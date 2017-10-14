г.Ковдор

14 октября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (Ковдор) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Ковдор, стадион «Чайка».

г.Кандалакша

14 октября - 10.00

Настольный теннис. Кубок города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

14 октября - 14.00

Баскетбол. Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

15 и 16 октября - 13.00

Футбол. Турнир «Закрытие сезона».

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

г.Полярные Зори

14 октября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Полярные Зори, городской стадион.

15 октября - 13.00

Воркаут. Юношеское первенство города Полярные Зори.

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Апатиты

15 октября - 11.00

Плавание. Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты.

г.Апатиты, бассейн Дворца спорта «Атлет».

15 октября - 12.00

Баскетбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

г.Мурманск

14 и 15 октября - 9.00

Теннис. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, корты стадиона «Строитель».

14 и 15 октября - 10.00

Шахматы. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

14 октября - 10.45

Хоккей. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

14 октября - 12.00

Начало состязаний областной Спартакиады пенсионеров. Соревноваться участники Спартакиады будут в таких видах спорта, как легкая атлетика ( 1000 м мужчины и 500 м женщины), настольный теннис, шахматы, стрельба. Также всех участников ждет комбинированная эстафета (бег, ведение мяча, броски в баскетбольную корзину и др.), сдача норм комплекса ГТО (вне зачета) и гимнастика. В рамках областной Спартакиады пенсионеров уже не первый год в регионе проходит семейная акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО». В ней принимают участие семейные команды в различных категориях: бабушка и ребенок (6-7 лет), дедушка и ребенок (6-7 лет), бабушка, дедушка и ребенок (6-7 лет).

г.Мурманск, ул.Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

14 октября - 17.00

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Феникс» - «ДЮСШ-2».

г.Мурманск, спортзал средней школы № 17.

15 октября - 14.00

Официальное открытие школы бега под руководством профессионального тренера Анны Тугушевой. Школа запущена в рамках подготовки к трейл-полумарафону «Вызов Арктики. Гонка героев 2017», который состоится 17 декабря 2017 г . (www.vk.com/murmansktrail).

В самый разгар полярной ночи 17 декабря 2017 года состоится Мурманский TRAIL-полумарафон «Вызов Арктики. Гонка героев 2017». Основная дистанция полумарафона 21,1 км , а также дистанции-спутники «Малый спутник» - 4,22 км и «Большой спутник» - 12,66 км . Принять участие могут как профессионалы, так и любители бега.

г.Мурманск, площадка у центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» (автобус - расписание и маршрут движения https://ognimurmanska.ru/transport/, легковой автомобиль до горнолыжного склона Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска»).

16 октября - 19.00

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Молодёжка» - «МАГУ».

г.Мурманск, спортзал МАГУ.

16 октября - 19.00

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «ДЮСШ-2» - «Колэнерго».

г.Мурманск, спорт-зал СЭС «Колэнерго».

17 октября - 18.30

Волейбол. Кубок города Мурманска среди мужских команд. «КВВМ» - «МТЭЦ».

г.Мурманск, спорткомплекс «Авангард».

17 октября - 18.30

Волейбол. Кубок города Мурманска среди мужских команд. «МГАТП» - «Росляково».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

17 октября - 19.30

Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Феникс» - «Полярная звезда».

г.Мурманск, спорткомплекс «Авангард».