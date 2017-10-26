г.Мончегорск

26 октября - 18.00

Открытие Всероссийских соревнований класса А по боксу памяти мэра города Мончегорска И.Г. Ермакова. В статусе всероссийских соревнования проходят уже четвертый раз. В состязаниях участвуют мужчины от 19 до 40 лет. На ринг выйдут более 100 спортсменов из регионов России. Ленинградская область, Карелия, Архангельская, Вологодская области, Дагестан уже подтвердили участие. В рамках турнира состоится торжественное присвоение званий «Мастер спорта». Соревнования продолжатся по 29 октября.

г.Мончегорск, ул.Ленина, 8а. ФОК.