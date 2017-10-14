Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска«Матильда» под надзором полиции, или Мурманчане пойдут на фильм через металлоискатели
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.10.17 07:40

Спортивная афиша

г.Ковдор

14 октября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (Ковдор) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

г.Кандалакша

14 октября - 10.00

Настольный теннис. Кубок города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

14 октября - 14.00

Баскетбол. Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

15 и 16 октября - 13.00

Футбол. Турнир «Закрытие сезона».

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

г.Полярные Зори

14 октября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Полярные Зори, городской стадион.

15 октября - 13.00

Воркаут. Юношеское первенство города Полярные Зори.

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Апатиты

15 октября - 11.00

Плавание. Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты.

г.Апатиты, бассейн Дворца спорта «Атлет».

15 октября - 12.00

Баскетбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

г.Мурманск

14 и 15 октября - 9.00

Теннис. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, корты стадиона «Строитель».

14 и 15 октября - 10.00

Шахматы. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

14 октября - 10.45

Хоккей. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

14 октября - 12.00

Начало состязаний областной Спартакиады пенсионеров. Соревноваться участники Спартакиады будут в таких видах спорта, как легкая атлетика (1000 м мужчины и 500 м женщины), настольный теннис, шахматы, стрельба. Также всех участников ждет комбинированная эстафета (бег, ведение мяча, броски в баскетбольную корзину и др.), сдача норм комплекса ГТО (вне зачета) и гимнастика. В рамках областной Спартакиады пенсионеров уже не первый год в регионе проходит семейная акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО». В ней принимают участие семейные команды в различных категориях: бабушка и ребенок (6-7 лет), дедушка и ребенок (6-7 лет), бабушка, дедушка и ребенок (6-7 лет).

г.Мурманск, ул.Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

14 октября - 17.00

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Феникс» - «ДЮСШ-2».

г.Мурманск, спортзал средней школы № 17.

15 октября -  14.00

Официальное открытие школы бега под руководством профессионального тренера Анны Тугушевой. Школа запущена в рамках подготовки к трейл-полумарафону «Вызов Арктики. Гонка героев 2017», который состоится 17 декабря 2017 г. (www.vk.com/murmansktrail).

В самый разгар полярной ночи 17 декабря 2017 года состоится Мурманский TRAIL-полумарафон «Вызов Арктики. Гонка героев 2017». Основная дистанция полумарафона  21,1 км, а также дистанции-спутники «Малый спутник» - 4,22 км и «Большой спутник» - 12,66 км. Принять участие могут как профессионалы, так и любители бега.

г.Мурманск, площадка у центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» (автобус - расписание и маршрут движения https://ognimurmanska.ru/transport/, легковой автомобиль до горнолыжного склона Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска»).

16 октября - 19.00

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Молодёжка» - «МАГУ».

г.Мурманск, спортзал МАГУ.

16 октября - 19.00

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд.  «ДЮСШ-2» - «Колэнерго».

г.Мурманск, спорт-зал СЭС «Колэнерго».

17 октября - 18.30

Волейбол. Кубок города Мурманска среди мужских команд. «КВВМ» - «МТЭЦ».

г.Мурманск, спорткомплекс «Авангард».

17 октября - 18.30

Волейбол. Кубок города Мурманска среди мужских команд. «МГАТП» - «Росляково».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

17 октября - 19.30

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Феникс» - «Полярная звезда».

г.Мурманск, спорткомплекс «Авангард».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 426 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
13.10.17 15:33
De mortuis aut bene, aut nihil nisi verum - «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты (VI в. до н. э.). От лица Администрации ОУ, всех педаго
Комментарий к новости:Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского
Sergey Kysil
11.10.17 21:05
могу помочь реализовать проект выращивания креветки с использованием технологии узв вайбер 380509639534
Комментарий к новости:Креветку премиального класса на стол северян поставляет компания «Норд Пилигрим»
Соколов Юрий Валентинович
11.10.17 09:53
Евгений Викторович, покойся с миром. Ты всегда будешь с нами, в нашей памяти.
Комментарий к новости:Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00Мультфильмы (0+)14:30«Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света». Полнометражный мультфильм (0+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХСуммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика