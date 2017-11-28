г.Мурманск

28 и -29 ноября - 10.00

Мини-футбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

28 ноября - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Авангард» - «Торговый порт».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

1 декабря – 11.00

В Легкоатлетическом манеже в очередной раз пройдёт Фестиваль неограниченных возможностей. Данное мероприятие проводится в целях создания условий по реализации потребностей и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической культуры и спорта.

Спортсмены со всего региона будут соревноваться как в личном, так и в командном зачете. Будет проведено тестирование участников по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, творческий конкурс, а также все команды примут участие в квесте «Привет, спортивная страна!». В это же время в манеже состоятся региональные соревнования по шашкам и шахматам среди граждан с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

1 декабря - 15.00

На базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоится II региональный фестиваль «Созвездие спортивных школ».

Программа фестиваля в этом году включает проведение семинаров-практикумов и круглых столов с руководителями, методистами и тренерами спортивных школ региона по направлениям: 1. «Спортивные школы региона – перспективы развития». 2. Актуальные вопросы по присвоению спортивных разрядов и званий в соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской спортивной классификации. 3. Регулирование деятельности спортивных школ. Правовые аспекты и проблемные вопросы.

Так же в Фестивале примут участие спортсмены спортивных школ, наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2017 года.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

2 декабря - 12.00

Состоятся соревнования по мини-футболу «Полярные ночи». С целью популяризации мини-футбола в образовательных учреждениях Мурманской области, повышения уровня спортивного мастерства команд, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Турнир проводится среди сборных команд юношей 2007-2008г. рождения учреждений дополнительного образования детей, ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных клубов, общеобразовательных учреждений Мурманской области. В соревнованиях по мини-футболу «Полярные ночи» примут участие команды города Мурманска, Мончегорска, Никеля, Североморска, Оленегорска.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

9 декабря – 12.00

В Центре «Лапландия» проводится региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных». Олимпиада проводится в целях развития направления «Авиамодельный спорт» в Мурманской области, выявления и развития у обучающихся творческих способностей, оказания поддержки технического творчества обучающихся, проведения молодежных научно-технических мероприятий, привлечения внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский центр дополнительного образования «Лапландия».

Олимпиада проводится по трём номинациям: теоретическая часть, стендовая оценка (выставка) и практическая часть (соревнования). В программу соревнований включены следующие классы: F1H - модели планеров (спортсмены до 12 лет); F1B (G, P) - резиномоторные модели самолетов; F4A - модели-полукопии самолётов (стендовая оценка).

Олимпиада проводится в следующих возрастных группах: младшая возрастная группа: обучающиеся 7 – 11 лет; средняя возрастная группа: обучающиеся 12 – 13 лет; старшая возрастная группа: обучающиеся 14 – 18 лет. Предварительная заочная регистрация на участие в Олимпиаде должна быть произведена педагогом-наставником (тренером) до 4 декабря 2017 года по адресу электронной почты: ntt@laplandiya.org.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».