Спортивная афиша
Печенгский района
10 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля
г.Кировск
13 и 14 и 16-17 декабря, - 11.00
Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап.
г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».
г.Апатиты
14 декабря – 17.30
Пройдёт традиционная торжественная церемония подведения спортивных итогов уходящего 2017 года. В программе мероприятия торжественное открытие; награждение номинантов по итогам спортивного года; объявление результатов Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017; культурная программа. Продолжительность церемонии – 1 час. Вход свободный.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.
г.Мурманск
13 декабря - 19.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «СШОР-1» (г.Сыктывкар).
г.Мурманск, стадион «Строитель».