г.Кандалакша

25 и 26 ноября - 14.00

Баскетбол. Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Полярные Зори

26 ноября – 13.30

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. Состоится первая домашняя игра чемпионата Мурманской области по хоккею. Соперниками сборной города Апатиты будет команда «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Полярные Зори, ул. Ленина, 26. Спорткомплексе «Юность».

г.Кировск

24-26 ноября – 11.00

На лыжном стадионе «Тирвас» проходят всероссийские соревнования (FIS) по лыжным гонкам «Хибинская гонка-2017». Ожидается участие около 150 спортсменов из России и Беларуси. «Хибинская гонка» включена в календарь всероссийских соревнований и утверждена Министерством спорта РФ.

В качестве почётных гостей большого спортивного праздника приглашены Владимир Логинов, почетный вице-президент Федерации лыжных гонок, Сергей Крянин, бронзовый призер чемпионата мира, участник двух зимних Олимпиад, 17-кратный чемпион России, мастер спорта международного класса, действующий вице-президент Федерации лыжных гонок и Евгения Медведева-Арбузова, чемпионка и бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Турине, мастер спорта международного класса.

Программа проведения соревнований: 24ноября - классический стиль (мужчины и женщины); 25 ноября - спринт (мужчины и женщины); 26 ноября - свободный стиль (мужчины и женщины).

Для зрителей подготовлена культурная программа, розыгрыши призов.

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

24-26 ноября

Спартакиада. Соревнования по волейболу. Пройдут соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017.

г.Кировск, ул. Ленина 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет».

25 ноября

Состоится открытые муниципальных состязаний по робототехнике «Кегельринг», в клубе «Юный техник». Заявки принимаются до 23 ноября по электронному адресу: ksena.orlova@mail.ru.

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. ЦДТ «Хибины», клуб «Юный техник».

г.Апатиты

24 ноября – 10.00

Фигурное катание. Открытие спортивного сезона. На ледовой арене МАУДО ДЮСШ «Юность» пройдут квалификационные соревнования по фигурному катанию на коньках.

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. МАУДО ДЮСШ «Юность».

24 ноября – 18.30

25 ноября – 9.30

26 ноября – 10.00

Спартакиада. Соревнования по волейболу. Пройдут соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет».

25 ноября - 13.00 и 18.00

26 ноября - 13.00, 15.30 и 19.00

Спортивные танцы «Заполярный бал- 2017». В танцевальном зале МАУ АГДК пройдёт традиционный турнир по танцевальному спорту «Заполярный бал - 2017».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

26 ноября – 10.30

Киокусинкай. Первенство города. Впервые в Апатитах в спортивном оздоровительном комплексе «Наука» пройдёт Первенство города Апатиты по киокусинкай. В соревновании примут участие девушки, юноши, юниоры, мужчины и женщины. Старт поединков в 11.30.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК «Наука».

г.Оленегорск

24 и 25 ноября - 11.00

Хоккей. Всероссийский юношеский турнир «Золотая шайба» имени заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова. Региональный этап.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

26 ноября - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «МурманКСШОР» (г.Мурманск).

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

пгт.Мурмаши

25 ноября - 12.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

Кольский район, пгт.Мурмаши, спорткомплекс «Энергетик».

г.Мурманск

25 и 26 ноября - 11.00

Биатлон. Межрегиональные юношеские соревнования на призы спорткомплекса «Долина Уюта».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта»

25 ноября - 12.00

Гиревой спорт. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

25 ноября - 12.30

26 ноября - 11.00

Рукопашный бой. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

25 ноября – 19.00

В Ледовом дворце состоится товарищеский матч студенческой команды ХК «Лисы» (г.Санкт-Петербург) и сборной команды Мурманской области «Северные Хаски». Помимо захватывающей игры организаторами мероприятия предусмотрена развлекательная программа, в рамках которой будут организованы: фотозона от партнеров матча, аквагрим для детей, ростовые куклы, живая музыка, фотокабинка для моментального фото, шоу-программа команды черлидеров. Начало развлекательной программы в 18.00.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. УСЦ Ледовый дворец.

26 ноября - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

26 ноября - 12.00

Шахматы. Первенство Мурманской области среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

27-29 ноября - 10.00

Мини-футбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

28 ноября - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Авангард» - «Торговый порт».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

1 декабря – 11.00

В Легкоатлетическом манеже в очередной раз пройдёт Фестиваль неограниченных возможностей. Данное мероприятие проводится в целях создания условий по реализации потребностей и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической культуры и спорта.

Спортсмены со всего региона будут соревноваться как в личном, так и в командном зачете. Будет проведено тестирование участников по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, творческий конкурс, а также все команды примут участие в квесте «Привет, спортивная страна!». В это же время в манеже состоятся региональные соревнования по шашкам и шахматам среди граждан с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

1 декабря - 15.00

На базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоится II региональный фестиваль «Созвездие спортивных школ».

Программа фестиваля в этом году включает проведение семинаров-практикумов и круглых столов с руководителями, методистами и тренерами спортивных школ региона по направлениям: 1. «Спортивные школы региона – перспективы развития». 2. Актуальные вопросы по присвоению спортивных разрядов и званий в соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской спортивной классификации. 3. Регулирование деятельности спортивных школ. Правовые аспекты и проблемные вопросы.

Так же в Фестивале примут участие спортсмены спортивных школ, наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2017 года.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».