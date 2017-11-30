Печенгский района

10 марта 2018 г .

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г . по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325.

Положение.

г.Полярные Зори

9 декабря – 12.00

На лыжных трассах за каналом состоятся соревнования по лыжным гонкам «Открытие сезона». Дистанции: женщины - 2,5 км, мужчины - 5 км. Стиль свободный, старт раздельный. Регистрация участников - с 11.00 до 11.30.

г.Полярные Зори. Лыжные трассы за каналом.

г.Апатиты

3 декабря – 11.00

Международный день инвалидов. Состоится мероприятие посвященное Международному дню инвалидов. В программе: мастер-класс по игре бочча, уроки катания на коньках и по фитнесу.

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Спорткомплекс «Юность».

3 декабря- 11.15

Дзюдо. «Надежда Заполярья». Пройдёт XXIX традиционный открытый турнир по дзюдо среди школьников «Надежда Заполярья». Парад-открытие в 13.30.

г.Апатиты, ул. Ферсмана, 40а .Спортивный зал школы № 5.

3 декабря – 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. Состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею. ХК «Апатиты» примет соперников из Мурманска – ХК «Мурман-КСШОР».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Ледовая арена МАУДО ДЮСШ «Юность».

9 и 10 декабря – 12.00

Состоится Чемпионат и Первенство г. Апатиты по скалолазанию на искусственном рельефе памяти тренера и организатора Э.М. Скворцова. Соревнования пройдут в двух дисциплинах: «боулдеринг» (серия коротких, предельно сложных трасс) для старших возрастных групп (9 и 10 декабря), «скорость» для младших возрастных групп (10 декабря). Предварительные заявки по установленной форме подаются до 5 декабря по e-mail: angel061081@mail.ru

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

9 декабря – 16.00

10 декабря – 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области. Пройдут игры Первенства Мурманской области по баскетболу. 9 декабря состоится перенесенная игра с соперниками из Кандалакши. 10 декабря состоится встреча с соперниками из Полярных Зорей.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК «Наука».

10 декабря – 12.00

Спартакиада. Лыжные гонки. Пройдут соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Состав команды не менее 4 и не более 8 человек независимо от пола.

Соревнования состоят из двух видов: индивидуальная гонка на дистанциях 5 км (мужчины) и 3 км (женщины). Старт раздельный, стиль классический. Соревнования лично-командные. Смешанная эстафета: 4 х 2 км . Состав команды: 2 женщины + 2 мужчины, независимо от возраста. Стиль классический. Заявки и карточки участников по установленной форме подаются в мандатную комиссию 7 декабря в 17.30 (спорткомитет - ул. Победы, 4).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

г.Мурманск

30 ноября и 1 декабря - 12.50

Торжественное открытие детского турнира по хоккею на приз Ледового дворца города Мурманска. В турнире, который продолжится 1 декабря, примут участие спортсмены 2008-2010 годов рождения – всего 13 команд из 6 городов Мурманской области. Организатором турнира является Государственное областное унитарное предприятия «Учебно-спортивный центр» при поддержке комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец города Мурманска.

1 декабря – 11.00

В Легкоатлетическом манеже в очередной раз пройдёт Фестиваль неограниченных возможностей. Данное мероприятие проводится в целях создания условий по реализации потребностей и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической культуры и спорта.

Спортсмены со всего региона будут соревноваться как в личном, так и в командном зачете. Будет проведено тестирование участников по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, творческий конкурс, а также все команды примут участие в квесте «Привет, спортивная страна!». В это же время в манеже состоятся региональные соревнования по шашкам и шахматам среди граждан с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

1 декабря - 15.00

На базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоится II региональный фестиваль «Созвездие спортивных школ».

Программа фестиваля в этом году включает проведение семинаров-практикумов и круглых столов с руководителями, методистами и тренерами спортивных школ региона по направлениям: 1. «Спортивные школы региона – перспективы развития». 2. Актуальные вопросы по присвоению спортивных разрядов и званий в соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской спортивной классификации. 3. Регулирование деятельности спортивных школ. Правовые аспекты и проблемные вопросы.

Так же в Фестивале примут участие спортсмены спортивных школ, наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2017 года.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

2 декабря - 12.00

Состоятся соревнования по мини-футболу «Полярные ночи». С целью популяризации мини-футбола в образовательных учреждениях Мурманской области, повышения уровня спортивного мастерства команд, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Турнир проводится среди сборных команд юношей 2007-2008г. рождения учреждений дополнительного образования детей, ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных клубов, общеобразовательных учреждений Мурманской области. В соревнованиях по мини-футболу «Полярные ночи» примут участие команды города Мурманска, Мончегорска, Никеля, Североморска, Оленегорска.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

9 декабря – 12.00

В Центре «Лапландия» проводится региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных». Олимпиада проводится в целях развития направления «Авиамодельный спорт» в Мурманской области, выявления и развития у обучающихся творческих способностей, оказания поддержки технического творчества обучающихся, проведения молодежных научно-технических мероприятий, привлечения внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский центр дополнительного образования «Лапландия».

Олимпиада проводится по трём номинациям: теоретическая часть, стендовая оценка (выставка) и практическая часть (соревнования). В программу соревнований включены следующие классы: F1H - модели планеров (спортсмены до 12 лет); F1B (G, P) - резиномоторные модели самолетов; F4A - модели-полукопии самолётов (стендовая оценка).

Олимпиада проводится в следующих возрастных группах: младшая возрастная группа: обучающиеся 7–11 лет; средняя возрастная группа: обучающиеся 12–13 лет; старшая возрастная группа: обучающиеся 14 – 18 лет. Предварительная заочная регистрация на участие в Олимпиаде должна быть произведена педагогом-наставником (тренером) до 4 декабря 2017 года по адресу электронной почты: ntt@laplandiya.org.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

12 декабря – 11.00-17.00

Министерство образования и науки Мурманской области и Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в целях развития и укрепления основ патриотического воспитания молодёжи, формирования активной жизненной позиции и патриотического сознания, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России проводят Областной слёт кадетских классов Мурманской области.

К участию в слёте приглашаются нахимовцы, обучающиеся и воспитанники кадетских школ, кадетских классов различного профиля, кадетских корпусов, клубов юных моряков, находящихся в любом ведомственном подчинении, в возрасте от 13 до 17 лет. В рамках слёта запланировано проведение следующих конкурсов: конкурс «Парад участников»; конкурс «Строя и песни»; викторина по общевойсковой подготовке; конкурс «Ратные страницы истории Отечества»; конкурс «Свод строгих правил этикета или законы поведения в обществе»; конкурс «Огневой рубеж»; военно-спортивная эстафета; конкурс «Кадетский бал».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».