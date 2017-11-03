Спортивная афиша
г.Кандалакша
4 ноября - 14.00
Баскетбол. Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
5 ноября - 12.00
Скандинавская ходьба. Первенство города Кандалакши.
г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.
г.Оленегорск
4 ноября - 13.00
Хоккей. Турнир «Дружба».
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
7 и 8 ноября - 13.00
Хоккей. Юношеский турнир «Северное сияние».
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
пгт.Мурмаши
5 ноября - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
Кольский район, пгт.Мурмаши, спорткомплекс «Энергетик».
г.Мурманск
3 ноября - 9.00
Начало состязаний III Арктических студенческих игр. III Арктические студенческие игры проводятся среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках внедрения Всероссийского комплекса ГТО. Организаторы: комитет по физической культуре и спорту Мурманской области и Министерство образования и науки Мурманской области. Состав команды: 7 юношей, 7 девушек+1 преподаватель. Среди испытаний: плавание 50 м вольным стилем.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2. Плавательный бассейн Мурманска.
3 ноября – 10.00
В стрелковом тире «Динамо» состоятся региональные соревнования Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» и УМВД России по Мурманской области по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел. Соревнования среди правоохранительных органов и силовых структур проводятся зачет ежегодной комплексной Спартакиады МРО ОГО ВФСО «Динамо».
г.Мурманск, ул. Туристов, 44. Стрелковый тир «Динамо».
3 ноября – 15.00
4 ноября – 11.00
Состязания в рамках III Арктических студенческих игр. III Арктические студенческие игры проводятся среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках внедрения Всероссийского комплекса ГТО. Организаторы: комитет по физической культуре и спорту Мурманской области и Министерство образования и науки Мурманской области. Состав команды: 7 юношей, 7 девушек+1 преподаватель. Среди испытаний: подъём туловища из положения лежа на полу, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, бег на 100 м, бег на выносливость на 2000 м и 3000 м.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
3 ноября - 15.30
4 ноября - 14.00
5 ноября - 11.00
Бокс. Турнир памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
4 и 5 ноября - 10.00
Спортинг-компакт. Кубок губернатора.
г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».
4 ноября - 11.00
Настольный теннис. Ветеранское первенство города Мурманска.
г.Мурманск, спортивный зал строительного колледжа имени Момота.
4 ноября - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
4 ноября – 17.00
Закрытие III Арктических студенческих игр.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.