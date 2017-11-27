г.Мурманск

27-29 ноября - 10.00

Мини-футбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

28 ноября - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Авангард» - «Торговый порт».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

1 декабря – 11.00

В Легкоатлетическом манеже в очередной раз пройдёт Фестиваль неограниченных возможностей. Данное мероприятие проводится в целях создания условий по реализации потребностей и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической культуры и спорта.

Спортсмены со всего региона будут соревноваться как в личном, так и в командном зачете. Будет проведено тестирование участников по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, творческий конкурс, а также все команды примут участие в квесте «Привет, спортивная страна!». В это же время в манеже состоятся региональные соревнования по шашкам и шахматам среди граждан с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

1 декабря - 15.00

На базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоится II региональный фестиваль «Созвездие спортивных школ».

Программа фестиваля в этом году включает проведение семинаров-практикумов и круглых столов с руководителями, методистами и тренерами спортивных школ региона по направлениям: 1. «Спортивные школы региона – перспективы развития». 2. Актуальные вопросы по присвоению спортивных разрядов и званий в соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской спортивной классификации. 3. Регулирование деятельности спортивных школ. Правовые аспекты и проблемные вопросы.

Так же в Фестивале примут участие спортсмены спортивных школ, наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2017 года.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».