Лада Согласна с NikoljG. Пусть Арктик-тв покажет, как сотни уборочных машин бороздят просторы Мурманска! А то мы давно что-то таких хороших новостей не видели, да и снег на тротуарах и дорогах лежит свежий Комментарий к новости: Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют

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