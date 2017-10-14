Спортивная афиша
г.Ковдор
14 октября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (Ковдор) - «Электрон» (г.Мурманск).
г.Ковдор, стадион «Чайка».
г.Кандалакша
14 октября - 10.00
Настольный теннис. Кубок города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
14 октября - 14.00
Баскетбол. Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
15 и 16 октября - 13.00
Футбол. Турнир «Закрытие сезона».
г.Кандалакша, стадион «Локомотив».
г.Полярные Зори
14 октября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Полярные Зори, городской стадион.
15 октября - 13.00
Воркаут. Юношеское первенство города Полярные Зори.
г.Полярные Зори, городской стадион.
г.Апатиты
15 октября - 11.00
Плавание. Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты.
г.Апатиты, бассейн Дворца спорта «Атлет».
15 октября - 12.00
Баскетбол. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».
г.Мурманск
14 и 15 октября - 9.00
Теннис. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, корты стадиона «Строитель».
14 и 15 октября - 10.00
Шахматы. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
14 октября - 10.45
Хоккей. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
14 октября - 12.00
Начало состязаний областной Спартакиады пенсионеров. Соревноваться участники Спартакиады будут в таких видах спорта, как легкая атлетика (
г.Мурманск, ул.Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
14 октября - 17.00
Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Феникс» - «ДЮСШ-2».
г.Мурманск, спортзал средней школы № 17.
15 октября - 14.00
Официальное открытие школы бега под руководством профессионального тренера Анны Тугушевой. Школа запущена в рамках подготовки к трейл-полумарафону «Вызов Арктики. Гонка героев 2017», который состоится 17 декабря
В самый разгар полярной ночи 17 декабря 2017 года состоится Мурманский TRAIL-полумарафон «Вызов Арктики. Гонка героев 2017». Основная дистанция полумарафона
г.Мурманск, площадка у центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» (автобус - расписание и маршрут движения https://ognimurmanska.ru/transport/, легковой автомобиль до горнолыжного склона Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска»).
16 октября - 19.00
Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Молодёжка» - «МАГУ».
г.Мурманск, спортзал МАГУ.
16 октября - 19.00
Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «ДЮСШ-2» - «Колэнерго».
г.Мурманск, спорт-зал СЭС «Колэнерго».
17 октября - 18.30
Волейбол. Кубок города Мурманска среди мужских команд. «КВВМ» - «МТЭЦ».
г.Мурманск, спорткомплекс «Авангард».
17 октября - 18.30
Волейбол. Кубок города Мурманска среди мужских команд. «МГАТП» - «Росляково».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
17 октября - 19.30
Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Феникс» - «Полярная звезда».
г.Мурманск, спорткомплекс «Авангард».