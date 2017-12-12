Печенгский района

10 марта 2018 г .

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г . по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325. Положение.

г.Кировск

12-14 и 16-17 декабря, - 11.00

Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап.

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

г.Апатиты

14 декабря – 17.30

Пройдёт традиционная торжественная церемония подведения спортивных итогов уходящего 2017 года. В программе мероприятия торжественное открытие; награждение номинантов по итогам спортивного года; объявление результатов Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017; культурная программа. Продолжительность церемонии – 1 час. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

г.Мурманск

12 декабря – 11.00-17.00

Министерство образования и науки Мурманской области и Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в целях развития и укрепления основ патриотического воспитания молодёжи, формирования активной жизненной позиции и патриотического сознания, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России проводят Областной слёт кадетских классов Мурманской области.

К участию в слёте приглашаются нахимовцы, обучающиеся и воспитанники кадетских школ, кадетских классов различного профиля, кадетских корпусов, клубов юных моряков, находящихся в любом ведомственном подчинении, в возрасте от 13 до 17 лет. В рамках слёта запланировано проведение следующих конкурсов: конкурс «Парад участников»; конкурс «Строя и песни»; викторина по общевойсковой подготовке; конкурс «Ратные страницы истории Отечества»; конкурс «Свод строгих правил этикета или законы поведения в обществе»; конкурс «Огневой рубеж»; военно-спортивная эстафета; конкурс «Кадетский бал».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

12 и 13 декабря - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «СШОР-1» (г.Сыктывкар).

г.Мурманск, стадион «Строитель».