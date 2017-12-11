Встречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Рыбный порт. Методы 90-х возвращаются?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.12.17 07:40

Спортивная афиша

Печенгский района

10 марта 2018 г.

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г. по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325.  Положение.

г.Кировск

12-14 и 16-17 декабря, - 11.00

Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап.

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

г.Апатиты

14 декабря – 17.30

Пройдёт традиционная торжественная церемония подведения спортивных итогов уходящего 2017 года. В программе мероприятия торжественное открытие; награждение номинантов по итогам спортивного года; объявление результатов Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017; культурная программа. Продолжительность церемонии – 1 час. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

г.Мурманск

12 декабря – 11.00-17.00

Министерство образования и науки Мурманской области и Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в целях развития и укрепления основ патриотического воспитания молодёжи, формирования активной жизненной позиции и патриотического сознания, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России проводят Областной слёт кадетских классов Мурманской области.

К участию в слёте приглашаются нахимовцы, обучающиеся и воспитанники кадетских школ, кадетских классов различного профиля, кадетских корпусов, клубов юных моряков, находящихся в любом ведомственном подчинении, в возрасте от 13 до 17 лет. В рамках слёта запланировано проведение следующих конкурсов: конкурс «Парад участников»; конкурс «Строя и песни»; викторина по общевойсковой подготовке; конкурс «Ратные страницы истории Отечества»; конкурс «Свод строгих правил этикета или законы поведения в обществе»; конкурс «Огневой рубеж»; военно-спортивная эстафета; конкурс «Кадетский бал».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

12 и 13 декабря - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «СШОР-1» (г.Сыктывкар).

г.Мурманск, стадион «Строитель».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 378 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Здешний
09.12.17 16:21
Так и хочется затянуть https://www.youtube.com/watch?v=qOis4njtyhI
Комментарий к новости:В День Героев Отечества 105 школьников Мурманска, Североморска, Полярного, Видяево и Оленегорска вступили в ряды юнармейцев
Имя
08.12.17 22:08
этож надо как люди о зарплатах работяг порта заботятся - спать не могут, арендную плату наваливают сверх меры лишь бы все о людях думать. А рыбный порт им не дает о хорошем думать, все ворует сам у се
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Рыбный порт. Методы 90-х возвращаются?
Наталья!!!
08.12.17 21:44
Наши детки молодцы !!! Гордость России
Комментарий к новости:Победы в Швеции вдохновили юных хоккеистов Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:30Городские хроники (12+)11:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Дом на Озерной». Художественный сериал, 3 серия (16+)
-PRO ДеньгиИз-за уменьшения поступлений налога на прибыль организаций в Мурманской области налоговые и неналоговые доходы снизились на 2%-PRO ВалютуДоллар и евро укрепляются-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада – среди первых инфраструктурных компаний, заключивших соглашение со Стратегическим партнерством «Северо-Запад»-PRO ЖКХСосульки сбили только после прокурорской проверки-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO Законы4% - подарок с нового года работникам федеральных структур
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика