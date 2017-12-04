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Мурманская область. Арктика04.12.17 07:40

Спортивная афиша

Печенгский района

10 марта 2018 г.

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г. по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325. Положение.

г.Полярные Зори

9 декабря – 12.00

На лыжных трассах за каналом состоятся соревнования по лыжным гонкам «Открытие сезона».  Дистанции: женщины - 2,5км, мужчины - 5км. Стиль свободный, старт раздельный. Регистрация участников - с 11.00 до 11.30.

г.Полярные Зори. Лыжные трассы за каналом.

г.Апатиты

9 и 10 декабря – 12.00

Состоится Чемпионат и Первенство г.Апатиты по скалолазанию на искусственном рельефе памяти тренера и организатора Э.М. Скворцова. Соревнования пройдут в двух дисциплинах: «боулдеринг» (серия коротких, предельно сложных трасс) для старших возрастных групп (9 и 10 декабря), «скорость» для младших возрастных групп (10 декабря). Предварительные заявки по установленной форме подаются до 5 декабря по e-mail: angel061081@mail.ru

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

9 декабря – 16.00

10 декабря – 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области. Пройдут игры Первенства Мурманской области по баскетболу. 9 декабря состоится перенесенная игра с соперниками из Кандалакши. 10 декабря состоится встреча с соперниками из Полярных Зорей.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК «Наука».

10 декабря – 12.00

Спартакиада. Лыжные гонки. Пройдут соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений.  Состав команды не менее 4 и не более 8 человек независимо от пола.

Соревнования состоят из двух видов: индивидуальная гонка на дистанциях 5 км (мужчины) и 3 км (женщины). Старт раздельный, стиль классический. Соревнования лично-командные. Смешанная эстафета: 4 х 2 км. Состав команды: 2 женщины + 2 мужчины, независимо от возраста. Стиль классический. Заявки и карточки участников по установленной форме подаются в мандатную комиссию 7 декабря  в 17.30 (спорткомитет - ул. Победы, 4).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

г.Мурманск

7 декабря - 21.15

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «КСШОР» - «Гольфстрим».

г.Мурманск, Ледовый дворец.

9 декабря – 12.00

В Центре «Лапландия» проводится региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных». Олимпиада проводится в целях развития направления «Авиамодельный спорт» в Мурманской области, выявления и развития у обучающихся творческих способностей, оказания поддержки технического творчества обучающихся, проведения молодежных научно-технических мероприятий, привлечения внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский центр дополнительного образования «Лапландия».

Олимпиада проводится по трём номинациям: теоретическая часть, стендовая оценка (выставка) и практическая часть (соревнования). В программу соревнований включены следующие классы: F1H - модели планеров (спортсмены до 12 лет); F1B (G, P) - резиномоторные модели самолетов; F4A - модели-полукопии самолётов (стендовая оценка).

Олимпиада проводится в следующих возрастных группах: младшая возрастная группа: обучающиеся 7 – 11 лет; средняя возрастная группа: обучающиеся 12 – 13 лет; старшая возрастная группа: обучающиеся 14 – 18 лет. Предварительная заочная регистрация на участие в Олимпиаде должна быть произведена педагогом-наставником (тренером) до 4 декабря 2017 года по адресу электронной почты: ntt@laplandiya.org.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

12 декабря – 11.00-17.00

Министерство образования и науки Мурманской области и Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в целях развития и укрепления основ патриотического воспитания молодёжи, формирования активной жизненной позиции и патриотического сознания, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России проводят Областной слёт кадетских классов Мурманской области.

К участию в слёте приглашаются нахимовцы, обучающиеся и воспитанники кадетских школ, кадетских классов различного профиля, кадетских корпусов, клубов юных моряков, находящихся в любом ведомственном подчинении, в возрасте от 13 до 17 лет. В рамках слёта запланировано проведение следующих конкурсов: конкурс «Парад участников»; конкурс «Строя и песни»; викторина по общевойсковой подготовке; конкурс «Ратные страницы истории Отечества»; конкурс «Свод строгих правил этикета или законы поведения в обществе»; конкурс «Огневой рубеж»; военно-спортивная эстафета; конкурс «Кадетский бал».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

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