазеты на заданную тему); «Химическая угроза» (соревнования по использованию индивидуальных средств химической защиты); «Нормы ГТО» (соревнования по выполнению упражнений всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»); «Спасти раненых» (оказание доврачебной помощи пострадавшему); «Военизированная эстафета» (прохождение эстафеты из четырех элементов); «Метание учебной гранаты» (метание гранаты на точность); «Пожарная эстафета». По итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и3 места в общем зачете. Победили будут награждены памятными кубками и дипломами.

г.Мурманск, ул. Радищева, 26. Войсковая часть № 3798 войск национальной гвардии России.