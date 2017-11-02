г.Мурманск

2-4 ноября

Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с Министерством образования и науки Мурманской области со 2 по 4 ноября уже в 3 раз будут проведены Арктические студенческие игры среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Состав команды: 7 юношей V ступени, 7 мужчин VI ступени +1 представитель; 7 девушек V ступени, 7 женщин VI ступени + 1 представитель.