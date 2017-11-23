г.Полярные Зори

26 ноября – 13.30

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. Состоится первая домашняя игра чемпионата Мурманской области по хоккею. Соперниками сборной города Апатиты будет команда «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Полярные Зори, ул. Ленина, 26. Спорткомплексе «Юность».

г.Кировск

23 ноября – 18.30

24-26 ноября – 11.00

На лыжном стадионе «Тирвас» пройдут всероссийские соревнования (FIS) по лыжным гонкам «Хибинская гонка-2017». Ожидается участие около 150 спортсменов из России и Беларуси. «Хибинская гонка» включена в календарь всероссийских соревнований и утверждена Министерством спорта РФ.

В качестве почётных гостей большого спортивного праздника приглашены Владимир Логинов, почетный вице-президент Федерации лыжных гонок, Сергей Крянин, бронзовый призер чемпионата мира, участник двух зимних Олимпиад, 17-кратный чемпион России, мастер спорта международного класса, действующий вице-президент Федерации лыжных гонок и Евгения Медведева-Арбузова, чемпионка и бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Турине, мастер спорта международного класса.

Торжественное открытие «Хибинской гонки-2017» состоится 23 ноября в большом зале СОК «Горняк» в 18.30.

Программа проведения соревнований: 24ноября - классический стиль (мужчины и женщины); 25 ноября - спринт (мужчины и женщины); 26 ноября - свободный стиль (мужчины и женщины).

Для зрителей подготовлена культурная программа, розыгрыши призов.

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

24-26 ноября

Спартакиада. Соревнования по волейболу. Пройдут соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017.

г.Кировск, ул. Ленина 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет».

25 ноября

Состоится открытые муниципальных состязаний по робототехнике «Кегельринг», в клубе «Юный техник». Заявки принимаются до 23 ноября по электронному адресу: ksena.orlova@mail.ru.

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. ЦДТ «Хибины», клуб «Юный техник».

г.Апатиты

23 ноября - 18.00

Баскетбол. «Кубок Заполярья». Проходят матчи XXIV открытого городского турнира по баскетболу среди школьников «Кубок Заполярья» памяти С. Рыбакова. Участие в турнире примут около 15 команд из Мурманской области и Республики Карелия.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК « Наука».

23 и 24 ноября – 10.00

Фигурное катание. Открытие спортивного сезона. На ледовой арене МАУДО ДЮСШ «Юность» пройдут квалификационные соревнования по фигурному катанию на коньках.

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. МАУДО ДЮСШ «Юность».

24 ноября – 18.30

25 ноября – 9.30

26 ноября – 10.00

Спартакиада. Соревнования по волейболу. Пройдут соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет».

25 ноября - 13.00 и 18.00

26 ноября - 13.00, 15.30 и 19.00

Спортивные танцы «Заполярный бал-2017». В танцевальном зале МАУ АГДК пройдёт традиционный турнир по танцевальному спорту «Заполярный бал- 017».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

26 ноября – 10.30

Киокусинкай. Первенство города. Впервые в Апатитах в спортивном оздоровительном комплексе «Наука» пройдёт Первенство города Апатиты по киокусинкай. В соревновании примут участие девушки, юноши, юниоры, мужчины и женщины. Старт поединков в 11.30.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК «Наука».

г.Мурманск

25 ноября – 19.00

В Ледовом дворце состоится товарищеский матч студенческой команды ХК «Лисы» (г.Санкт-Петербург) и сборной команды Мурманской области «Северные Хаски». Помимо захватывающей игры организаторами мероприятия предусмотрена развлекательная программа, в рамках которой будут организованы: фотозона от партнеров матча, аквагрим для детей, ростовые куклы, живая музыка, фотокабинка для моментального фото, шоу-программа команды черлидеров. Начало развлекательной программы в 18.00.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. УСЦ Ледовый дворец.

1 декабря – 11.00

В Легкоатлетическом манеже в очередной раз пройдёт Фестиваль неограниченных возможностей. Данное мероприятие проводится в целях создания условий по реализации потребностей и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической культуры и спорта.

Спортсмены со всего региона будут соревноваться как в личном, так и в командном зачете. Будет проведено тестирование участников по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, творческий конкурс, а также все команды примут участие в квесте «Привет, спортивная страна!». В это же время в манеже состоятся региональные соревнования по шашкам и шахматам среди граждан с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

1 декабря - 15.00

На базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоится II региональный фестиваль «Созвездие спортивных школ».

Программа фестиваля в этом году включает проведение семинаров-практикумов и круглых столов с руководителями, методистами и тренерами спортивных школ региона по направлениям: 1. «Спортивные школы региона – перспективы развития». 2. Актуальные вопросы по присвоению спортивных разрядов и званий в соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской спортивной классификации. 3. Регулирование деятельности спортивных школ. Правовые аспекты и проблемные вопросы.

Так же в Фестивале примут участие спортсмены спортивных школ, наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2017 года.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».