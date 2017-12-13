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Мурманская область. Арктика13.12.17 07:40

Спортивная афиша

Печенгский района

10 марта 2018 г.

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г. по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325.  Положение.

г.Кировск

13 и 14 и 16-17 декабря, - 11.00

Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап.

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

г.Апатиты

14 декабря – 17.30

Пройдёт традиционная торжественная церемония подведения спортивных итогов уходящего 2017 года. В программе мероприятия торжественное открытие; награждение номинантов по итогам спортивного года; объявление результатов Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017; культурная программа. Продолжительность церемонии – 1 час. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

г.Мурманск

13 декабря - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «СШОР-1» (г.Сыктывкар).

г.Мурманск, стадион «Строитель».

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Последние комментарии

Лада
13.12.17 09:15
Согласна с NikoljG. Пусть Арктик-тв покажет, как сотни уборочных машин бороздят просторы Мурманска! А то мы давно что-то таких хороших новостей не видели, да и снег на тротуарах и дорогах лежит свежий
Комментарий к новости:Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют
Андрей , бывший рыбак . пом капитана по производству
13.12.17 07:38
Полный бред! Опять деньги впустую. С противоположного конца земного шара привести рыбу чтобы ее обработать и продать соответственно втридорого мурманчанам! Берите пример с прибрежников норвегии, Ка
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
Котляренко Борис.Бывший КДП.
12.12.17 22:59
50 лет жду открытия рыбного рынка в Мурманске.Для этого необходимо прибрежным жителям,как принято во всём мире, свободно добывать морепродукты.В том числе и крабов,как враждебный обитателям Баренцева
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
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