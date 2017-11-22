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Мурманская область. Арктика22.11.17 07:40

Спортивная афиша

г.Апатиты

22 и 23 ноября  - 18.00

Баскетбол. «Кубок Заполярья».  Проходят матчи XXIV открытого городского турнира по баскетболу среди школьников «Кубок Заполярья» памяти С. Рыбакова. Участие в турнире примут около 15 команд из Мурманской области и Республики Карелия.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК « Наука».

г.Кировск

23 ноября – 18.30

24-26 ноября – 11.00

На лыжном стадионе «Тирвас» пройдут всероссийские соревнования (FIS) по лыжным гонкам «Хибинская гонка-2017». Ожидается участие около 150 спортсменов из России и Беларуси. «Хибинская гонка» включена в календарь всероссийских соревнований и утверждена Министерством спорта РФ.

В качестве почётных гостей большого спортивного праздника приглашены Владимир Логинов, почетный вице-президент Федерации лыжных гонок, Сергей Крянин, бронзовый призер чемпионата мира, участник двух зимних Олимпиад, 17-кратный чемпион России, мастер спорта международного класса, действующий вице-президент Федерации лыжных гонок и Евгения Медведева-Арбузова, чемпионка и бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Турине, мастер спорта международного класса.

Торжественное открытие «Хибинской гонки-2017» состоится 23 ноября в большом зале СОК «Горняк» в 18.30.

Программа проведения соревнований: 24ноября - классический стиль (мужчины и женщины); 25 ноября - спринт (мужчины и женщины); 26 ноября - свободный стиль (мужчины и женщины).

Для зрителей подготовлена культурная программа, розыгрыши призов.

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

24-26 ноября

Спартакиада. Соревнования по волейболу. Пройдут соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017.

г.Кировск, ул. Ленина 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет».

25 ноября

Состоится открытые муниципальных состязаний по робототехнике «Кегельринг», в клубе «Юный техник». Заявки принимаются до 23 ноября по электронному адресу: ksena.orlova@mail.ru.

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. ЦДТ «Хибины», клуб «Юный техник».

г.Мурманск

1 декабря - 15.00

На базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоится II региональный фестиваль «Созвездие спортивных школ».

Программа фестиваля в этом году включает проведение семинаров-практикумов и круглых столов с руководителями, методистами и тренерами спортивных школ региона по направлениям: 1. «Спортивные школы региона – перспективы развития».  2. Актуальные вопросы по присвоению спортивных разрядов и званий в соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской спортивной классификации. 3. Регулирование деятельности спортивных школ. Правовые аспекты и проблемные вопросы.

Так же в Фестивале примут участие спортсмены спортивных школ, наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2017 года.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

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