г.Кандалакша

10 декабря - 12.00

Пауэрлифтинг. Чемпионат города Кандалакша.

г.Кандалакша, спортзал индустриального колледжа.

Печенгский района

9 декабря - 10.00

Хоккей. Детский новогодний арктический фестиваль.

Печенгский район, г.Заполярный, хоккейный корт спорткомплекса «Дельфин».

10 декабря - 10.00

Хоккей. Детский новогодний арктический фестиваль.

Печенгский район, пгтНикель, хоккейный корт спорт-комплекса «Металлург».

10 декабря - 17.00

Хоккей. Товарищеский матч. Сборная Баренц-лиги - «Мурманск».

Печенгский район, г.Заполярный, хоккейный корт спорткомплекса «Дельфин».

10 марта 2018 г .

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г . по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325. Положение.

п.Никель

10 декабря - 10.00–16.00

В рамках благотворительной программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд» состоится семейный хоккейный фестиваль «Люблю маму, папу и хоккей». Участники: жители приграничья г.Киркенес (Норвегия), г.Ивало (Финляндия), жители Мурманской области.

Параллельно с проведением фестиваля предлагаются показательные выступления морской пехоты, кинологов с собаками, задержание условного противника, полевая кухня. После окончания фестиваля возможно посещение визит-центра заповедника «Пасвик», историко-краеведческого музея Печенгского района.

п.Никель, ул. Спортивная, 12. Открытый каток.

г.Полярные Зори

9 декабря – 12.00

На лыжных трассах за каналом состоятся соревнования по лыжным гонкам «Открытие сезона». Дистанции: женщины - 2,5км, мужчины - 5км. Стиль свободный, старт раздельный. Регистрация участников - с 11.00 до 11.30.

г.Полярные Зори. Лыжные трассы за каналом.

г.Кировск

12-14 и 16-17 декабря, - 11.00

Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап.

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

г.Апатиты

9 и 10 декабря – 11.00

Состоится Чемпионат и Первенство г.Апатиты по скалолазанию на искусственном рельефе памяти тренера и организатора Э.М. Скворцова. Соревнования пройдут в двух дисциплинах: «боулдеринг» (серия коротких, предельно сложных трасс) для старших возрастных групп (9 и 10 декабря), «скорость» для младших возрастных групп (10 декабря). Предварительные заявки по установленной форме подаются до 5 декабря по e-mail: angel061081@mail.ru

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

9 декабря – 16.00

10 декабря – 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области. Пройдут игры Первенства Мурманской области по баскетболу. 9 декабря состоится перенесенная игра с соперниками из Кандалакши. 10 декабря состоится встреча с соперниками из Полярных Зорей.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК «Наука».

10 декабря – 12.00

Спартакиада. Лыжные гонки. Пройдут соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Состав команды не менее 4 и не более 8 человек независимо от пола.

Соревнования состоят из двух видов: индивидуальная гонка на дистанциях 5 км (мужчины) и 3 км (женщины). Старт раздельный, стиль классический. Соревнования лично-командные. Смешанная эстафета: 4 х 2 км . Состав команды: 2 женщины + 2 мужчины, независимо от возраста. Стиль классический. Заявки и карточки участников по установленной форме подаются в мандатную комиссию 7 декабря в 17.30 (спорткомитет - ул. Победы, 4).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

14 декабря – 17.30

Пройдёт традиционная торжественная церемония подведения спортивных итогов уходящего 2017 года. В программе мероприятия торжественное открытие; награждение номинантов по итогам спортивного года; объявление результатов Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017; культурная программа. Продолжительность церемонии – 1 час. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

г.Мончегорск

9-10 декабря - 10.00

Мини-футбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, спортзал Северного колледжа физической культуры и спорта.

г.Оленегорск

9 декабря - 9.00

Первенство оленегорской хоккейной лиги.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

г.Заполярный

9 декабря -12.00

Новогодний арктический фестиваль «Добрый лед: от Заполярья до Амура – игры приграничья». Фестиваль состоится 9-10 декабря. В программе: детский турнир по хоккею с участием команд Печенгского района, поселков Спутник и Тулома и команды из Норвегии; товарищеская встреча команды Баренц Хоккейной Лиги и команды Печенгского района, а также ярмарка народных промыслов, показательные выступления пограничников, работа полевой кухни. Фестиваль проходит при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

г.Заполярный, крытый каток «Дельфин».

10 декабря - 17.00–19.00

В рамках благотворительной программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд» состоится товарищеский матч: сборная БХЛ - сборная г.Мурманска.

Данный проект будет способствовать популяризации детско-юношеского хоккея с шайбой в Северо-Западной части Мурманской области, особенно в его менее развитой части – в приграничном Печенгском районе. Кроме того, такой фестиваль будет способствовать укреплению и развитию дружеских добрососедских отношений между приграничными странами (Россия, Норвегия и Финляндия), даст возможность обмениваться опытом различных тренерских школ хоккея с шайбой.

г.Заполярный, ул. Юбилейная. Крытый каток.

г.Кола

9 декабря - 12.00

Смешанные единоборства. Кубок Мурманской области.

г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Мурманск

9 декабря - 10.15

Пройдут региональные отборочные соревнования Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Мурманской области, дивизион «Любитель 40+». Первая игра: «Горняк» – «Дельта» .

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.

9-10 декабря - 11.00

Спортивная гимнастика. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, ДЮСШ-1.

9-10 декабря - 11.00

Бильярд. Турнир «Золотой диск».

г.Мурманск, бильярдный клуб «Бристоль».

9-10 декабря - 11.00

Спортивная борьба. Международный турнир «Северное сияние».

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

9 декабря - 12.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. Матч состоится между командами «Сборная Мурманска – КСШОР» и «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.

9 декабря – 12.00

В Центре «Лапландия» проводится региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных». Олимпиада проводится в целях развития направления «Авиамодельный спорт» в Мурманской области, выявления и развития у обучающихся творческих способностей, оказания поддержки технического творчества обучающихся, проведения молодежных научно-технических мероприятий, привлечения внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский центр дополнительного образования «Лапландия».

Олимпиада проводится по трём номинациям: теоретическая часть, стендовая оценка (выставка) и практическая часть (соревнования). В программу соревнований включены следующие классы: F1H - модели планеров (спортсмены до 12 лет); F1B (G, P) - резиномоторные модели самолетов; F4A - модели-полукопии самолётов (стендовая оценка).

Олимпиада проводится в следующих возрастных группах: младшая возрастная группа: обучающиеся 7 – 11 лет; средняя возрастная группа: обучающиеся 12 – 13 лет; старшая возрастная группа: обучающиеся 14 – 18 лет. Предварительная заочная регистрация на участие в Олимпиаде должна быть произведена педагогом-наставником (тренером) до 4 декабря 2017 года по адресу электронной почты: ntt@laplandiya.org.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

9-10 декабря

В 44-й раз пройдёт турнир по спортивной борьбе «Северное сияние». Данный турнир является самым старейшим турниром по борьбе с участием иностранных спортсменов. В своё время он являлся одним из основных стартов для спортсменов сборных команд страны. Постоянными участниками соревнований являются спортсмены из Финляндии, Швеции и Норвегии. До 2002 года победителям турнира присваивалось звание Мастера спорта СССР и России. Почётными гостями турнира в разные годы были Александр Карелин (Россия, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион), Ен Ренинген (Норвегия, двукратный Олимпийский чемпион). Почётные гости 44 традиционного турнира «Северное сияние»: Мишин Алексей Владимирович – заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион Мира 2007, шестикратный чемпион Европы, многократный чемпион России по греко-римской борьбе; Широких Алексей Александрович – мастер спорта международного класса, чемпион Мира среди студентов, президент Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

9 декабря - 14.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

9 декабря – 19.30

Пройдут региональные отборочные соревнования Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Мурманской области, дивизион «Любитель 40+». Вторая игра: «Горняк» – «Баренцспорт».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.

10 декабря - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

12 декабря – 11.00-17.00

Министерство образования и науки Мурманской области и Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в целях развития и укрепления основ патриотического воспитания молодёжи, формирования активной жизненной позиции и патриотического сознания, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России проводят Областной слёт кадетских классов Мурманской области.

К участию в слёте приглашаются нахимовцы, обучающиеся и воспитанники кадетских школ, кадетских классов различного профиля, кадетских корпусов, клубов юных моряков, находящихся в любом ведомственном подчинении, в возрасте от 13 до 17 лет. В рамках слёта запланировано проведение следующих конкурсов: конкурс «Парад участников»; конкурс «Строя и песни»; викторина по общевойсковой подготовке; конкурс «Ратные страницы истории Отечества»; конкурс «Свод строгих правил этикета или законы поведения в обществе»; конкурс «Огневой рубеж»; военно-спортивная эстафета; конкурс «Кадетский бал».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

12 и 13 декабря - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «СШОР-1» (г.Сыктывкар).

г.Мурманск, стадион «Строитель».