Спортивная афиша
г.Апатиты
17-19 ноября – 17.00
Шашки. Первенство города. В шахматно-шашечном центре МБУДО ДДТ, пройдёт Первенство города в младшей категории.
г.Апатиты, ул.Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.
20-23 ноября - 18.00
Баскетбол. «Кубок Заполярья». Пройдут матчи XXIV открытого городского турнира по баскетболу среди школьников «Кубок Заполярья» памяти С. Рыбакова. Участие в турнире примут около 15 команд из Мурманской области и Республики Карелия. Открытие турнира состоится 20 ноября в 18 часов.
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК « Наука».
г.Кировск
18 и 19 ноября – 11.00
Пулевая стрельба. Пройдёт третий этап Кубка города по пулевой стрельбе.
г.Кировск, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ гимназия № 1.
19 ноября – 11.00
Рукопашный бой. Пройдёт Первенство города по рукопашному бою среди юношей и девушек до 17 лет.
г.Кировск, ул. Бредова, 2а. МБОУ СОШ № 14.
24-26 ноября
Спартакиада. Соревнования по волейболу. Пройдут соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017.
г.Кировск, ул. Ленина 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет».
25 ноября
Cостоятся открытые муниципальные состязания по робототехнике «Кегельринг», в клубе «Юный техник». Заявки принимаются до 23 ноября по электронному адресу: ksena.orlova@mail.ru.
г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. ЦДТ «Хибины», клуб «Юный техник».