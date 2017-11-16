г.Апатиты

17-19 ноября – 17.00

Шашки. Первенство города. В шахматно-шашечном центре МБУДО ДДТ, пройдёт Первенство города в младшей категории.

г.Апатиты, ул.Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

20-23 ноября - 18.00

Баскетбол. «Кубок Заполярья». Пройдут матчи XXIV открытого городского турнира по баскетболу среди школьников «Кубок Заполярья» памяти С. Рыбакова. Участие в турнире примут около 15 команд из Мурманской области и Республики Карелия. Открытие турнира состоится 20 ноября в 18 часов.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК « Наука».

г.Кировск

18 и 19 ноября – 11.00

Пулевая стрельба. Пройдёт третий этап Кубка города по пулевой стрельбе.

г.Кировск, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ гимназия № 1.

19 ноября – 11.00

Рукопашный бой. Пройдёт Первенство города по рукопашному бою среди юношей и девушек до 17 лет.

г.Кировск, ул. Бредова, 2а. МБОУ СОШ № 14.

24-26 ноября

Спартакиада. Соревнования по волейболу. Пройдут соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017.

г.Кировск, ул. Ленина 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет».

25 ноября

Cостоятся открытые муниципальные состязания по робототехнике «Кегельринг», в клубе «Юный техник». Заявки принимаются до 23 ноября по электронному адресу: ksena.orlova@mail.ru.

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. ЦДТ «Хибины», клуб «Юный техник».