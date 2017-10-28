Спортивная афиша
г.Кандалакша
28 октября - 14.00
Баскетбол. Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
29 октября - 10.00
Настольный теннис. Спартакиада трудящихся города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Полярные Зори
29 октября - 12.00
Спартакиада трудящихся города Полярные Зори.
г.Полярные Зори, спортзал гимназии № 1.
г.Кировск
28 октября - 11.00.
Плавание. Юношеские соревнования, посвященные Дню города Кировска.
г.Кировск, бассейн «Дельфин».
28 и 29 октября - 12.00
Самбо. Чемпионат Мурманской области.
г.Кировск, Дворец спорта «Горняк».
28 октября - 15.00
Мини-футбол. Юношеские соревнования, посвященные Дню города Кировска.
г.Кировск, спортплощадка средней школы № 7.
28 октября - 15.00
29 октября - 11.00
Шахматы. Турнир среди учащихся «Осенняя ладья».
г.Кировск, ДЮСШ.
29 октября - 12.00
Баскетбол. Турнир, посвященный Дню Кировска.
г.Кировск, ДЮСШ.
г.Мончегорск
28 октября - 14.00
29 октября - 13.00.
Бокс. Всероссийский турнир памяти Игоря Ермакова.
г.Мончегорск, физкультуно-оздоровительный комплекс.
г.Кола
28 октября - 12.00
Автокросс. Кубок Мурманской области.
г.Кола, автодром «Комсомольская горка».
г.Мурманск
28-29 октября - 10.00
Мини-футбол. Турнир «Единение».
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
28 октября - 11.00
Ветеранское первенство города Мурманска.
г.Мурманск, комплексная ДЮСШ-17.
28 октября - 15.00
Лёгкая атлетика. Межрегиональные соревнования на призы серебряного призера летних Олимпийских игр в Афинах Ларисы Кругловой.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
30 октября - 19.00
Волейбол. Кубок города Мурманска среди женских команд. «Колэнерго» - «Полярная звезда».
г.Мурманск, спортзал СЭС «Колэнерго».
31 октября - 19.00
Волейбол. Кубок города Мурманска среди мужских команд. «Ледокол» - «МТЭЦ». «Богатырь» - «МГАТП».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
1 ноября – 12.00
Состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району» и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
В период с 31 октября по 3 ноября центром «Лапландия» совместно с региональным отделением Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» при поддержке Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Мурманской области на турбазе «Ирвас» будет проведена открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области.
3 ноября состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Соревнования проводятся в целях формирования у обучающихся образовательных организаций Мурманской области сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.
К участию в соревнованиях допускаются команды – участники Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» образовательных организаций Мурманской области. Программа соревнований будет включать в себя следующие этапы: спортивное ориентирование (включая ночное), первая помощь, работа с манекенами, маршрут выживания, поисково-спасательные работы в природной среде техногенного характера, - знатоки правил дорожного движения, краеведческая викторина, короткая полоса препятствий, комбинированное силовое упражнение.
Конкурсная программа: конкурс представления команд, конкурс газет, конкурс обедов, работа со спасательным оборудованием, организация быта команды, комбинированная пожарная эстафета.
г.Мурманск, ул. Рылеева, 6. Турбаза «Ирвас».