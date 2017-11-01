г.Мурманск

1 ноября – 12.00

Состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району» и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

В период с 31 октября по 3 ноября центром «Лапландия» совместно с региональным отделением Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» при поддержке Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Мурманской области на турбазе «Ирвас» будет проведена открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области.

3 ноября состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Соревнования проводятся в целях формирования у обучающихся образовательных организаций Мурманской области сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

К участию в соревнованиях допускаются команды – участники Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» образовательных организаций Мурманской области. Программа соревнований будет включать в себя следующие этапы: спортивное ориентирование (включая ночное), первая помощь, работа с манекенами, маршрут выживания, поисково-спасательные работы в природной среде техногенного характера, - знатоки правил дорожного движения, краеведческая викторина, короткая полоса препятствий, комбинированное силовое упражнение.

Конкурсная программа: конкурс представления команд, конкурс газет, конкурс обедов, работа со спасательным оборудованием, организация быта команды, комбинированная пожарная эстафета.

г.Мурманск, ул. Рылеева, 6. Турбаза «Ирвас».

2-4 ноября

Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с Министерством образования и науки Мурманской области со 2 по 4 ноября уже в 3 раз будут проведены Арктические студенческие игры среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Состав команды: 7 юношей V ступени, 7 мужчин VI ступени +1 представитель; 7 девушек V ступени, 7 женщин VI ступени + 1 представитель.

Среди испытаний: плавание 50 метров вольным стилем, подъём туловища из положения лёжа на полу, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, бег на 100 м , бег на выносливость на 2000 м и 3000 м .

Заявки на участие направляются до 30 октября по адресу электронной почты gto@csp51.ru