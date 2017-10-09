г.Мурманск

9 октября - 19.00

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Колэнерго» - «Феникс».

г.Мурманск, спортзал «Колэнерго».

10 октября - 18.30

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Молодёжка» - «ДЮСШ-2».

г.Мурманск, спорткомплекс «Авангард».

11 октября - 12.00

Самбо. Открытое юношеское первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

13 октября – 12.00-17.00

Состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 14-17 лет. Игра проводится целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации и допризывной подготовки подрастающего поколения обучающихся образовательных организаций Мурманской области. К участию в игре приглашаются команды обучающихся и воспитанников образовательных организаций Мурманской области, участников военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 14 до 17 лет. Состав команды – 8 человек, при этом число участников 14 лет должно быть не менее 3 человек.

Командам предстоит пройти, согласно маршруту, 10 практических и теоретических этапов соревнований: «Статен в строю, силен в бою» (конкурс строя); «Ратные страницы истории Отечества» (викторина по истории Кольского края); «Огневой рубеж» (выполнение стрельб из воздушной винтовки и выполнение нормативов); «Боевой листок» (оформление стенгазеты на заданную тему); «Химическая угроза» (соревнования по использованию индивидуальных средств химической защиты); «Нормы ГТО» (соревнования по выполнению упражнений всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»); «Спасти раненых» (оказание доврачебной помощи пострадавшему); «Военизированная эстафета» (прохождение эстафеты из четырех элементов); «Метание учебной гранаты» (метание гранаты на точность); «Пожарная эстафета». По итогам проведения игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и3 места в общем зачете. Победили будут награждены памятными кубками и дипломами.

г.Мурманск, ул. Радищева, 26. Войсковая часть № 3798 войск национальной гвардии России.