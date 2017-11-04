г.Кандалакша

4 ноября - 14.00

Баскетбол. Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

5 ноября - 12.00

Скандинавская ходьба. Первенство города Кандалакши.

г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.

г.Оленегорск

4 ноября - 13.00

Хоккей. Турнир «Дружба».

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

7 и 8 ноября - 13.00

Хоккей. Юношеский турнир «Северное сияние».

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

пгт.Мурмаши

5 ноября - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

Кольский район, пгт.Мурмаши, спорткомплекс «Энергетик».

г.Мурманск

4 ноября – 11.00

Состязания в рамках III Арктических студенческих игр. III Арктические студенческие игры проводятся среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках внедрения Всероссийского комплекса ГТО. Организаторы: комитет по физической культуре и спорту Мурманской области и Министерство образования и науки Мурманской области. Состав команды: 7 юношей, 7 девушек+1 преподаватель. Среди испытаний: подъём туловища из положения лежа на полу, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, бег на 100 м , бег на выносливость на 2000 м и 3000 м .

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

4 ноября - 14.00

5 ноября - 11.00

Бокс. Турнир памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

4 и 5 ноября - 10.00

Спортинг-компакт. Кубок губернатора.

г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».

4 ноября - 11.00

Настольный теннис. Ветеранское первенство города Мурманска.

г.Мурманск, спортивный зал строительного колледжа имени Момота.

4 ноября - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

4 ноября – 17.00

Закрытие III Арктических студенческих игр.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.