Спортивная афиша
г.Кандалакша
11 и 12 ноября - 11.00
Настольный теннис. Молодёжное первенство города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Полярные Зори
11 и 12 ноября - 13.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).
г.Полярные Зори, Ледовый дворец спорта.
г.Апатиты
10-12 ноября - 12.00
Шашки. Первенство города Апатиты.
г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.
11 и 12 ноября - 11.00
Спартакиады коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты
г.Апатиты, спортзал филиала МАГУ.
г.Оленегорск
11 ноября - 10.00
Хоккей. Первенство международной Баренц хоккейной лиги. 1-й этап.
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
пгт.Мурмаши
11 ноября - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Кольский район, пгт.Мурмаши, спорткомплекс «Энергетик».
г.Мурманск
10 октября - 10.00
Волейбол. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
11 ноября - 10.00
Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
11 ноября - 11.00
Спортивный боулинг. Первенство среди муниципальных служащих города Мурманска.
г.Мурманск, боулинг-центр «Сфера».
11 ноября - 16.00
Фитнес-аэробика. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
12 ноября - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
12 ноября - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
14 ноября - 21.15
Хоккей. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.