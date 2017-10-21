Спортивная афиша
г.Кандалакша
22 октября - 14.00.
Баскетбол. Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Апатиты
21 октября - 14.00
Хоккей. Кубок главы города Апатиты. «Апатиты» - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Апатиты, ледовая арена «Юность».
22 октября – 12.00
Пауэрлифтинг. Открытый чемпионат города Апатиты.
г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».
г.Мурманск
21 октября - 9.00
Волейбол. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
21 октября - 12.00
Мотокросс. Гонка «Росляково Райдерс».
мкр.Росляково, мотодром.
22 октября - 10.00
Карате-до. Открытый чемпионат города Мурманска памяти Героя России Тимура Апакидзе.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
22 октября - 10.30
Практическая стрельба. Открытый чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, тир ДОСААФ.
22 октября - 12.00
Альпинизм. Открытый чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка».
22 октября - 13.00
Спортивный боулинг.Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, конгресс-отель «Меридиан».
22 октября - 14.00
Конкурс по спортивным бальным танцам «Осенние ритмы». Пары представят на суд жюри танцы европейской и латиноамериканской программ: квикстеп, танго, фокстрот, самба, джайв, а также продемонстрируют яркие костюмы и отточенные движения.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
23 октября - 19.00
Кубок города Мурманска среди женских команд. «Колэнерго» - «Молодёжка». г.Мурманск, спортзал СЭС «Колэнерго».
25 октября - 19.00
Кубок города Мурманска среди женских команд. «Полярная Звезда» - «МАГУ».
г.Мурманск, спортзал МАГУ.